Mert Hakan Yandaş'ın yazışmaları ortaya çıktı: "Abi 5 bin atar mısın? Bodrum’a basayım!"

"KONUŞMALARI SİL ABİ!" Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Ersen Dikmen 'le yaptığı görüşmelerde, Yandaş'ın, "Abi 5 bin atar mısın Bilyoner'e basayım. Bodrum'a basacağım çevirir diye. 6.70 oran. Bağırdım tesiste oynayın kazanın diye" dediği ve yazışmaların bir kısmında "konuşmaları sil abi" ifadesini kullandığı görüldü. Yıldız futbolcunun konuşmanın bir bölümünde yatan bir kuponundan bahsettiği, Dikmen'in ise , "Bir de fark yemiş" dediği, Yandaş'ın da "İnanılmaz ya" dediği görüldü. Dikmen'in devamında, "Neyse artık konu kapanmıştır" ifadesini kullandığı, Yandaş'ın ise " Evet bitmiştir" yanıtını verdiği ortaya çıktı.

"TEK EĞLENCE FENERBAHÇE"

Ardından Dikmen, "Başka eğlence buluruz" ifadesini kullanıyor. Yandaş'ın da tam bu esnada, Fenerbahçe'nin rakiplerinin kullandığı bir söylem olan "Aynen tek eğlence Fenerbahçe" ifadeleriyle Dikmen'e cevap verdiği görüldü. Dikmen'in de bu Mert Hakan'ın bu ifadesine, "Sorma" diyerek emoji gönderdiği tespit edildi.

Ersen Dikmen (takvim.com.tr)

BASKETBOLA BİLE OYNAMIŞLAR

Mert Hakan Yandaş'la Ersen Dikmen arasındaki konuşmalarda basketbol maçlarına bile bahis oynandığı görüldü. Bir konuşmada Dikmen, "Ya sanki tanıyor da oyuncuları" derken Yandaş'ın, "Senden iyi biliyorum. Kesin. Gümmmm" dediği belirlendi. Dikmen'in, "Ulan Fall son periyot hiç oynamadı. Mulitinov'un iyi oynayacağı tuttu. Diğeri tutar" dediği Yandaş'ın ise, "Yavaş. Mannion sayı atamıyor" dediği görüldü.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş'ın kontratının feshedilmesi bekleniyor.