Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den dikkat çeken hamle! Kamera iddialarının ardından geldi

Güllü'nün kızı ve arkadaşları saç ve kan örneği vermişti, AA

Dosya kapsamında üzerinde çalıştıkları bazı suçlarla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Uçanok, yakın zamanda benzer suçlara karışan kişi ve kurumlarla ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

"İTİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER KAMERADA"

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken geçtiğimiz hafta dikkat çeken iddialar gündeme gelmişti. Güllü'nün k Balıkesir'de yaşayan ancak Çınarcık'ta yazlığı bulunan komşusu kendi dairesine taktırdığı güvenlik kameralarını incelediğini belirterek görüntülerde Güllü'nün "itildiğini" gördüğünü öne sürdü. Komşu, bu kayıtları emniyete teslim edeceğini söyleyerek, "Artık bu olay çözülsün" ifadelerini kullanmıştı.