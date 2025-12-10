İstanbul Fatih'te "gaz kaçağı" alarmı! Okul tahliye edildi

Tahliye edilen öğrenciler, velileri tarafından okuldan alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu herhangi bir yangın olmadığı tespit edildi. Doğalgaz ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu ise herhangi bir gaz kaçağının olmadığı tespit edildi. Çıkan yoğun duman ve sesin, kazanlı sistemlerde bulunan ve basınç yükseldiği zaman devreye giren bir emniyet sisteminden kaynaklı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Veliler okula geldi. (DHA)

'CANIMIZI TESLİM EDİYORUZ BURAYA'

Çocuklarını okuldan almaya gelen bir veli, "Eminim ki ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim de evlatlarımız burada canımızı teslim ediyoruz buraya. Yetkililere sesleniyorum lütfen baksınlar. Bir şey yapılması gerekiyorsa yapılsın. Tabi ki de çok korktuk. Bir bakın bakalım ağlamayan bir anne var mı? Onların da canı burada, bizim elimizde olan da bir şey yok. Herkesin başına da gelebilir, evlerimizde de patlamalar oluyor" dedi.