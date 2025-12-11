Kadraj
Kar ve sağanak birbirine karışacak! Sel riskine dikkat! Sibirya sistemi hangi illeri etkileyecek?
Aralık ayıyla birlikte soğuk hava dalgaları yurt genelinde daha belirgin hissedilmeye başladı. Yağışlı sistemlerin peş peşe etkili olduğu son günlerde birçok kentte sağanak yağmur ve kar görüldü. Özellikle Doğu Anadolu'da bastıran kar yağışı sonrasında gözler yeniden İstanbul'a çevrildi Peki, kentte kar ihtimali var mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il son durum.
Giriş Tarihi: 11.12.2025 07:30