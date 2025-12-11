takvim-logo

Pendik'te yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti! Kimlikleri belli oldu

Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Çocukların annelerinin yangın sırasında evde olmadığı belirtildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen çocukların kimlikleri ortaya çıktı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
Pendik’te yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti! Kimlikleri belli oldu

Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

Pendik'te yangın (DHA)Pendik'te yangın (DHA)

YANGIN GECE SAATLERİNDE ÇIKTI

Saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Pendik'te yangın (DHA)Pendik'te yangın (DHA)

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te 2 katlı binanın giriş katında yangın: 3 çocuk öldü, 1'i ağır yaralandı

Pendik'te yangın (DHA)Pendik'te yangın (DHA)

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Pendik'te yangın (DHA)Pendik'te yangın (DHA)

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ölen çocukların kimlikleri ortaya çıktı. Buna göre, Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN