Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve asgari ücret masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Külliye'de toplanacak. Toplantının ana gündemini Terörsüz Türkiye ve asgari ücret oluşturacak. Toplantıda terör örgütü SDG'nin Suriye'deki entegrasyon süreci de masaya yatırılacak.

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve asgari ücret masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek.

Kabine toplantısı bugün!

HANGİ KONULAR MASADA?

Toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra iç güvenlik ve ekonomi başlıklarının kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Terör ve güvenlik konuları masada

SDG'NİN SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYONU

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini, terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören ve uygulamaya girmesi için yıl sonuna kadar süre tanınan 10 Mart mutabakatı oluşturacak. Bu kapsamda, 6 Aralık'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, 11 Aralık'ta ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Şam'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlere ilişkin bilgilerin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabineye sunulması bekleniyor.

Terör ve güvenlik konuları masada

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine toplantısında "Terörsüz Türkiye" süreci de değerlendirilecek. Meclis'te bu kapsamda kurulan komisyona AK Parti'nin raporunun önümüzdeki hafta sonuna kadar sunulmasının planlandığı, rapora ilişkin değerlendirmelerin ve silah bırakma sürecine dair sahadan gelen istihbari bilgilerin ele alınacağı ifade ediliyor.

Ekonomik gelişmeler masada

EKONOMİDE SON DURUM

Toplantının bir diğer başlığı ise ekonomi olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler başta olmak üzere, ekonomideki son gelişmeler kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan tarafları kabul etti. (AA/12 Aralık 2025)

2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği asgari ücret çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak.

Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu

Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirme Beştepe'de yapılacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek zam oranının 31 Aralık'a kadar netleşmesi bekleniyor.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMARLA MÜCADELE

Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınacak. Eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışma görüşülecek. Yasa dışı bahis ile etkili mücadelede atılacak ilave adımlar belirlenecek.

Başkan Erdoğan ve Putin (AA)

DIŞ POLİTİKA MASADA

Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın, Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi öngörülüyor. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların ve Karadeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırılar sürerken seyir güvenliğine ilişkin alınabilecek tedbirlerin masada olacağı belirtiliyor.

