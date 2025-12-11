Kadraj Galeri Kadraj İkon Kar ve sağanak birbirine karışacak! Sel riskine dikkat! Sibirya sistemi hangi illeri etkileyecek?

Aralık ayıyla birlikte soğuk hava dalgaları yurt genelinde daha belirgin hissedilmeye başladı. Yağışlı sistemlerin peş peşe etkili olduğu son günlerde birçok kentte sağanak yağmur ve kar görüldü. Özellikle Doğu Anadolu'da bastıran kar yağışı sonrasında gözler yeniden İstanbul'a çevrildi Peki, kentte kar ihtimali var mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il son durum.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 07:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminleri Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bulutluluğun arttığı ve yağışlı havanın geniş bir alanda etkili olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Verilere göre Marmara'nın kuzeydoğusu, Mersin dışındaki Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu illeri, Karadeniz bölgesinin tamamı, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.

İstanbul'da Hava Serinliyor: Yağış Doğu Bölgelerine Kaydı

Kış koşullarının etkisini artırdığı bu günlerde, uzmanların uyardığı soğuma dalgası kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber yayınına yaptığı değerlendirmelerde hem İstanbul hem de yurt genelindeki hava durumuna dair önemli bilgiler paylaştı.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da bir hafif yağmur olasılığı var. Kuzeyden gelen, Rusya üzerinden gelen bir yağışlı sistem var. Karadeniz'i etkileyecek ki Marmara'nın doğusuyla birlikte İstanbul'da da bir sabah saatlerinde hafif yağmur bırakma olasılığı bulunuyor. Ama sıcaklıklarda çok önemli değişiklik olmayacak. Yani bu 12 ile 5 derece arasında bu hafta boyunca devam eden bir sıcaklık tablosu var gözüküyor."

Kentte ısılarda kayda değer bir düşüş beklenmezke mevcut seyrin hafta boyunca korunacağı ifade ediliyor.

Kar Yağışı Doğu'da Güçleniyor

Türkiye'nin doğusunda günlerdir etkili olan kar, yer yer yoğunluğunu artırarak devam ediyor. Tek, özellikle gece yarısından sonra Sivas, Erzurum, Erzincan, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde kar yağışının beklendiğini aktardı.

Karadeniz kıyılarında ise yağışların yağmur şeklinde süreceği belirtiliyor.

"Kar yağışı biraz daha yurdun doğusunda. Dün akşam gece saatleri itibarıyla yurdun doğusunda Sivas, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis buralarda etkili kar yağışları vardı. Bugün gün içerisinde kesildi ama bugün gün içerisinde özellikle Doğu Karadeniz'de devam eden kıyı kesimlerde çok kuvvetli yağmur şeklinde devam eden yağışlar iç kesimlerde kar şeklinde kendini gösteriyordu ki bu gece gelecek olan sistemle birlikte bu yağışlar biraz daha kuvvetlenmiş olacak."