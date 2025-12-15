CHP'li Sinem Dedetaş'ın belediye imkanlarıyla köpeğine yaptığı masraf vatandaşı isyan ettirdi!

İddiaya göre CHP'li Sinem Dedetaş, göreve gelir gelmez lüks bir araç aldı. Eski makam aracını köpeğine tahsis etti. Üsküdar sokaklarında özel araçla turlayan köpeğin fotoğrafları görenleri şoke etti. Akıllara bu kez masraflar geldi.