Emekli maaşına "tarih" farkı! Bu ay mı 2026'da mı başvurmak daha avantajlı?

Orta Vadeli Program'da (OVP) gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) artış tahmini yüzde 3.3 olarak yapıldı. Merkez Bankası ise yıl sonu enflasyonu tahminini ise yüzde 31-33 aralığında revize etti. Gerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 31 açıklaması, gerekse Merkez Bankası anketinde yüzde 31.17'lik oranının çıkması enflasyonun bu eksende şekilleneceğini ortaya koydu.

31 Aralık 2025 tarihine kadar dilekçe verenler yüzde 35 civarında emekli aylığı zamlarından faydalanacak. 1 Ocak 2026 tarihinden sonra dilekçe verenler ise bu zamdan faydalanamayacak. Yıllık enflasyon yüzde 31, GSYH yüzde 3.3 çıkarsa yüzde 32 oranındaki güncelleme katsayısı uygulanacak. Enflasyonun iki puan daha yükselmesi halinde ise güncelleme katsayısı yüzde 34'e kadar çıkacak. Böylece dilekçesini 2025 sonu ile 2026 yılı içinde verenler arasında fark yüzde 3'ün üzerinde olacak ancak yüzde 4'e ulaşamayacak. Böylece 2025'te emekli olanlar, 2026'ya göre yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 4 arası bir avantaj elde edebilecek. Dilekçe tarihine karar verirken, kıdem tazminatı gibi birden çok etken bulunuyor.

53.919 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 2026 Ocak ayında 64 ile 65 bin TL arasında olacak. 10 yıl çalışan bir işçi 2025'te emekli olursa 539.200 TL, 2026'da emekli olursa 647.000 TL kıdem tazminatı alacak. Bu durumda aynı kişi 2026'da emekli olursa yaklaşık 107.800 TL daha fazla kıdem tazminatı almış olacak. 10 yıl çalışan bir asgari ücretli ise yüzde 30'luk beklenen zam doğrultusunda 2025'te emekli olursa 260 bin TL, 2026'da emekli olursa 338.060 TL kıdem tazminatı alacak. Yaklaşık 78 bin TL kıdem tazminatı farkı ortaya çıkacak.

BAŞKA HANGİ FAKTÖRLERE BAKILIR? Emeklilik hesaplamasında kıdem tazminatının dışında, kişinin toplam çalışma süresi, aldığı maaş dikkate alınır. Bu nedenle her kişinin durumu kendi çalışma geçmişine göre farklı sonuçlar doğurabilir.