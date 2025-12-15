Öcalan'dan SDG ve Kandil'e çağrı gelecek mi? ABD, Abdi'ye tekmeyi bastı | Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yeni gelişmelerin eli kulağında
Nihai hedefi "terörsüz bir bölge" inşası olan süreçte ikinci aşamaya geçildi. Öcalan'ın PKK ve SDG'ye dönük yeni bir çağrı yapması bekleniyor. Barzaniler ve İsrail tarafından kışkırtılan Abdi'nin "100 binlik gücüz" yalanı ise elinde patladı. CENTCOM, SDG'ye "mutabakata uyun" deyip kapıyı kapattı. SDG yıl sonuna kadar entegre olmayıp sınır kapıları ve petrol sahalarını devretmezse sahada gereken yapılacak. Irak'ın kuzeyi de ısınıyor. MİT sahayı kıskaca aldı. Örgütün isim isim listesi çıkarıldı. İlerleyen günlerde Kandil - Suriye ekseninde yeni gelişmelerin olacağı değerlendiriliyor.
Ankara'nın "iç cepheyi" sağlam tutmak için devlet aklıyla inisiyatif alıp başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinin nihai hedefi başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm bölgeyi terörsüz hale getirmek.
PKK, İmralı'dan gelen 27 Şubat çağrısına müteakip fesih kararı alıp 11 Temmuz'da silah bırakma merasimi düzenledi. Örgüt 26 Ekim'de Türkiye'den ve sınır hattındaki mağaralardan çekildiğini duyurdu.
Sürecin herhangi bir yol kazasına uğramaması için TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu toplumun tüm kesimlerine kulak verdi. AK Parti, MHP ve DEM'den oluşan 3 kişilik komisyon heyeti İmralı'ya gitti. Bu aşamadan sonra İmralı tutanakları komisyona geldi, rapor yazım süreci başladı.
Tutanaklara göre; terör örgütünün kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Verdiğim tüm sözlerin arkasındayım. PKK sadece eldeki silahları değil, zihinsel olarak da silahları bırakması gerekiyor" dediği öğrenildi.
ÖCALAN SDG VE DİĞER PKK BİLEŞENLERİNE ÇAĞRI YAPACAK MI?
Suriye'deki SDG sorunu ilişkin Öcalan'ın YPG ve PKK bileşenlerine çağrı yapması bekleniyor.
Nitekim, SDG Suriye'de süreci baltalamak için ayak diremeyi sürdürüyor. 10 Mart 2025'te Şam'la mutakabat imzalayan YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, bu ahidnamenin yükümlülüklerine yerine getirmiyor.
İsrail'in ve Barzanilerin kışkırtmasıyla "adem-i merkeziyetçilik" zehrini teneffüs ediyor.
ABDİ'Yİ KIŞKIRTAN İKİ ODAK: BARZANİLER VE İSRAİL
Önceleri "Suriye'nin bütünlüğüne bağlıyız" şeklinde demeçler veren Abdi şimdilerde "özerklik" ister hale geldi.
Oysa İmralı tutanaklarına göre PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat çağrısının Suriye ve Irak dahil örgütün tüm bileşenlerini kapsadığını söylüyor. Öcalan'ın hem 27 Şubat çağrısında hem de komisyon üyelerinin son İmralı ziyaretinde federal ve özerk bir yapının çözüm getirmeyeceğini söylediği aktarılıyor.
Sadece YPG(SDG) değil PYD, sözde "özerk" yönetim ve ENKS gibi yapılar da Şam ve Ankara'nın "terörsüz bölge" hedefi karşısında engel teşkil ediyor.
YPG'nin entegre olmamasının en önemli sac ayaklarından biri hiç şüphesiz İsrail. MOSSAD'ın sahada yaptığı kışkırtmalar ve artan YPG-İsrail flörtü gözle görülür hale geldi.
Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, İsrail medyasında ABD ve İsrail'e yalvaracak kadar seviyeyi aşağıya çekti. Abdi, "Suriye'de gücün merkezden uzaklaştırılması konusunda ABD'nin yardımına büyük ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. İsrail'in desteklediği ayrılıkçı Dürziler için "Onlar bizi destekliyor" deyip Tel Aviv'e mesaj gönderdi.
SDG'NİN "100 BİN" YALANINA KARŞI GERÇEKLER
Dahası İsrail medyasında SDG'nin 100.000 kişilik bir kapasitesi olduğunu iddia etti. Oysa sahadaki veriler Abdi'nin kara propagandasını çürütecek vaziyette.
