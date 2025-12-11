Kar ve sağanak birbirine karışacak! Sel riskine dikkat! Sibirya sistemi hangi illeri etkileyecek?

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da bir hafif yağmur olasılığı var. Kuzeyden gelen, Rusya üzerinden gelen bir yağışlı sistem var. Karadeniz'i etkileyecek ki Marmara'nın doğusuyla birlikte İstanbul'da da bir sabah saatlerinde hafif yağmur bırakma olasılığı bulunuyor. Ama sıcaklıklarda çok önemli değişiklik olmayacak. Yani bu 12 ile 5 derece arasında bu hafta boyunca devam eden bir sıcaklık tablosu var gözüküyor."

Kentte ısılarda kayda değer bir düşüş beklenmezke mevcut seyrin hafta boyunca korunacağı ifade ediliyor.