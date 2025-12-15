Asgari ücrette 6 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek maaşlar

Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenmesi ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Asgari ücrette yapılacak artış yalnızca maaşları değil; işsizlik ödeneği, kıdem ve ihbar tazminatları ile GSS primleri başta olmak üzere birçok kalemi doğrudan etkileyecek.