Galatasaray'a yeni Victor Osimhen! Transferde dev operasyon

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalalarını dört koldan sürdürüyor. Victor Osimhen'in Afrika Kupası'na gitmesinden dolayı golcü ihtiyacı doğan sarı kırmızılılar, flaş bir ismi listesine ekledi. İşte detaylar...

Monaco deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 iddiasını kaybeden Galatasaray'da sezonun geri kalanını en iyi şekilde geçirmek adına temaslar gerçekleştiriliyor. En kritik mevkilerden biri olan forvette hata yapmak istemeyen teknik heyet ve yönetim hedefini belirledi.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ CEO'SUNDAN SALAH AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan Pro Lig CEO'su Omar Mugharbel, Dünya Futbol Zirvesi'nde (World Football Summit) yaptığı konuşmada, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GÖRÜŞMELERİN SORUMLULUĞU KULÜPLERDE"

Mugharbel, Salah'ın Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyme ihtimaline ilişkin gelen soruya, "Salah gibi bir yıldız Suudi liginde elbette hoş karşılanır, ancak oyuncularla görüşme sorumluluğu kulüplere aittir" sözleriyle yanıt verdi.

CEO, transfer süreçlerinde lig yönetiminin değil kulüplerin yetkili olduğunu vurguladı.

"SALAH DA GELMESİNİ UMDUĞUMUZ YILDIZLARDAN BİRİ"

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah'ın Suudi Arabistan Ligi için öne çıkan hedeflerden biri olduğunu belirten Mugharbel, "Lige gelmesini umduğumuz yıldız oyuncular var. Salah da kesinlikle bunlardan biri" ifadelerini kullandı.

SALAH'IN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Liverpool ile sözleşmesi devam eden Mohamed Salah'ın geleceğine ilişkin söylentiler sürerken, Suudi kulüplerinin Mısırlı yıldız için yeni bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

SINGO AFRİKA KUPASI'NA ALINMADI

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Wilfried Singo, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosunda yer almadı. Genç savunmacının turnuvaya götürülmemesi sarı-kırmızılı takımda hayal kırıklığı yaratırken, İngiliz basınından dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi.

SEBEBİ SAKATLIK

Sakatlığı devam eden 24 yaşındaki Wilfried Singo, Fildişi Sahili'nin açıkladığı Afrika Kupası aday kadrosunda kendisine yer bulamadı. Galatasaray'da uzun süredir sahalardan uzak kalan başarılı sağ bek, tedavi sürecini Türkiye'de sürdürüyor.

İNGİLTERE'DEN SÜRPRİZ TRANSFER HABERİ

Singo'nun turnuvaya çağrılmaması gündem yaratırken, İngiltere basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre sakatlığı devam etmesine rağmen yıldız futbolcuya Premier Lig'den önemli bir talip çıktı.

LIVERPOOL'UN İLGİSİ GÜNDEMDE

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Liverpool'un Wilfried Singo'yu yakından takip ettiği belirtildi. Jürgen Klopp yönetiminin savunma hattını güçlendirmek için genç oyuncuyu listesine aldığı ifade edilirken, Galatasaray'ın ocak döneminde kapısını çalabilecekleri öne sürüldü.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN KÖTÜ HABER

Galatasaray, son dönemde sakatlık ve cezalar nedeniyle yaşadığı kadro sıkıntılarına bir yenisini daha ekledi. Monaco deplasmanında penaltı kurtardığı maçta sakatlanan milli kaleci Uğurcan Çakır'ın, Süper Lig'de Antalyaspor karşısında forma giyemeyeceği kesinleşti.

MONACO MAÇINDA YILDIZLAŞTI AMA SAKATLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco karşılaşmasına damga vuran Uğurcan Çakır, sergilediği üst düzey performansla dikkat çekmişti. Milli kaleci, maç boyunca kritik kurtarışlara imza atmış, bir de penaltı çıkararak takımını oyunda tutmuştu. Ancak sol üst baldırındaki sakatlık nedeniyle müsabakaya devam edemeyen tecrübeli eldiven, oyundan çıktıktan kısa süre sonra Galatasaray golü kalesinde gördü ve mücadeleyi mağlup tamamladı.

PERFORMANSI ŞAŞIRTTI İSTATİSTİKLER PARLADI

Uğurcan Çakır, sakatlanmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta kalesine gelen 11 şutun 10'unu kurtarmayı başarmıştı. Toplamda yüzde 73.1'lik kurtarış yüzdesi yakalayan milli file bekçisi, 19 kurtarış yaptığı bu süreçte iki maçta kalesini gole kapamış ve bir penaltıyı da başarıyla önlemişti. Monaco maçı, Uğurcan için hem performans hem de talihsizlik açısından unutulmaz bir karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

ANTALYA MAÇINDA KALE GÜNAY'A EMANET

Galatasaray teknik heyeti, Uğurcan'ın Antalyaspor deplasmanında görev yapamayacağını oyuncunun ağrıları nedeniyle netleştirdi. Bu kritik virajda kale Günay Güvenç'e teslim edilecek. Tecrübeli kalecinin, tedavi sürecinin olumlu ilerlemesi halinde Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında oynanacak Kasımpaşa maçına yetişmesinin hedeflendiği belirtildi.

