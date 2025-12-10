Fed'de ayrışma Beyaz Saray'da gerilim: 25 baz puanlık indirim Trump'a yetmedi harekete geçti

Açıklamada, kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı belirtildi. F ed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran daha güçlü bir indirimi (50 baz puan) savunduğu için, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ile Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ise faizin sabit bırakılması gerektiğini düşündükleri için karşı oy kullandı.

Grafik, Fed yetkililerinin her yıl için uygun gördükleri yıl sonu faiz seviyelerini gösteriyor. Özellikle Aralık 2025 projeksiyonlarında dikkat çekici bir ayrışma var. Yedi yetkili, alınan karardan farklı bir faiz oranı işaretleyerek son yılların en geniş görüş farklılığını ortaya koydu. (Foto: WSJ Ekran Alıntısı)

Fed, mevcut verilerin ekonomik faaliyetin ılımlı hızda genişlediğini, istihdam artışının yavaşladığını ve işsizliğin hafif yükseldiğini gösterdiğini bildirdi.



Enflasyonun ise yılın başından bu yana yeniden yükseldiği ve yüksek seviyesini koruduğu vurgulandı.

Banka, enflasyon ve ekonomik görünüme göre ek faiz hamlelerinin gelen verilere bağlı olarak değerlendirileceğini ifade etti.