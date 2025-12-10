PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Fatih'te "gaz kaçağı" alarmı! Okul tahliye edildi

Fatih Silivrikapı’da bulunan bir okulda meydana gelen doğal gaz kaçağı iddiasıyla okul tahliye edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede tehlike oluşturacak bir gaz kaçağı olmadığı çıkan dumanın kazan dairesindeki arızadan kaynaklandığı belirlendi.

İstanbul Fatih'te bulunan bir ilkokulda, kazan dairesinden çıkan ses ve duman nedeniyle doğal gaz kaçağı şüphesi yaşandı.

Fatih'te doğal gaz kaçağı şüphesi okulda paniğe neden oldu

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olay, saat 13.00 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Burhanbey Sokak'ta bulunan ilkokulda yaşandı. İddiaya göre, okulun bodrum katında bulunan kazan dairesinden çıkan yoğun buhar ve sesin doğalgaz kaçağı şüphesi oluşturması nedeniyle okul tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Okula ambulans sevk edildi. (DHA)Okula ambulans sevk edildi. (DHA)

Tahliye edilen öğrenciler, velileri tarafından okuldan alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu herhangi bir yangın olmadığı tespit edildi. Doğalgaz ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu ise herhangi bir gaz kaçağının olmadığı tespit edildi. Çıkan yoğun duman ve sesin, kazanlı sistemlerde bulunan ve basınç yükseldiği zaman devreye giren bir emniyet sisteminden kaynaklı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Veliler okula geldi. (DHA)Veliler okula geldi. (DHA)

'CANIMIZI TESLİM EDİYORUZ BURAYA'

Çocuklarını okuldan almaya gelen bir veli, "Eminim ki ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim de evlatlarımız burada canımızı teslim ediyoruz buraya. Yetkililere sesleniyorum lütfen baksınlar. Bir şey yapılması gerekiyorsa yapılsın. Tabi ki de çok korktuk. Bir bakın bakalım ağlamayan bir anne var mı? Onların da canı burada, bizim elimizde olan da bir şey yok. Herkesin başına da gelebilir, evlerimizde de patlamalar oluyor" dedi.

Okula gelen veli (DHA)Okula gelen veli (DHA)

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK"

Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli Makine Mühendisi Musa Otluoğlu, "Kazan daireli sistemlerde, emniyet ventili dediğimiz bir olay var. Cihazlarda yüksek basıncı engellemek için emniyet ventili olur. Basınç arttığı zaman atar ve buhar boşaltır. Bu buhar boşaltma esnasında su sesi şeklinde bir şey çıkar. Bunu arkadaşlar yangın çıktı olarak yorumlamışlar. Kazan dairesindeki bir arıza, sürekli olabilecek gayet normal bir durum. Gerekli kontrollerimizi yaptık, herhangi bir olumsuz durum yok. İlgili arkadaşları yönlendirdik gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

