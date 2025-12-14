Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı

CHP'li tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesine yönelik ağır iddialar kamuoyunda gündem oldu. İmamoğlu'nun hemşehrisi olan yönetmen Faik Ahmet Akıncı, yaptığı açıklamalarda Ekrem İmamoğlu'na ve ailesine ilişkin dikkat çeken suçlamalar yöneltti. İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı "İMAMOĞLU RÜŞVET ALDI İDDİASI"

Trabzon'un Maçka ilçesinden yönetmen Faik Ahmet Akıncı, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığını savunarak CHP'yi temsil etmediğini öne sürdü. Bu görüşleri nedeniyle çevresinden tepki gördüğünü dile getiren Akıncı, "İmamoğlu'nun rüşvet aldığını, hırsızlık yaptığını ve CHP'yi hak etmediğini söylediğimde bana ateş püskürdüler" dedi.

TRABZON'U DOLANDIRIP İSTANBUL'A KAÇTI İddialarını daha da ileri taşıyan Akıncı, İmamoğlu ailesinin Trabzon'daki geçmişine atıf yaparak, "İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı" iddiasında bulundu. Ailenin İstanbul'a taşındıktan sonra soyadını değiştirdiğini öne süren Akıncı, "Müdafaa olan soyadlarını İmamoğlu yaptılar" dedi.