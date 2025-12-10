Türkiye’den rüzgar enerjisinde büyük atak: 1.1 milyar dolarlık RES hamlesi

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla rüzgar enerjisi santrallerine (RES) tahsis edilen 6 Yenilenebilir Kaynak Alanı (YEKA) için yarışma düzenlendi. Toplam 1.150 megavat kapasiteli 6 yarışma için 30 şirketten toplam 75 teklif alındı. YEKA RES- 2025 kapsamında Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya'da bulunan toplam 1.150 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi, yatırımcılara tahsis edildi. Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3.50 euro/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek. 1.5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan projelerin toplam büyüklüğü ise 1.1 milyar doları bulacak.

ŞİMDİYE KADARKİ EN İYİ TEKLİF

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarışmalardaki rekabet düzeyinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Bugüne kadar aldığımız fiyat tekliflerinin en üstüne ulaşmış olduk" dedi. YEKA RES-2025'in megavat başına 180 bin euroluk bir ortalama katkı bedeliyle sonuçlandığını ifade eden Bayraktar, "Bugün yaptığımız rüzgâr ihalesinden devletimize 208 milyon euroluk bir katkı payı gelecek" diye konuştu. Bayraktar, "2025 yılı içerisinde yaptığımız yarışmalara baktığımızda, 20 yıl boyunca düşük fiyatlı bir enerji ve aynı zamanda devlete yaklaşık 530 milyon euroluk bir katkı payı almış oluyoruz" ifadelerini kulandı. Fotoğraf (takvim.com.tr)