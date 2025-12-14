Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
CHP’li tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesine yönelik ağır iddialar gündeme geldi. Hemşehrisi yönetmen Faik Ahmet Akıncı, İmamoğlu’nun yolsuzluk yaptığını ve CHP’yi hak etmediğini savunurken, ailesinin Trabzon’dan İstanbul’a taşınması, soyadı değişikliği ve aile içi bir ölümle ilgili çok sert suçlamalar yöneltti.
"İMAMOĞLU RÜŞVET ALDI İDDİASI"
Trabzon'un Maçka ilçesinden yönetmen Faik Ahmet Akıncı, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığını savunarak CHP'yi temsil etmediğini öne sürdü. Bu görüşleri nedeniyle çevresinden tepki gördüğünü dile getiren Akıncı, "İmamoğlu'nun rüşvet aldığını, hırsızlık yaptığını ve CHP'yi hak etmediğini söylediğimde bana ateş püskürdüler" dedi.
TRABZON'U DOLANDIRIP İSTANBUL'A KAÇTI
İddialarını daha da ileri taşıyan Akıncı, İmamoğlu ailesinin Trabzon'daki geçmişine atıf yaparak, "İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı" iddiasında bulundu. Ailenin İstanbul'a taşındıktan sonra soyadını değiştirdiğini öne süren Akıncı, "Müdafaa olan soyadlarını İmamoğlu yaptılar" dedi.
"PARA İÇİN ÖZ KARDEŞLERİNİ ÖLDÜRDÜLER"
İddialarını daha da ileri götüren Akıncı, Ekrem İmamoğlu ile Hasan İmamoğlu'nun, para meselesi nedeniyle öz kardeşleri Ali İmamoğlu'nun ölümünde sorumluluğu bulunduğunu iddia etti.
Akıncı açıklamasında, "Adam para için, para için Hasan İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu para için öz kardeşlerini öldürdüler, Ali İmamoğlu'nu öldürdüler, ölümüne neden oldular ya!" ifadelerini kullandı.
CHP TABANINA ÇAĞRI
Cumhuriyet Halk Partisi'ni de eleştiren Akıncı, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen CHP'lilere seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partililer kendinize gelin, bu faşistleri sırtınızdan atın. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bütün Cumhuriyet Halk Partililer tarihe bir kara leke olarak geçecek..."