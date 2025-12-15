Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve asgari ücret masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Külliye'de toplanacak. Toplantının ana gündemini Terörsüz Türkiye ve asgari ücret oluşturacak. Toplantıda terör örgütü SDG'nin Suriye'deki entegrasyon süreci de masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek.
Kabine toplantısı bugün!
HANGİ KONULAR MASADA?
Toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra iç güvenlik ve ekonomi başlıklarının kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
SDG'NİN SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYONU
Toplantının önemli gündem maddelerinden birini, terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören ve uygulamaya girmesi için yıl sonuna kadar süre tanınan 10 Mart mutabakatı oluşturacak. Bu kapsamda, 6 Aralık'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, 11 Aralık'ta ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Şam'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlere ilişkin bilgilerin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabineye sunulması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Kabine toplantısında "Terörsüz Türkiye" süreci de değerlendirilecek. Meclis'te bu kapsamda kurulan komisyona AK Parti'nin raporunun önümüzdeki hafta sonuna kadar sunulmasının planlandığı, rapora ilişkin değerlendirmelerin ve silah bırakma sürecine dair sahadan gelen istihbari bilgilerin ele alınacağı ifade ediliyor.
EKONOMİDE SON DURUM
Toplantının bir diğer başlığı ise ekonomi olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler başta olmak üzere, ekonomideki son gelişmeler kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.
2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği asgari ücret çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak.
Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirme Beştepe'de yapılacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek zam oranının 31 Aralık'a kadar netleşmesi bekleniyor.
YASA DIŞI BAHİS VE KUMARLA MÜCADELE
Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınacak. Eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışma görüşülecek. Yasa dışı bahis ile etkili mücadelede atılacak ilave adımlar belirlenecek.
DIŞ POLİTİKA MASADA
Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek.
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın, Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi öngörülüyor. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların ve Karadeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırılar sürerken seyir güvenliğine ilişkin alınabilecek tedbirlerin masada olacağı belirtiliyor.