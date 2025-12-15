Dünya Suriyeli Ahmed'i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu'nun Yahudi algısı çöktü
Avustralya’yı sarsan Bondi Plajı’ndaki kanlı saldırının ardından dünya kahraman Ahmed'i konuşuyor. 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, saldırganın üzerine atlayarak silahını alan Suriyeli manav Ahmed el Ahmed, çok sayıda insan için kendisini saldırganlara siper etti. Dünya anlık insanlık refleksiyle kahramanlığa dönüşen bu fedakârlığı konuşurken Netanyahu ise yine algı peşindeydi. İsrail Başbakanı Ahmed'den önce "Yahudi kahraman" sözleriyle bahsetti ardından çark ederek "Cesur bir adamın eylemini gördük. Müslüman bir cesur adam olduğu ortaya çıktı. Ona saygı duyuyorum. Bu teröristlerden birinin masum Yahudileri öldürmesini engelledi." dedi.
Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney'de bir plajda dün düzenlenen saldırıda 16 kişinin yaşamını yitirmiş, 40 kişi yaralanmıştı. Silahlı saldırı sırasında saldırganlardan birine müdahale ederek silahını alan kahraman kişinin ise Ahmed el Ahmed isimli Suriyeli bir manav olduğu öğrenilmişti.
Dünyanın konuştuğu o görüntülerde, Suriyeli Ahmed'in Bondi Plajı'ndaki saldırı esnasında bir kişinin saldırganlardan birini arkadan koşarak yakaladığı, elindeki av tüfeğini alıp etkisiz hale getirdiği anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, saldırganın bu müdahale sonrası kontrol altına alındığı görülmüştü.
43 yaşındaki Ahmed'in birçok kişinin canını kurtarmak pahasına yaptığı bu fedakarlıkta, saldırı esnasında kolundan ve elinden olmak üzere iki ayrı noktadan vurulmuştu. İki çocuk babası olan Ahmed'in, silah kullanımıyla ilgili herhangi bir tecrübesinin bulunmadığı da öğrenilmişti.
Dünya yaşanan bu faciadaki kahramanca hareketinin ardından birçok canı kurtarmak pahasına kendisini siper eden Suriyeli Ahmed'i konuşuyor.
SURİYELİ AHMED'İN KUZENİ KONUŞTU: AHMED "ALLAH BANA BİR CESARET VERDİ" DEDİ
Dubai merkezli el-Arabia kanalına konuşan Ahmed el-Ahmed'in kuzeni Mustafa Esad, Ahmed'in Avustralya vatandaşı olduğunu, aslen Suriye'nin İdlib iline bağlı Neyreb köyünden geldiğini ve tam adının Ahmed Fethi el-Ahmed olduğunu söyledi.
Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan el-Ahmed'in Sidney'de Kogarah bölgesinde bulunan St. George Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu aktaran el-Musa, "(Ahmed) İki kurşunla yaralandı. Biri sol omzunda, diğeri sol elinde. Durumu başta kritikti ancak şu an stabil." dedi.
Kurşunların çıkarılması için ameliyatın yarın sabaha planlandığını aktaran Esad, bu kararın tamamen doktorların tıbbi değerlendirmesi doğrultusunda alındığını kaydetti.
Saldırı anına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esad, Ahmed'in olay sırasında saldırının kimi hedef aldığını bilmediğini vurgulayarak şunları söyledi:
Ahmed el Ahmed'in gördüğü tek şey silahlı bir kişinin sivillere ateş açmasıydı. İnsanların vurulduğunu ve öldürüldüğünü görünce kayıtsız kalamadı. Yaptığı şey tamamen insani bir refleksti.
El-Ahmed'in o an korkup korkmadığına dair soruya ise Esad, "Ahmed, bana ilk anda ölümü hiç düşünmediğini söyledi. Kurşunlar başının üzerinden geçtiğini gördüğünde, Allah bana bir cesaret verdi, kendimi bir anda ona saldırırken buldum, dedi." yanıtını verdi.
Silahı ele geçirdikten sonra yaralanmasına rağmen Ahmed'in pişmanlık duymadığını belirten Esad, "Aksine yaptığı şeyden gurur duyuyor. Allah'ın bildiği sayıda insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğuna inanıyor. Hayat ve ölüm Allah'ın takdiridir. O insani görevini yerine getirdi." ifadelerini kullandı.
