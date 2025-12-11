Hesaplı emeklilikte son 3 hafta! Hizmet borçlanması ve ihya nasıl değişecek?
Borçlanma ve ihyaya yeni yılla birlikte asgari ücret zammı geliyor. Doğum ve yurt dışı hariç borçlanmalar ve ihyada ayrıca oran artışı da var. Asgari ücret yüzde 30 artsa 18 aylık askerlik borçlanması 124 bin lira artacak. Şimdi davranan erken emekliliğe hesaplı ulaşacak.
Çalışanlara erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada tutarlar yeni yılla birlikte değişecek. Doğum hariç hizmet borçlanması ile ihya imkanında hem asgari ücret hem oran artışı devreye girecek. Yurt dışı ve doğum borçlanmasını da yeni asgari ücret yükseltecek.
Hesaplı emeklilik 3 haftalık dönemi kaçırmamak gerekecek.
BORÇLANMALARDA NELER DEĞİŞECEK?
Gurbetçiler hariç hizmet borçlanması yapmak isteyenler halen prime esas kazancın yüzde 32'si oranında ödeme yapıyor. Bu oran 1 Ocak'ta doğum borçlanması hariç yüzde 45'e çıkacak. Yeni yıldan itibaren ayrıca tüm borçlanmalara asgari ücret artışı yansıyacak.
ANNELER NE ÖDEYECEK?
Doğum borçlanmasında yüzde 32'lik oran devam edecek. Ama asgari ücret artışı annelerin ödemelerini artıracak. Bu yıl sonuna kadar başvuranlar her ay için en az 8 bin 321 lira 76 kuruş, 2 yıllık doğum borçlanmasına 199 bin 722 lira ödeyecek. Ancak 1 Ocak'tan itibaren örneğin asgari ücret yüzde 30 artsa en düşük borçlanma tutarı 1 aylık 10 bin 818, 2 yıllık 259 bin 639 liraya çıkacak. Erken davrananlar 1 aylık borçlanmada 2 bin 497, 2 yıllıkta da 59 bin 917 liralık artıştan etkilenmeyecek.
ASKERLİK BORÇLANMASINDA NASIL BİR ARTIŞ VAR?
1 Ocak'tan itibaren doğum hariç diğer hizmet borçlanmalarında hem oran hem asgari ücret artışı olacak. Bu ay sonuna kadar askerlik borçlanması için başvuranlar mevcut asgari ücret ve oran üzerinden 1 ay için en az 8 bin 321 lira 76 kuruş, 18 ay için 149 bin 792 lira öderken; 1 Ocak'tan itibaren başvurursa hem yüzde 45'lik oran hem yeni asgari ücret üzerinden para verecek. Örneğin; asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa çifte artışla 1 aylık borçlanma tutarı 6 bin 891 lira farkla 15 bin 213, 18 aylık borçlanma da 124 bin 46 lira farkla 273 bin 838 liraya çıkacak.
ESNAFI NELER BEKLİYOR?
Halen esnaf en az asgari ücretin yüzde 34.75'i oranında primle 1 aylık ihya yapıyor. Bu oran yüzde 45'e çıkacak. Bir artış da asgari ücret kaynaklı olacak. Bu ay sonuna kadar 1 aylık ihya için 9 bin 36 lira 91 kuruş ödeme yapılırken, bu tutar asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa çifte artışla 1 Ocak'tan itibaren 15 bin 213 liraya yükselecek. 2 yıllık ihya da 216 bin 886 liradan 365 bin 117 liraya çıkacak. 148 bin 231 lira fark olacak.
GURBETÇİ İÇİN DEĞİŞİKLİK VAR MI?
Gurbetçiler için bir oran değişikliği yok. Onlar zaten yüzde 45'lik oran üzerinden ödeme yapıyor. Bu nedenle yurt dışı borçlanmalarda oran değişmeyecek. Ancak asgari ücret artışı onların da ödemelerini yükseltecek. Bu ay sonuna kadar yurt dışı borçlanması için başvuranlar 1 ay için en az 11 bin 702 lira 48 kuruş, 2 yıl için 280 bin 859 lira ödüyor. Asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa en düşük ödeme 1 aylıkta 15 bin 213, 2 yıllıkta 365 bin 117 liraya yükselecek. Erken davranan 1 aylık borçlanmada 3 bin 511, 2 yıllıkta 84 bin 258 lira avantajlı olacak.
ÖDEME HEMEN Mİ YAPILACAK?
Mevcut rakamlar üzerinden prim kazanmak için sadece yıl sonuna kadar başvuruyu yapmak yeterli. Ödeme hemen yapılmıyor. Önce yapılan başvuru değerlendiriliyor. Başvuru sahiplerine yaklaşık 1 ay kadar sonra bir ödeme emri geliyor ve bunu ödemek için de tebliğ tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasında 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihyada ise 3 ay süre veriliyor.
HANGİ BORÇLANMALARDA ÇİFTE ARTIŞ VAR?
Askerlik süreleri,
4/c kapsamında çalışanların aylıksız izin süreleri
Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
Sigortalı iken tutuklanan veya gözaltına alındıktan sonra beraat edenlerin tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri,
Grev ve lokavtta geçen süreler,
Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların 25 Şubat 2011 tarihinden sonra bu şekilde çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,
Sigortalı olmaksızın 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirdikleri süreler (18 yaşını tamamlamadan önceki süreler hariç) için yapılan borçlanmalar.