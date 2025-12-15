Dünya Suriyeli Ahmed'i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu'nun Yahudi algısı çöktü

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney'de bir plajda dün düzenlenen saldırıda 16 kişinin yaşamını yitirmiş, 40 kişi yaralanmıştı. Silahlı saldırı sırasında saldırganlardan birine müdahale ederek silahını alan kahraman kişinin ise Ahmed el Ahmed isimli Suriyeli bir manav olduğu öğrenilmişti.

Dünyanın konuştuğu o görüntülerde, Suriyeli Ahmed'in Bondi Plajı'ndaki saldırı esnasında bir kişinin saldırganlardan birini arkadan koşarak yakaladığı, elindeki av tüfeğini alıp etkisiz hale getirdiği anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, saldırganın bu müdahale sonrası kontrol altına alındığı görülmüştü.

43 yaşındaki Ahmed'in birçok kişinin canını kurtarmak pahasına yaptığı bu fedakarlıkta, saldırı esnasında kolundan ve elinden olmak üzere iki ayrı noktadan vurulmuştu. İki çocuk babası olan Ahmed'in, silah kullanımıyla ilgili herhangi bir tecrübesinin bulunmadığı da öğrenilmişti.

Dünya yaşanan bu faciadaki kahramanca hareketinin ardından birçok canı kurtarmak pahasına kendisini siper eden Suriyeli Ahmed'i konuşuyor.

SURİYELİ AHMED'İN KUZENİ KONUŞTU: AHMED "ALLAH BANA BİR CESARET VERDİ" DEDİ

Dubai merkezli el-Arabia kanalına konuşan Ahmed el-Ahmed'in kuzeni Mustafa Esad, Ahmed'in Avustralya vatandaşı olduğunu, aslen Suriye'nin İdlib iline bağlı Neyreb köyünden geldiğini ve tam adının Ahmed Fethi el-Ahmed olduğunu söyledi.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan el-Ahmed'in Sidney'de Kogarah bölgesinde bulunan St. George Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu aktaran el-Musa, "(Ahmed) İki kurşunla yaralandı. Biri sol omzunda, diğeri sol elinde. Durumu başta kritikti ancak şu an stabil." dedi.