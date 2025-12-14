PODCAST CANLI YAYIN

Güllü’nün ölümünde yeni perde: Komşular ilk kez A Haber'e konuştu

Yalova’da şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada cinayet şüphesi güçlenirken, A Haber ekipleri olayın yaşandığı evin önünden canlı yayın yaptı. Güllü’nün komşuları ilk kez konuşurken, ses kayıtları ve kaçış girişimi dosyaya giren kritik detaylar arasında yer aldı.

Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkııcı Gül Tut'un (52) ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ve çarpıcı gelişmeler yaşandı.

26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümüyle ilgili cinayet şüphesi güçlenirken, soruşturma kapsamında önemli bulgulara ulaşıldı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Güllü'nün hayatını kaybettiği evin önünden gelişmeleri canlı yayında aktardı.

VALİZLERLE YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın cinayet olduğu şüphesi, ses kayıtlarının incelenmesiyle netlik kazandı.

İncelemelerde, Tuğyan'ın annesi Güllü'ye yönelik olarak "Seni atacağım şimdi" dediği, ardından aşağıya ittiği ve sonrasında "Hadi görüşürüz bay bay" ifadelerini kullandığı belirlendi.

KOMŞULAR KONUŞTU

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde şarkıcı "Güllü" adıyla tanınan Gül Tut'un hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma sürerken, olayın yaşandığı binanın çevresinde oturan bazı mahalle sakinleri A Haber'e konuştu.

Sanatçıyı sık sık gördüğünü belirten bir komşu, "Görüyordum. İyi bir insandı. Ben severdim yani Güllü'yü." dedi. Aynı komşu, Güllü'yü nereden tanıdığını ise şu sözlerle anlattı: "Karşılaşıyordum. Benim kızın iş yerine gidiyordum, alışveriş yapıyordu. Oradan da tanıyorum."

Mahallede, Güllü'nün kızıyla ilişkisine dair çeşitli iddiaların da konuşulduğunu aktaran komşu, "Annesiyle arasında sorunlar yaşıyormuş devamlı." ifadesini kullandı. Komşu, olayla ilgili şüphelerini ise açıkça dile getirerek, "Ben o zaman olabilir dedim. Olabilir dedim, kızı itmiş olabilir dedim." dedi. Aynı kişi, kanaatini daha net bir şekilde şöyle sürdürdü: "Ben başından beri diyorum zaten, "kızı yaptı, kız yaptı."" Komşu, mahallede konuşulan bir başka iddiayı da şu sözlerle aktardı: "Sultan da zaten açıklamış. O itti. Sultan evlerindeymiş. Görmüş kızı, o itti demiş." ve "Ben baştan beri hep "kızı, kızı" deyip duruyorum."

Bir diğer mahalle sakini ise Güllü'yü tanıdığını belirterek, "Ben duymadım kızı hakkında ama Güllü Hanım bizim kuaföre geliyordu. Ben kuaförde çalışıyorum, Pınar Kuaför'de şu ileride. Güllü Hanım 3-4 sefer geldi. Çok hani hanımefendi, güler yüzlü, şakalaşıyordu." dedi. Aynı kişi, Güllü'nün çevresiyle ilişkisine dair de şunları söyledi: "Hiç kimseye... Yani gerçekten zararlı olmaz. Kızıyla da geldi. Torununu sevdi."

Mahalle sakini, çevrede bazı kişilerin dile getirdiği iddialara değinerek, "Öyle diyenler çok var burada." dedi ve şöyle devam etti: ""Hani kızı yapmış olabilir, çok agresifmiş," yani "anneye çok karşı geliyormuş," ama öyle diyorlar." Kendi gözlemini ise şu sözlerle paylaştı: "Yani çok eğlenceli bir bayandı. Öyle bir kadına yani kıyılır mı yani? Ben şok oldum."

"CİNAYET UYUŞTURUCU NEDENİYLE İŞLENMİŞ OLABİLİR"

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, olayın arka planına ilişkin değerlendirmesinde, "cinayetin uyuşturucu nedeniyle işlenmiş olabileceği" ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

Şimşek ayrıca, "Güllü, Tuğyan'ın bağlantılarını duyduğu için öldürülmüş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, elde edilen yeni deliller doğrultusunda dosyanın derinleştirildiği öğrenildi.

