CHP'de 9 vekil göz hapsinde! Özgür Özel "yolsuzluktan arının" çağrısı yapan vekillerin peşine düştü
CHP’de “Yolsuzlardan arının” çağrısı yapan vekillere baskı arttı. Vekillerin demeçlerini yakın takibe alınacak. Eleştirilerin devam etmesi halinde yeni disiplin sevkleri için harekete geçilecek.
CHP'de genel merkez ile muhalif kanat arasındaki kriz bitmek bilmiyor. Parti yönetiminin, adı iddianamelere karışan yolsuzluk şüphelilerini sorgusuz sualsiz savunmaya çalışmasına tepkiler sürüyor.
Kısa süre önce CHP lideri Özgür Özel'e mektup yollayan 10 vekil, "Yolsuzlardan arının" çağrısı yaparak gündeme oturmuştu.
YAKIN TAKİP BAŞLADI
Edinilen bilgilere göre parti yönetimi bundan sonraki süreçte, kendi belirledikleri politikaları sorgulayan ve medya önünde eleştirilerini dile getiren isimlere yönelik daha katı yaptırımlar uygulayacak.
Partili kurmayların bir süredir 9 vekilin demeçlerini incelemeye aldığı, bundan sonraki süreçte de yakın takibin süreceği aktarıldı.
KARA LİSTE UZUYOR
CHP'de söz konusu vekiller; Deniz Demir, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Mustafa Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Mahir Polat ve Gamze Akkuş İlgezdi olarak sıralanıyor. Gözetim altına alınan vekil sayısının 25'i bulması bekleniyor.
MURATHAN YILDIRIM