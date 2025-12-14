Güllü’nün ölümünde yeni perde: Komşular ilk kez A Haber'e konuştu

KOMŞULAR KONUŞTU

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde şarkıcı "Güllü" adıyla tanınan Gül Tut'un hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma sürerken, olayın yaşandığı binanın çevresinde oturan bazı mahalle sakinleri A Haber'e konuştu.

Sanatçıyı sık sık gördüğünü belirten bir komşu, "Görüyordum. İyi bir insandı. Ben severdim yani Güllü'yü." dedi. Aynı komşu, Güllü'yü nereden tanıdığını ise şu sözlerle anlattı: "Karşılaşıyordum. Benim kızın iş yerine gidiyordum, alışveriş yapıyordu. Oradan da tanıyorum."

Mahallede, Güllü'nün kızıyla ilişkisine dair çeşitli iddiaların da konuşulduğunu aktaran komşu, "Annesiyle arasında sorunlar yaşıyormuş devamlı." ifadesini kullandı. Komşu, olayla ilgili şüphelerini ise açıkça dile getirerek, "Ben o zaman olabilir dedim. Olabilir dedim, kızı itmiş olabilir dedim." dedi. Aynı kişi, kanaatini daha net bir şekilde şöyle sürdürdü: "Ben başından beri diyorum zaten, "kızı yaptı, kız yaptı."" Komşu, mahallede konuşulan bir başka iddiayı da şu sözlerle aktardı: "Sultan da zaten açıklamış. O itti. Sultan evlerindeymiş. Görmüş kızı, o itti demiş." ve "Ben baştan beri hep "kızı, kızı" deyip duruyorum."

Bir diğer mahalle sakini ise Güllü'yü tanıdığını belirterek, "Ben duymadım kızı hakkında ama Güllü Hanım bizim kuaföre geliyordu. Ben kuaförde çalışıyorum, Pınar Kuaför'de şu ileride. Güllü Hanım 3-4 sefer geldi. Çok hani hanımefendi, güler yüzlü, şakalaşıyordu." dedi. Aynı kişi, Güllü'nün çevresiyle ilişkisine dair de şunları söyledi: "Hiç kimseye... Yani gerçekten zararlı olmaz. Kızıyla da geldi. Torununu sevdi."

Mahalle sakini, çevrede bazı kişilerin dile getirdiği iddialara değinerek, "Öyle diyenler çok var burada." dedi ve şöyle devam etti: ""Hani kızı yapmış olabilir, çok agresifmiş," yani "anneye çok karşı geliyormuş," ama öyle diyorlar." Kendi gözlemini ise şu sözlerle paylaştı: "Yani çok eğlenceli bir bayandı. Öyle bir kadına yani kıyılır mı yani? Ben şok oldum."