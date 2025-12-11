Galatasaray başına bela olan sakatlık krizine bir türlü çözüm bulamıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya deplasmanda 1-0 kaybederek ilk 24 şansını zora sokan Galatasaray'da sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Son olarak Monaco önünde kaleci Uğurcan baldırındaki ağrılar nedeniyle oyundan alınmış ve yerine giren Günay Güvenç ilk pozisyonda golü yemişti.

SİNGO'DA BELİRSİZLİK VAR

Sarı-kırmızılılarda çoğu son dönemde olmak üzere tam 10 futbolcu toplam 14 sakatlık geçirdi. İki kez arka adalesinden problem yaşayan ve yaklaşık 3 haftadır formasından uzak olan Wilfried Singo'nun sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek olan Uğurcan'ın durumu da soru işareti. Samsunspor maçının devre arası oyundan alınan ve Fransa'ya götürülmeyen Lemina'nın Antalya'da oynaması beklenmiyor.

HENÜZ ÇÖZÜM BULUNAMADI

Galatasaray'da bu sezon ayrıca milli oyunculardan Yunus Akgün kasık fıtığından ameliyat geçirirken, Osimhen de biri ayak bileğinden birisi de arka adalesinden olmak üzere iki kez sakatlık yaşadı. Aynı şekilde İlkay Gündoğan da arka hamstring problemi nedeniyle 1 ay forma giyemedi. Sarı-Kırmızılılar'da teknik heyet ve sağlık kurulu yaşanan bu sakatlık krizini önlemek için büyük çaba harcasa da henüz çözüm bulunabilmiş değil.



ASLAN AYAKTA KALAMADI

Monaco maçında Osimhen, 15 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. Sane'de bu rakam 12'de 7 idi. Jakobs, 11 ikili mücadelenin sadece 4'ünde başarılı olabildi. Abdülkerim Bardakcı, 9 ikili mücadelenin 5'inde üstünlük kurdu... Kolombiyalı Davinson Sanchez ise 12 ikili mücadelenin 6'sında üstünlük kurdu. Barış Alper Yılmaz ise 15 ikili mücadelede 6 kez ayakta kalabildi. İlkay Gündoğan 6 kez girdiği ikili mücadelelerin 2'sinden başarıyla ayrıldı.



UĞURCAN SEFERBERLİĞİ

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Monaco ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanarak kenara geldi. Antalyaspor maçında oynaması beklenmeyen milli kalecinin Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.



KASIM VE ARALIK'TA GALİBİYETİ YOK

G.Saray , son 3 sezonda Kasım ayının sonu ve Aralık ayında Avrupa'da galibiyet alamadı. Cimbom, 2023-2024'te evinde M.United ile berabere kalırken Kopenhag'a ise deplasmanda 1-0 kaybetti. Geçen sezon aynı dönemde AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Malmö ile oynadığı maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon ise Kasım ayında Union SG.'ye kaybetti... Bu ay ise Monaco'ya boyun eğdi.