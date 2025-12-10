Kuruluş Orhan’da zorunlu ittifak! Orhan Bey ve Flavius aynı cephede savaşıyor

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde, izleyiciyi derinden etkileyen gizemli bir sahne ekrana geldi. Orhan Bey, Armodies Kalesi'ne saldıranların vücutlarında bulunan dövmenin anlamını öğrenmek için Hristiyanlığın tüm alametlerini bilen yaşlı bir keşişle görüştü. "Elimdeki alamet hem Bizans'a hem bize saldıranların izidir." diyen Orhan Bey, sembolü keşişe gösterdi. Kuruluş Orhan'da Orhan Bey kutsal mabed şövalyelerinin sırrını çözdü Alameti gören keşiş korkuyla, "Tanrı bizi korusun!" diyerek istavroz çıkardı.Kutsal Mabet Şövalyeleri'nden söz eden keşiş, "Onlar Katoliklerin acımasız savaşçılarıdır, bu topraklara yalnızca ölüm getirirler." dedi. Söylediklerinden sonra keşişi gönderen Orhan Bey, beyleri ve alplarıyla yaptığı değerlendirmede, "Kirli oyunlara asla müsaade etmeyeceğim!"sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

Orhan Bey sırrı çözüyor ORHAN BEY GARİMÜSLİMLERE KOL KANAT GERDİ

Orhan Bey'in Kayı topraklarındaki gayrimüslim ahaliye seslendiği etkileyici bir sahne ekrana geldi.Orhan Bey, halkı "Kayı'nın sadakat ve şeref timsali ahalisi" sözleriyle selamladı. "İstedik ki Türk'ün alpından, erinden, bacısından farkı olmayan gayrimüslim tebamız devletimizin otağına buyursun." diyerek sözlerine devam eden Orhan Bey'in hitabı, obada duygusal anlara sahne oldu. Ahali içinden biri, "Beyimiz başımızda, devletimiz bize her daim kol kanat germekte. Bir derdimiz yoktur Orhan Bey."sözleriyle karşılık verdi. Bu sözler üzerine Orhan Bey, "Beni sizin gibi fedakâr bir ahaliye bey olarak şereflendiren Allah'a şükürler olsun."diyerek halkına duyduğu minneti dile getirdi. Sahne, Orhan Bey'in adalet ve tevazu dolu liderliğini bir kez daha gözler önüne sererek bölüme damgasını vurdu.