CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı

CHP'li İBB'deki milyarlarca liralık yolsuzluk skandalı Silivri Cezaevi’nde kavgaya dönüştü. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan CHP yandaşı Enver Aysever vurgun çetenin elebaşı Ekrem İmamoğlu’nun “geçmiş olsun” diyerek uzattığı eli havada bıraktı. Aysever, İmamoğlu'na, "Çek kirli elini, ben hırsızların elini sıkmam." diyerek cevap verirken İmamoğlu'nun, "Ne biçim konuşuyorsun lan" diyerek karşılık verdiği bildirildi.

Giriş Tarihi:
Geçtiğimiz günlerde tutuklanan CHP yandaşı Enver Aysever, İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun elini havada bıraktı. Aysever, yanına gelip elini uzatan İmamoğlu'na, "Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam..." dedi.

CHP'de başta eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu "arının" çağrısı yaparken Silivri'den gelen haber tutuklu partililer arasında da kavganın büyüdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Silivri Cezaevi (AA)Silivri Cezaevi (AA)

YOLSUZLUK ÇETESİNİN ELEBAŞI İMAMOĞLU'NA TOKAT GİBİ SÖZLER

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "İddianamenin ortaya koyduğu tablo çok sarsıcı ve bundan kaçış da mümkün değil. Bu gerçeği CHP yönetimi bugün görmek istemese de iddianamede "suç örgütü lideri" olarak yargılanacağı günü bekleyen Ekrem İmamoğlu o cezaevi koridorlarında her gün acı biçimde görüyor, yaşıyor. Bazen yüzüne tokat gibi çarptığı da oluyor." dedi.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

İşte Övür'ün 15 Aralık tarihli yazısı:

Sadece sokakta ya da CHP içinde değil Silivri Cezaevi'nde bile "İmamoğlu suç örgütü"ne karşı ciddi bir tepki giderek büyüyor. Bir anlamda öncülüğünü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "arınma" çağrısı katlanarak büyüyor ve CHP'nin bir önceki siyasi kadrolarına, tabanına oradan da toplumsal geniş kesimlere yayılıyor. Anlaşılan CHP yönetiminin ihraç tehdidi işe yaramamış. Tabandan gelen tepki büyüdükçe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ne yapacağını şaşırıyor. Çaresizce 3 bin 900 sayfalık iddianamede somut belge ve bilgiler dururken, insanı dehşete düşüren akıl almaz rüşvet itirafları ortadayken, sayısı birkaçı geçmeyen gizli tanıklardan birinin geri adım atmasına dört elle sarılıyor.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)


Sanki devasa iddianame 4-5 gizli tanığın söyleminden ibaret. Oysa iddianamenin ortaya koyduğu tablo çok sarsıcı ve bundan kaçış da mümkün değil. Bu gerçeği CHP yönetimi bugün görmek istemese de iddianamede "suç örgütü lideri" olarak yargılanacağı günü bekleyen Ekrem İmamoğlu o cezaevi koridorlarında her gün acı biçimde görüyor, yaşıyor. Bazen yüzüne tokat gibi çarptığı da oluyor.

İmamoğlu ve Aysever (Takvim.com.tr)İmamoğlu ve Aysever (Takvim.com.tr)

AYSEVER'DEN İMAMOĞLU'NA TOKAT GİBİ SÖZLER
En son cumartesi günü Silivri Cezaevi'nde izleyenleri şoke eden böyle bir sahne yaşandı. Yargı kulislerine hızla yayılan iddiaya göre, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney cezaevine yeni gelen gazeteci Enver Aysever'e geçmiş olsun dileklerini iletip sohbet ederlerken, araya sürpriz bir isim girer ve elini Aysever'e uzatır: "Hoş geldin Enver, geçmiş olsun..." Sesin sahibi CHP'nin "yolsuzluk" iddiasıyla tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Ancak İmamoğlu'nun eli havada kalır ve Aysever'in tokat gibi cevabı cezaevi görevlileri dahil herkesi şoke eder: "Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam..."

Enver Aysever (AA)Enver Aysever (AA)

İmamoğlu: Ne biçim konuşuyorsun lan
Aysever: O biçim konuşuyorum lan...

Gazeteci Aysever'in ölçüyü kaçıran sözleri nedeniyle cezaevine girişi şaşırtsa da "para gücüyle" siyaseti, medyayı dizayn eden İmamoğlu'nun yüzüne yüzüne "hırsız" demesi hiç şaşırtmadı.

Ekosistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!Ekosistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!

