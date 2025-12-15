Öcalan'dan SDG ve Kandil'e çağrı gelecek mi? ABD, Abdi'ye tekmeyi bastı | Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yeni gelişmelerin eli kulağında

SDG'nin ʺ100 bin kişilik gücüzʺ iddiasını sahadaki rakamlar yalanlıyor (Takvim.com.tr) SDG'NİN "100 BİN" YALANINA KARŞI GERÇEKLER Dahası İsrail medyasında SDG'nin 100.000 kişilik bir kapasitesi olduğunu iddia etti. Oysa sahadaki veriler Abdi'nin kara propagandasını çürütecek vaziyette. SDG'nin toplam silahlı gücünün Abdi'nin söylediği rakamın yarısının bile altında, 50 bin seviyelerinde olduğu ifade ediliyor. Üstelik bu kadronun demografik yapısına bakıldığında ana omurgayı Arap aşiret üyeleri oluşturuyor. SDG'nin Arap işaretlerinin desteğini alamadığı bir denklemde esas gücünün 10-15 bin seviyesini aşmayacağı değerlendiriliyor. Kendi rakamlarına göre 100 bin kişiyle Suriye 'de sayıları 2 milyonu bulan Kürt nüfusu içinde yüzde 5'i, 20 milyonu aşan Suriye nüfusunun binde 5'i oluşturan terör örgütü PKK/SDG, çoğunluğu Araplardan oluşan Suriye topraklarının yüzde 33'ünü elinde tutması ve "adem-i merkeziyetçilik" istemesi çok da gerçekçi bulunmuyor. Dahası Ankara ve Şam'ın müzakere için tanıdığı süre dolmak üzere. SDG, yıl sonuna kadar 10 Mart mutabakatının yükümlülüklerini yerine getirmezse harekat seçeneği masaya gelecek. Son günlerde TSK'nın artan hareketliliği ve 8 Aralık'daki hürriyet kutlamalarında Şam'ın verdiği "Ya siyasetle yola gelirsiniz ya kılıçla" mesajı Haseke-Kamışlı merkezli terör yapısını iyice panikletti.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Brad Cooper, SDG'nin Şam'a entegre olması gerektiğini söyledi (Takvim.com.tr)





ABD, ABDİ'YE TEKMEYİ BASTI: CENTCOM'DAN SDG'YE "MUTABAKATA UYUN" TELKİNİ



Abdi, İsrail medyasından ABD'ye yalvarsa da istediğini desteği alamadı.



CENTCOM Komutanı Orgeneral Brad Cooper, SDG'nin Şam'a entegre olması gerektiğini belirtip Abdi'ye kapıyı kapattı.



10 Mart mutabakatına dikkat çeken Cooper, Suriye'deki çalışmalarının "DEAŞ ile mücadele, SDG ile Suriye hükümetinin entegrasyonu ve Şam ile işbirliğinin güçlendirilmesi" olarak üç stratejik yönü olduğunu söyledi.



Cooper şu ifadeleri kullandı:

"SDG'nin Suriye hükümeti güçleriyle başarılı bir şekilde entegrasyonu daha istikrarlı ve öngörülebilir bir güvenlik ortamına yol açacaktır. 10 Mart'ta her iki taraf da entegrasyon konsepti üzerinde anlaştı. Her iki taraf da kararlı ve biz bu sürecin içinde kalacağız."

Nitekim Cumartesi günü yeniden DEAŞ'ın hortlatıldığı Suriye ve ABD askerlerine yönelik saldırıda Washington Şam'la ortak çalışma vurgusu yaptı.



Bu ortamda geriye PKK/SDG'nin ayak direttiği 10 Mart mutabakatının uygulanması sorunu kaldı.