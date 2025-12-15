CHP'li Sinem Dedetaş'ın belediye imkanlarıyla köpeğine yaptığı masraf vatandaşı isyan ettirdi!
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, makam aracını köpeğinin hizmetine sunup tasmasını özel kalem müdürüne tutturarak vatandaşların “Maaşları ödemiyor ama belediye imkanlarını köpeği için kullanıyor” tepkisini topladı.
İddiaya göre CHP'li Sinem Dedetaş, göreve gelir gelmez lüks bir araç aldı. Eski makam aracını köpeğine tahsis etti. Üsküdar sokaklarında özel araçla turlayan köpeğin fotoğrafları görenleri şoke etti. Akıllara bu kez masraflar geldi.
AYLIK MASRAFI 50 BİN TL
Aracın yakıtı, köpeğin bakımı, maması, kuaförü, veterineri derken aylık maliyetinin 50 bin TL'yi bulduğu öne sürüldü. Bu ücret, bir süre önce maaşlarını alamayan belediye çalışanlarını öfkelendirdi: Köpeğe var, bize yok!
Köpeği gezdiren kişinin ise Sinem Dedetaş'ın özel kalem müdürü olduğu iddia edildi.