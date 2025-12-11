Pendik'te yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti! Kimlikleri belli oldu
Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Çocukların annelerinin yangın sırasında evde olmadığı belirtildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen çocukların kimlikleri ortaya çıktı.
YANGIN GECE SAATLERİNDE ÇIKTI
Saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.