ICARDI'DEN AYRILIK İDDİALARINA SERT YANIT: "KARAR SADECE BENİM OLUR"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. 32 yaşındaki golcü, sözleşmesi bitmeden ayrılacağına dair iddiaları net bir dille yalanladı.

"BENİ ARAYAN OLMADI HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, bazı gazetecilerin "sözleşmesinin yenilenmeyeceği" yönünde iddialar ortaya attığını belirterek şunları söyledi:

"Anladığım kadarıyla ismim iş yapıyor ve bazı "gazeteciler" kulübün beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" bildirdiğini iddia etmek istiyor ama beni kimse aramadığı gibi, menajerimi de kimse aramadı. Dünkü yenilgiyi örtbas etmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorlar?"

"SÖZLEŞMEM 2026'DA BİTİYOR KARAR BENİMDİR"

Icardi, ayrılık ihtimaline ilişkin net ifadeler kullanarak;" Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Bunun için imajımı kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin, sözleşmem bittiğinde buradan başım dik ayrılacağım. Ve hipotetik olarak daha önce gidersem de bu tamamen %100 benim kararım olur, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum. Icardi'yi birkaç ay daha elinizde tutacaksınız. Tadını çıkarın, çünkü sonra beni özleyeceksiniz." dedi.

ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Icardi, 7 gol attı. Sarı-kırmızılılardaki dördüncü sezonunu geçiren Arjantinli yıldız, toplamda 107 maçta 68 gol ve 22 asist üretti.

LOOKMAN'DA DEVLERLE YARIŞ

Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken hücum hattına üst düzey bir takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Atalanta'nın yıldız ismi Ademola Lookman için temaslarını sürdürdüğü aktarıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, bu transferde Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarış halinde.

TRANSFER LİSTESİNİN ZİRVESİNDE O VAR

Ara transfer döneminde bazı oyuncularla yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, yerlerine doğrudan etki edecek isimleri kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında Atalanta forması giyen Ademola Lookman bulunuyor. Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Lookman'ın, Galatasaray'ın planlarına uygun bir profil olduğu belirtildi.

ATALANTA İLE KÖPRÜLER ATILDI

İtalya'nın önde gelen medya kuruluşu Tuttomercato'nun haberine göre, Atalanta'da ayrılık kararı alan 28 yaşındaki futbolcu için sadece Galatasaray değil; Avrupa'nın farklı liglerinden birçok kulüp devrede. Haberde, yaz döneminde Lookman için 50 milyon euro isteyen Atalanta'nın artık çok daha makul bir rakama satışa hazır olduğu vurgulandı.

Kulüp ile oyuncu arasındaki bağların tamamen koptuğu ifade edilirken, Lookman'ın Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Atalanta'da bu sezon 15 resmi maçta görev yapan Ademola Lookman, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen yıldız futbolcunun, geniş bir Avrupa pazarının ilgisini çektiği biliniyor.

FORVET OPERASYONUNDA HEDEF ELYE WAHI

Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Victor Osimhen'in Afrika Kupası'nda olacağı dönemde Mauro Icardi'nin yanına bir takviye yapmak için harekete geçti. Bu doğrultuda Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden birinin genç golcüsü için girişimlere hazırlandığı öne sürüldü.

OSIMHEN'İN YOKLUĞU PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Şampiyonlar Ligi'nde işini zora sokan ve Süper Lig'de zirve yarışında rakiplerinin baskısını hisseden Galatasaray, sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek istiyor. Özellikle attığı gollerle takımı sırtlayan Osimhen'in Afrika Kupası nedeniyle bir süre forma giyemeyecek olması, teknik heyette endişe yarattı.

Formsuz görüntüsü nedeniyle Mauro Icardi'ye tek başına güvenmek istemeyen yönetim, Arjantinli futbolcunun yeni sözleşme isteğini de bekletme kararı aldı. Bu süreçte ocak ayında yedek forvet transferi için düğmeye basıldı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray, Milan'dan Santiago Gimenez ile ilgilenirken alternatif isimlere de yöneldi. Bu kapsamda Frankfurt forması giyen Elye Wahi gündeme geldi. Alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Fildişi Sahili kökenli genç golcünün, sarı-kırmızılıların ilgisine olumlu yaklaştığı belirtildi.

KİRALAMA + SATIN ALMA OPSİYONU MASADA

Galatasaray yönetiminin Wahi için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacağı aktarıldı. Ocak ayında kadroya bir golcü takviyesi yapılması, Osimhen'in Afrika Kupası dönüşünde de hücum rotasyonunun güçlenmesi hedefleniyor.

