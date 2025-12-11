PODCAST CANLI YAYIN

AFAD son dakika: Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem! İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sarsıntının 10.06’da kaydedildiğini açıkladı. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk değerlendirmesini paylaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AFAD son dakika: Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem! İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi

Deprem başta İzmir ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Depremin merkez üssü 39.19667 kuzey enlemi ve 28.31639 doğu boylamı olarak açıklanırken, derinliğin 6.97 kilometre olduğu bildirildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BAKAN AÇIKLADI: EKİPLERİMİZ SAHADA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarından yapılan açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verildi.

(Kaynak: X)(Kaynak: X)

OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."


AFAD DETAYLARI DUYURDU

Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-12-11
Saat:10:06:14 TSİ
Enlem:39.19667 N
Boylam:28.31639 E
Derinlik:6.97 km

(AFAD)(AFAD)

Birçok Şehirde Sarsıntı Algılandı

Sındırgı merkezli sarsıntı, İzmir ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu pek çok şehirde hissedildi. Kısa süreli endişeye neden olan deprem, sosyal medya platformlarında da yoğun şekilde paylaşıldı. Vatandaşlar yaşadıkları anları aktarırken, yetkililer şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sındırgı'da Deprem Etkinliği Sürüyor

Sındırgı ilçesi son aylarda dikkat çeken bir sismik hareketlilik yaşıyor. 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde kaydedilen depremin ardından bölgede uzun süre artçı sarsıntılar devam etmişti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ardından 27 Ekim'de yine 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve ilçe Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmişti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 11 ARALIK 2025

2025-12-11 10:06:14 39.19667 28.31639 6.97 MW 4.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-11 09:41:02 38.78361 34.06806 7.0 ML 1.5 Ortaköy (Aksaray)
2025-12-11 09:33:17 38.79 34.05778 6.96 ML 1.3 Ortaköy (Aksaray)
2025-12-11 09:02:56 41.43417 37.05944 7.94 ML 1.6 Karadeniz - [19.05 km] Terme (Samsun)
2025-12-11 09:01:11 40.18417 31.75583 15.87 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2025-12-11 09:00:30 40.0675 31.80028 7.53 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)
2025-12-11 08:56:54 38.77694 34.03528 7.02 ML 1.0 Ortaköy (Aksaray)
2025-12-11 08:53:27 38.30333 38.29361 11.58 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-12-11 08:50:30 38.78194 34.07583 8.9 ML 2.0 Ortaköy (Aksaray)
2025-12-11 08:49:58 38.79389 34.04444 7.0 ML 1.1 Ortaköy (Aksaray)
2025-12-11 08:47:39 38.79167 34.02417 7.35 ML 1.5 Ortaköy (Aksaray)
2025-12-11 08:47:12 38.78444 34.05389 7.0 ML 1.8 Ortaköy (Aksaray)
2025-12-11 08:43:12 38.77611 34.05611 8.08 ML 2.0 Ortaköy (Aksaray)
2025-12-11 08:41:27 38.76833 34.06694 9.07 ML 1.8 Ortaköy (Aksaray)
2025-12-11 08:20:56 39.27417 28.95139 6.18 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-12-11 08:08:57 39.2075 28.31028 8.95 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-11 07:53:42 35.90111 27.39667 6.93 ML 1.8 Ege Denizi - [88.14 km] Datça (Muğla)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | 5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz'dan flaş açıklamalar
Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim
Casper
Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran planı: "Atacağım şimdi seni"
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylar
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Galatasaray'a yeni Victor Osimhen! Transferde dev operasyon
Torba yasa geliyor: Emeklilik, maaş, prim, vergide yeni reformlar yolda! İşte tüm maddeler
Hesaplı emeklilikte son 3 hafta! Hizmet borçlanması ve ihya nasıl değişecek?
idefix
GQ Men of the Year 2025 gecesinde yıldız yağmuru! Ünlüler ödülleriyle sahnede parladı
Kar ve sağanak birbirine karışacak! Sel riskine dikkat! Sibirya sistemi hangi illeri etkileyecek?
42 milyonluk davaya ünlüler dahil oldu! Bocelli’den Crawford’a 13 isim Eva Cavalli için konuştu
Mert Hakan Yandaş'ın yazışmaları ortaya çıktı: "Abi 5 bin atar mısın? Bodrum’a basayım!"
Fed'de ayrışma Beyaz Saray'da gerilim: 25 baz puanlık indirim Trump'a yetmedi harekete geçti
Kuruluş Orhan’da zorunlu ittifak! Orhan Bey ve Flavius aynı cephede savaşıyor
Çıplak ceset kafaları karıştırmıştı! Anne Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni belli oldu
Fenerbahçe'den sağ kanat için sürpriz transfer! Bu sezon golü yok