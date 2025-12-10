Fed'de ayrışma Beyaz Saray'da gerilim: 25 baz puanlık indirim Trump'a yetmedi harekete geçti
Piyasaların merakla beklediği yılın son Fed kararı açıklandı; faiz 25 baz puan indirilerek 3,50–3,75 aralığına çekildi. Son üç toplantıda üst üste indirime giden Fed’in bu adımında, işgücü piyasasının beklenenden hızlı soğuması ve tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalması belirleyici oldu. Komite içindeki ayrışma dikkat çekerken, Trump indirimi “yetersiz” bulup Powell’a yüklenerek yeni başkan arayışını başlattığını duyurdu. Peki bu tablo, para politikasında ve piyasalarda nasıl bir yön çizecek? İşte detaylar...
Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz toplantısındaydı. Fed, politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti.
Açıklamada, kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı belirtildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran daha güçlü bir indirimi (50 baz puan) savunduğu için, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ile Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ise faizin sabit bırakılması gerektiğini düşündükleri için karşı oy kullandı.
Fed, mevcut verilerin ekonomik faaliyetin ılımlı hızda genişlediğini, istihdam artışının yavaşladığını ve işsizliğin hafif yükseldiğini gösterdiğini bildirdi.
Enflasyonun ise yılın başından bu yana yeniden yükseldiği ve yüksek seviyesini koruduğu vurgulandı.
Banka, enflasyon ve ekonomik görünüme göre ek faiz hamlelerinin gelen verilere bağlı olarak değerlendirileceğini ifade etti.
BU YILKİ ÜÇÜNCÜ FAİZ İNDİRİMİ
Fed, geçen yıl eylül ayından itibaren toplam dört faiz indirimi yapmış ancak bu yılın ilk yarısında faizi sabit bırakmıştı. Eylül ve ekim aylarında yeniden 25'er baz puan indirim yapan Fed, Aralık kararıyla birlikte yıl içinde üçüncü kez faiz indirimine gitmiş oldu.
İki gün süren FOMC toplantısında, faiz indiriminin yanında gerekirse kısa vadeli Hazine tahvili alımlarına başlanacağı da açıklandı. Fed, rezerv seviyelerinin yeterli düzeyde tutulması için bu adımın gerektiğinde devreye alınacağını bildirdi.
YENİ TAHMİNLER NE?
Fed'in ekonomik projeksiyonları da güncellendi.
Federal fon oranı beklentisi bu yıl için %3,6, 2026 için %3,4, 2027 ve 2028 için %3,1 olarak korundu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 3'te kaldı. Bu tahminler, 2026'da bir faiz indirimi ihtimaline işaret ediyor.
Enflasyon beklentisi bu yıl için %2,9'a, 2026 için %2,4'e çekildi. Çekirdek enflasyon tahminleri de hafif aşağı yönlü revize edildi. 2027 için yüzde 2,1 ve 2028 için yüzde 2'de sabit bırakıldı.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 2026 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e çekilirken, 2027 için yüzde 2,1 ve 2028 için yüzde 2 olarak korundu.
ABD ekonomisinin büyüme tahmini, bu yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye, gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e, 2027 için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye ve 2028 için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'ya yükseltildi.
İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,5, gelecek yıl için yüzde 4,4 ve 2028 için yüzde 4,2'de sabit tutulurken, 2027 için yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye düşürüldü.
FED BAŞKANI VE TRUMP ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR
Fed'in Aralık ayı faiz indirimi, resmi açıklamada yer almayan ancak Washington kulislerinde büyük yankı uyandıran bir tabloyu da gün yüzüne çıkardı:
Komite içindeki derin görüş ayrılıkları ve bu ayrışmanın, Başkan Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimi yeniden tırmandırması.
WSJ'nin analizine göre Powell, 25 baz puanlık indirimi geçirmek için görev süresinin en geniş muhalefetlerinden biriyle karşılaştı. Oylamada sadece üç "hayır" görünse de, dört üyenin 2025 için daha yüksek faiz öngörmesi, politika yapıcıların yaklaşık üçte birinin indirime sıcak bakmadığını ortaya koydu. Bu tablo, Fed'in bundan sonraki adımlarında "zorunlu bir uzlaşma dönemi"ne girebileceğine işaret ediyor.
ABD BAŞKANI İNDİRİMİ YETERSİZ BULDU
Karar açıklanır açıklanmaz Trump'ın tepkisi gecikmedi. İndirimi "yetersiz" bulan Trump, Powell'ı hedef alarak "Bizim faizimiz çok daha düşük olmalı" dedi ve Powell'ın mayıs ayında dolacak görev süresi için yeni bir isimle görüşmelere başlayacağını duyurdu.
Bu söylem, faiz indirimine rağmen Trump–Fed hattında yeni bir çatlak yarattı. Fed ise bu toplantıda açık bir mesaj verdi: Faiz kararları siyasi baskıyla değil, ekonomik verilerle belirleniyor.
İNDİRİMİN ARKASINDAKİ EKONOMİK DİNAMİK
Analize göre Powell'ın son üç toplantıda indirim tercih etmesinin iki temel nedeni var:
Trump yönetiminin gümrük tarifelerinin beklenen kadar enflasyonu artırmaması
İşgücü piyasasının Fed'in tahminlerinden daha hızlı soğuması
Yine de Powell temkinli konuştu ve yeni indirimlerin yakın olmayabileceğini belirtti.
Fed'in projeksiyonları da bu yaklaşımı destekliyor:
2026'da en fazla bir indirim, hatta üyelerin bir kısmına göre hiç indirim gerekmeyebilir. Bu tablo, Trump'ın talep ettiği agresif indirim patikasından oldukça uzak.
FED BAĞIMSIZLIĞI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU
Fed içindeki bölünme sadece bir teknik görüş ayrılığı değil; aynı zamanda kurumun siyasi baskıya ne kadar direneceğinin testi.
Trump'ın hem "daha düşük faiz" hem de "yeni başkan" vurgusuyla yaptığı çıkışlar, Washington'da Fed'in kurumsal bağımsızlığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Trump yönetiminin söylemleriyle yetinmeyip kurumsal sınırları zorlamaya başlaması da dikkat çekiyor. "Şahin" bölgesel Fed başkanlarının meşruiyetini sorgulamaları, bazı başkanların atanma kurallarının değiştirilmesi çağrıları, Biden tarafından atanan ekonomist Lisa Cook'un görevden alınma girişimi.
Bu adımlar, Fed'in yapısını dönüştürme niyetini açıkça gösteriyor.
FED İÇİNDE BÜYÜYEN TARTIŞMA
Değerlendirmede komitenin iki temel hatadan hangisinden daha çok korktuğu üzerinde bölündüğü anlatılıyor:
"Geç kalıp ekonomiyi gereksiz yere yavaşlatmak mı?"
"Erken indirip 1970'lerdeki dur-kalk hatasını tekrarlamak mı?"
Güvercin üyeler işgücü piyasasındaki zayıflamayı öne çıkarırken, şahinler ekonominin hâlâ güçlü olduğunu ve indirimin erken olabileceğini savunuyor.
Bu ayrışma, Fed'in Trump'ın istediği "sert indirimler"e doğal bir direnç oluşturduğunu gösteriyor.
SON SÖZ EKONOMİNİN OLACAK
Analize göre tüm siyasi baskılara rağmen belirleyici olan yine ekonomi olacak. Powell'ın koltuğuna üç toplantı kalmış durumda. Veriler ciddi bozulursa daha fazla indirime zorlanabilir; aksi halde karar yeni başkana kalabilir. Ancak yapılan tüm projeksiyonlarda Trump'ın istediği büyük ve hızlı indirimler ancak ekonominin belirgin şekilde zayıflamasıyla mümkün—ki bu hiçbir başkanın arzu edeceği bir senaryo değil.