AVUSTRALYA BASINI: O ADAM GERÇEK BİR KAHRAMAN
Avustralya basınında ve kamuoyunda, Ahmed'in saldırıya müdahale anları gündem olurken, söz konusu anlara ilişkin görüntü sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.
Avustralyalılar, Ahmed'in müdahalesinden "kahramanca bir hareket" olarak bahsetti.
NSW Başbakanı Chris Minns, Ahmed'in saldırgana müdahalesini "hayatında gördüğü en inanılmaz sahne" olarak nitelendirdi.
Minns, "O adam gerçek bir kahraman ve onun cesareti sayesinde bu gece hayatta olan birçok insan olduğuna hiç şüphem yok." dedi.
Sydney Morning Herald gazetesi ise Ahmed'den, "çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kahraman" olarak bahsetti.
Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC), "Bondi Plajı'ndaki saldırganlardan biri, bir kişi tarafından arkadan etkisiz hale getirilerek silahı elinden alındı." ifadesini kullandı.
NETANYAHU ÇARK ETTİ: SURİYELİ AHMED'İ ÖNCE "YAHUDİ KAHRAMAN" YAPTI, SONRADAN DÜZELTTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sydney'de düzenlenen saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı konuşmada, saldırı sırasında çekilmiş bir kahramanlık videosu izlediğini söyledi.
"Kötülüğü gördük ve Yahudi kahramanlığının zirvesini gördük." diyen Netanyahu, saldırganın elinden silahını alan Suriyeli el-Ahmed'i "Yahudi kahraman" ifadeleriyle anlatarak yalan söyledi.
Netanyahu, "Buraya gelirken, bir Yahudi adamın katillerden birine saldırıp silahını elinden aldığı ve kim bilir kaç kişinin hayatını kurtardığını gösteren bir video izledim." ifadesini kullandı.
Netanyahu konuşmasından birkaç saat sonra ise kabine toplantısında hatasını düzelterek "Cesur bir adamın eylemini gördük. Müslüman bir cesur adam olduğu ortaya çıktı. Ona saygı duyuyorum. Bu teröristlerden birinin masum Yahudileri öldürmesini engelledi." dedi.
DONALD TRUMP: BU CESUR ADAMA SAYGI DUYUYORUM
ABD Başkanı Donald Trump ise Ahmed el-Ahmed'den övgüyle bahsederek, "Bu cesur adama saygı duyuyorum" dedi.Avustralya’yı sarsan silahlı saldırı: Kahraman Ahmed saldırganı etkisiz hale getirdi!
AVUSTRALYA'DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞI TANSU ÇÖĞÜR A HABER'E KONUŞTU
Avustralya'da yaşayan Türk vatandaşı Tansu Çöğür ise A Haber yayınında yaptığı açıklamalarda, "Ahmed Suriyeli bir göçmen, 3 sene önce buraya geldi. Bütün ülke şimdi bu kahramanı konuşuyor. Onun bir an önce hastaneden çıkmasını ve görüşebilmeyi bekliyorlar." dedi.
"YETKİLİLER BU SALDIRIYI BELİRLİ BİR GRUBA YA DA KİMLİĞE ATFETMİYOR"
Çöğür, yetkililerin saldırının birilerinin dil, din, ırkına yüklenebilecek bir şey olmadığını vurguladığını ve ülkede tüm ülkelerin vatandaşlarının bir arada yaşadığının altını çizdiğini söyleyerek, "Dolayısıyla bu açıdan tedirgin edici bir ortam bulunmuyor." şeklinde konuştu.
BONDİ PLAJI'NIN SEÇİLMESİ TESADÜF DEĞİL
Saldırı için Bondi Sahili'nin seçilmesinin tesadüf olmadığını söyleyen Çögür "Burası dünyanın en meşhur sahillerinden biri. Bununla ilgili TV programları bile var. Dünün Pazar olması ve ailelerin bir arada olması, sahilin öteki yanında piknik yapılması, bununla beraber dün Yahudi bayramı olması sebebiyle orada ciddi bir topluluk söz konusuydu. Yapılan saldırı da bu noktaya doğru yapıldı. Ölenler arasında Yahudi toplumundan da bireyler bulunuyor. Oradaki saldırı belirli bir dini gruba yönelik yapılmadı." ifadelerini kullandı.