SDG'nin toplam silahlı gücünün Abdi'nin söylediği rakamın yarısının bile altında, 50 bin seviyelerinde olduğu ifade ediliyor. Üstelik bu kadronun demografik yapısına bakıldığında ana omurgayı Arap aşiret üyeleri oluşturuyor. SDG'nin Arap işaretlerinin desteğini alamadığı bir denklemde esas gücünün 10-15 bin seviyesini aşmayacağı değerlendiriliyor.
Kendi rakamlarına göre 100 bin kişiyle Suriye'de sayıları 2 milyonu bulan Kürt nüfusu içinde yüzde 5'i, 20 milyonu aşan Suriye nüfusunun binde 5'i oluşturan terör örgütü PKK/SDG, çoğunluğu Araplardan oluşan Suriye topraklarının yüzde 33'ünü elinde tutması ve "adem-i merkeziyetçilik" istemesi çok da gerçekçi bulunmuyor.
Dahası Ankara ve Şam'ın müzakere için tanıdığı süre dolmak üzere.
SDG, yıl sonuna kadar 10 Mart mutabakatının yükümlülüklerini yerine getirmezse harekat seçeneği masaya gelecek. Son günlerde TSK'nın artan hareketliliği ve 8 Aralık'daki hürriyet kutlamalarında Şam'ın verdiği "Ya siyasetle yola gelirsiniz ya kılıçla" mesajı Haseke-Kamışlı merkezli terör yapısını iyice panikletti.
ABD, ABDİ'YE TEKMEYİ BASTI: CENTCOM'DAN SDG'YE "MUTABAKATA UYUN" TELKİNİ
Abdi, İsrail medyasından ABD'ye yalvarsa da istediğini desteği alamadı.
CENTCOM Komutanı Orgeneral Brad Cooper, SDG'nin Şam'a entegre olması gerektiğini belirtip Abdi'ye kapıyı kapattı.
10 Mart mutabakatına dikkat çeken Cooper, Suriye'deki çalışmalarının "DEAŞ ile mücadele, SDG ile Suriye hükümetinin entegrasyonu ve Şam ile işbirliğinin güçlendirilmesi" olarak üç stratejik yönü olduğunu söyledi.
Cooper şu ifadeleri kullandı:
"SDG'nin Suriye hükümeti güçleriyle başarılı bir şekilde entegrasyonu daha istikrarlı ve öngörülebilir bir güvenlik ortamına yol açacaktır. 10 Mart'ta her iki taraf da entegrasyon konsepti üzerinde anlaştı. Her iki taraf da kararlı ve biz bu sürecin içinde kalacağız."
Nitekim Cumartesi günü yeniden DEAŞ'ın hortlatıldığı Suriye ve ABD askerlerine yönelik saldırıda Washington Şam'la ortak çalışma vurgusu yaptı.
Bu ortamda geriye PKK/SDG'nin ayak direttiği 10 Mart mutabakatının uygulanması sorunu kaldı.
SABIR TAŞI ÇATLADI: HAREKAT SEÇENEĞİ MASADA
Suriye'de takvim işlerken Ankara'nın stratejik sabrı son demlerinde.
SDG'nin sadece askeri anlamda entegrasyonu değil, sınır kapıları ve enerji kaynaklarını da Şam'a devretmesi gerekiyor. Keza 10 Mart mutabakatında bu husus teyit edilmişti.
Günün sonunda SDG beklenen adımı atmazsa sahada karşılık verilecek.
Ankara'nın "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Kıblesini şaşıranlar kaybedecektir" uyarısı hala geçerliliğini koruyor.
IRAK'IN KUZEYİNDE DURUM NE? TERÖRİSTLERİN İSİM İSİM LİSTESİ MEVCUT
Öte yandan örgütün kuluçka merkezi olan Irak'ın kuzeyinde saha MİT ve TSK tarafından sıkıca takip ediliyor.
Ankara'nın elinde terör örgütünün tamamının listesi mevcut. Sadece hapiste olanlar değil, dağdaki aktif teröristler ve Kandil'de bulunup asla Türkiye'ye dönemeyecekler isim isim belirlendi.
YENİ GELİŞMELER OLABİLİR
İlerleyen günlerde İmralı ve Kandil'den yeni bir adımın gelebileceği, Suriye sahasında gelişmelerin olabileceği değerlendiriliyor.