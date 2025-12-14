SON DAKİKA
Lider Galatasaray Antalyaspor’u yıktı! Zirve yarışında hata yapmadı

Galatasaray, Antalya’ya karşı ilk yarıyı Sane ve Sallai’nin golleriyle önde tamamladı. İkinci yarı ise Osimhen ve Icardi sahne aldı. Antalya’nın golünü Van de Streek attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2025
Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. 7. dakikada Yunus Akgün'ün pasında topu kontrol eden Sane, ceza sahası içinden yaptığı net vuruşla Cimbom'u öne geçirdi: 0-1. 4 dakika sonra bu kez Sallai sahneye çıktı. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai, yaptığı vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. İlk 45 dakikada Osimhen 3 net gol pozisyonundan yararlanamadı. İlk yarıda Sarı-Kırmızılılar, 23 kez ceza sahası içinde topla buluşurken Antalyaspor'da bu sayı sadece 8'di.

Galatasaray, 56. dakikada farkı 3'e çıkartan golü buldu. Yunus Akgün'ün uzun pasında topla buluşan Osimhen, ceza sahası içine hızlı bir şekilde girdikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-3. Antalyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Saric'in kafayla çevirdiği top kale önünde Van de Streek tamamladı: 1-3... 76'da Galatasaray, kontratakta 3'e 1 geldi ancak Barış Alper'in pasında Osimhen ağır kalınca Sarı-Kırmızılılar mutlak bir golden oldu. Kapanışı 90+3'te Icardi yaptı. Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek puanını 39 yaptı. Maç fazlasıyla en yakın rakibi Trabzonspor ile puan farkını 5'e çıkarttı.


MAURO ICARDI ZİRVEDE

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü attı. Usta golcü, Süper Lig'de dakika başına gol katkısı en yüksek futbolcu konumunda. Icardi, 78 dakikada bir gol katkısı veriyor. Tangocu yıldız, bu sezon ligde attığı tüm golleri tek vuruşla ağlara göndermeyi başardı.

ROLAND SALLAİ SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, bu sezon Sarı- Kırmızılı forma altında ilk gol sevincini yaşadı. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli oyuncusu, takımının ikinci golüne imza attı.


SANE ŞOV DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, F.Bahçe ve Samsunspor maçlarından sonra Antalyaspor deplasmanında da fileleri havalandırmayı başardı. Geçen hafta Samsunspor maçında 1 gol, 1 asist üreten Sane, dün geceyi de 1 gol, 1 asistle tamamladı. Alman futbolcu, yaklaşık 2 yıl aradan sonra ilk kez üst üste 3 lig maçında gol atma başarısı gösterdi. Sane'nin bu performansı, şampiyonluk yolunda G.Saray'ın en büyük kozu olacağını kanıtladı.

