Hesaplı emeklilikte son 3 hafta! Hizmet borçlanması ve ihya nasıl değişecek?

ASKERLİK BORÇLANMASINDA NASIL BİR ARTIŞ VAR? 1 Ocak'tan itibaren doğum hariç diğer hizmet borçlanmalarında hem oran hem asgari ücret artışı olacak. Bu ay sonuna kadar askerlik borçlanması için başvuranlar mevcut asgari ücret ve oran üzerinden 1 ay için en az 8 bin 321 lira 76 kuruş, 18 ay için 149 bin 792 lira öderken; 1 Ocak'tan itibaren başvurursa hem yüzde 45'lik oran hem yeni asgari ücret üzerinden para verecek. Örneğin; asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa çifte artışla 1 aylık borçlanma tutarı 6 bin 891 lira farkla 15 bin 213, 18 aylık borçlanma da 124 bin 46 lira farkla 273 bin 838 liraya çıkacak. Asker (AA)

ESNAFI NELER BEKLİYOR? Halen esnaf en az asgari ücretin yüzde 34.75'i oranında primle 1 aylık ihya yapıyor. Bu oran yüzde 45'e çıkacak. Bir artış da asgari ücret kaynaklı olacak. Bu ay sonuna kadar 1 aylık ihya için 9 bin 36 lira 91 kuruş ödeme yapılırken, bu tutar asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa çifte artışla 1 Ocak'tan itibaren 15 bin 213 liraya yükselecek. 2 yıllık ihya da 216 bin 886 liradan 365 bin 117 liraya çıkacak. 148 bin 231 lira fark olacak. Esnaf (AA)

GURBETÇİ İÇİN DEĞİŞİKLİK VAR MI? Gurbetçiler için bir oran değişikliği yok. Onlar zaten yüzde 45'lik oran üzerinden ödeme yapıyor. Bu nedenle yurt dışı borçlanmalarda oran değişmeyecek. Ancak asgari ücret artışı onların da ödemelerini yükseltecek. Bu ay sonuna kadar yurt dışı borçlanması için başvuranlar 1 ay için en az 11 bin 702 lira 48 kuruş, 2 yıl için 280 bin 859 lira ödüyor. Asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa en düşük ödeme 1 aylıkta 15 bin 213, 2 yıllıkta 365 bin 117 liraya yükselecek. Erken davranan 1 aylık borçlanmada 3 bin 511, 2 yıllıkta 84 bin 258 lira avantajlı olacak. Borçlanma ve ihyada yeni hesap (TAKVİM)