Pendik’te yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti! Kimlikleri belli oldu

Pendik'te yangın (DHA)

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI



Ölen çocukların kimlikleri ortaya çıktı. Buna göre, Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

