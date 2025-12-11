AFAD son dakika: Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem! İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sarsıntının 10.06’da kaydedildiğini açıkladı. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk değerlendirmesini paylaştı.
Deprem başta İzmir ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Depremin merkez üssü 39.19667 kuzey enlemi ve 28.31639 doğu boylamı olarak açıklanırken, derinliğin 6.97 kilometre olduğu bildirildi.
BAKAN AÇIKLADI: EKİPLERİMİZ SAHADA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarından yapılan açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verildi.
OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
AFAD DETAYLARI DUYURDU
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-12-11
Saat:10:06:14 TSİ
Enlem:39.19667 N
Boylam:28.31639 E
Derinlik:6.97 km
Birçok Şehirde Sarsıntı Algılandı
Sındırgı merkezli sarsıntı, İzmir ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu pek çok şehirde hissedildi. Kısa süreli endişeye neden olan deprem, sosyal medya platformlarında da yoğun şekilde paylaşıldı. Vatandaşlar yaşadıkları anları aktarırken, yetkililer şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı.
Sındırgı'da Deprem Etkinliği Sürüyor
Sındırgı ilçesi son aylarda dikkat çeken bir sismik hareketlilik yaşıyor. 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde kaydedilen depremin ardından bölgede uzun süre artçı sarsıntılar devam etmişti.
Ardından 27 Ekim'de yine 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve ilçe Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmişti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 11 ARALIK 2025
|2025-12-11 10:06:14
|39.19667
|28.31639
|6.97
|MW
|4.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-11 09:41:02
|38.78361
|34.06806
|7.0
|ML
|1.5
|Ortaköy (Aksaray)
|2025-12-11 09:33:17
|38.79
|34.05778
|6.96
|ML
|1.3
|Ortaköy (Aksaray)
|2025-12-11 09:02:56
|41.43417
|37.05944
|7.94
|ML
|1.6
|Karadeniz - [19.05 km] Terme (Samsun)
|2025-12-11 09:01:11
|40.18417
|31.75583
|15.87
|ML
|2.2
|Beypazarı (Ankara)
|2025-12-11 09:00:30
|40.0675
|31.80028
|7.53
|ML
|1.4
|Beypazarı (Ankara)
|2025-12-11 08:56:54
|38.77694
|34.03528
|7.02
|ML
|1.0
|Ortaköy (Aksaray)
|2025-12-11 08:53:27
|38.30333
|38.29361
|11.58
|ML
|2.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-12-11 08:50:30
|38.78194
|34.07583
|8.9
|ML
|2.0
|Ortaköy (Aksaray)
|2025-12-11 08:49:58
|38.79389
|34.04444
|7.0
|ML
|1.1
|Ortaköy (Aksaray)
|2025-12-11 08:47:39
|38.79167
|34.02417
|7.35
|ML
|1.5
|Ortaköy (Aksaray)
|2025-12-11 08:47:12
|38.78444
|34.05389
|7.0
|ML
|1.8
|Ortaköy (Aksaray)
|2025-12-11 08:43:12
|38.77611
|34.05611
|8.08
|ML
|2.0
|Ortaköy (Aksaray)
|2025-12-11 08:41:27
|38.76833
|34.06694
|9.07
|ML
|1.8
|Ortaköy (Aksaray)
|2025-12-11 08:20:56
|39.27417
|28.95139
|6.18
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2025-12-11 08:08:57
|39.2075
|28.31028
|8.95
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-11 07:53:42
|35.90111
|27.39667
|6.93
|ML
|1.8
|Ege Denizi - [88.14 km] Datça (Muğla)