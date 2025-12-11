AFAD son dakika: Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem! İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi

Deprem başta İzmir ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Depremin merkez üssü 39.19667 kuzey enlemi ve 28.31639 doğu boylamı olarak açıklanırken, derinliğin 6.97 kilometre olduğu bildirildi.

(Takvim Foto Arşiv) BAKAN AÇIKLADI: EKİPLERİMİZ SAHADA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarından yapılan açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verildi.