PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Akif Ersoy'un tacizlerini Kenan Tekdağ'ın kararttığı ortaya çıktı: Spikerlere işten çıkarma tehdidi

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Ersoy’a yönelik taciz iddialarının, Kenan Tekdağ’ın kurum içi duyurusu ile kapatılmaya çalışıldığı ve işten çıkarma tehdidi içerdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi:
Mehmet Akif Ersoy'un tacizlerini Kenan Tekdağ'ın kararttığı ortaya çıktı: Spikerlere işten çıkarma tehdidi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında görevden alınan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu bazı isimler geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

TACİZ İDDİALARI DAHA ÖNCE GÜNDEME GELDİ

Soruşturmaya ait detaylar gün yüzünde çıkarken, soruşturmanın ardından Ersoy'la ilgili ortaya atılan taciz iddialarının daha önce de kurum içi yapılan şikayetler üzerine gündeme geldiği ortaya çıktı.

Mehmet Akif Ersoy (DHA)Mehmet Akif Ersoy (DHA)

TEKDAĞ ERSOY'U SAVUNDU

Bazı spikerlerin taciz edildikleri yönündeki iddiaları Habertürk'ün İnsan Kaynakları Birimi'ne ilettiği, gerekli desteği ve karşılığı göremeyince de durumu, o dönem Can Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan ve Can Holding soruşturmasında tutuklanan Mehmet Kenan Tekdağ'a ilettikleri belirtildi. Bunun üzerine, 6 Ağustos 2025'te kurum içinde Kenan Tekdağ imzalı bir duyuru yapıldığı kaydedildi. Duyuruda, Ersoy hakkında ortaya atılan iddiaların "uydurma ve karalama amaçlı dedikodular" olduğu belirtilerek, Ersoy'un görevden alınacağı yönündeki söylentilerin de asılsız olduğu ifade ediliyor.

Habertürk binası (Takvim.com.tr)Habertürk binası (Takvim.com.tr)

ÇALIŞANLARI İŞTEN ÇIKARMAKLA TEHDİT ETTİ

Takvim'den Atakan Irmak'ın haberine göre açıklamada, iddiaların araştırılacağına dair herhangi bir inceleme veya denetim sürecine yer verilmezken, aksine bu konuları gündeme getirenler için "tazminatsız işten çıkarma dahil gerekli işlemlerin yapılacağı" kaydediliyor.

Kenan Tekdağ'ın tehditleri (Takvim.com.tr)Kenan Tekdağ'ın tehditleri (Takvim.com.tr)

Söz konusu duyurunun, uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a yönelik iddiaların, daha önceden Kenan Tekdağ tarafından bilindiği, ancak olayın üzerini yapılan kurum içi duyuru ile çalışanlara gözdağı vererek kapatmaya çalıştığı kaydediliyor.

Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy Ne olacak izlesin dediKadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy Ne olacak izlesin dedi
Mehmet Akif Ersoyun sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5inde taciz mesajı!Mehmet Akif Ersoyun sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5inde taciz mesajı!

Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği Kütüphaneye narkotik baskınMehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği Kütüphaneye narkotik baskın

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki kritik Kabine bugün toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada
Borsa İstanbul
Mehmet Akif Ersoy'un tacizlerini Kenan Tekdağ'ın kararttığı ortaya çıktı: Spikerlere işten çıkarma tehdidi
Balkan soğukları kapıda: Kar, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! Bugün 19 il beyaza bürünecek
Emekli maaşına "tarih" farkı! Bu ay mı 2026'da mı başvurmak daha avantajlı?
Türk Telekom
Çocuklar zorbalıktan tek tuşla korunacak! KADES benzeri sistem geliyor
Güllü’nün ölümünde yeni perde: Komşular ilk kez A Haber'e konuştu
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
Akyazı'da unutulmayacak derbi! Trabzonspor - Beşiktaş : 3-3 | MAÇ SONUCU
Milyoner'de 500 bin TL'lik soruya ulaşmayı başardı! Aldığı riskle geceye adını yazdırdı
Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı: "Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu"
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
Saygı Öztürk morardı! SÖZCÜ'nün "Yeşil" yalanı patladı... Cezaevi hükümlüsü arayıp dakikalarca işletmiş
Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği “Kütüphane”ye narkotik baskın
PYD'den 'İmralı' maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: "Türkiye Suriye'de işgalcidir"
Avustralya'daki Bondi Plajı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: İşte o saldırgan ve bölgeden kareler
New York Times "İstanbul adeta nişan alınmış durumda" dedi tartışmalar tekrar alevlendi: Büyük İstanbul depremi yakın mı? Türk deprem bilimciler ne diyor?