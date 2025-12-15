CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan CHP yandaşı Enver Aysever, İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun elini havada bıraktı. Aysever, yanına gelip elini uzatan İmamoğlu'na, "Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam..." dedi.



CHP'de başta eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu "arının" çağrısı yaparken Silivri'den gelen haber tutuklu partililer arasında da kavganın büyüdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Silivri Cezaevi (AA)



YOLSUZLUK ÇETESİNİN ELEBAŞI İMAMOĞLU'NA TOKAT GİBİ SÖZLER



Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "İddianamenin ortaya koyduğu tablo çok sarsıcı ve bundan kaçış da mümkün değil. Bu gerçeği CHP yönetimi bugün görmek istemese de iddianamede "suç örgütü lideri" olarak yargılanacağı günü bekleyen Ekrem İmamoğlu o cezaevi koridorlarında her gün acı biçimde görüyor, yaşıyor. Bazen yüzüne tokat gibi çarptığı da oluyor." dedi.