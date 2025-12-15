Kadraj
Asgari ücrette 6 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek maaşlar
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmezken sürecin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
