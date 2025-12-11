42 milyonluk davaya ünlüler dahil oldu! Bocelli’den Crawford’a 13 isim Eva Cavalli için konuştu

Cindy Crawford. (Los Angeles Times) ÜNLÜ MANKENLER DE KONUŞTU!

Manken Cindy Crawford, "Bu durum yalnızca Eva'ya büyük bir duygusal sıkıntı yaşatmakla kalmamış, değerli fırsatların kaybına yol açarak manevi ve maddi zorluklara neden oldu" dedi. Tanık manken Natasha Poly da, "Eva'nın derin fiziksel ve psikolojik acı çektiğini gözlemledim" dedi.

Daniel Cavalli. (Sabah Gazetesi) AMELİYATA ALINMASAYDI ÖLECEKTİ

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, nodacının Roberto Cavalli ile evliliğinden olan oğlu Daniel Cavalli, "Onun bütün acılarına, çilelerine tanık oldum ve bu travmanın uzun vadede onu nasıl etkilediğini gördüm" dedi.