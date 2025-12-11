Galatasaray'a yeni Victor Osimhen! Transferde dev operasyon

ICARDI'DEN AYRILIK İDDİALARINA SERT YANIT: "KARAR SADECE BENİM OLUR" Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. 32 yaşındaki golcü, sözleşmesi bitmeden ayrılacağına dair iddiaları net bir dille yalanladı.

"BENİ ARAYAN OLMADI HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR" Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, bazı gazetecilerin "sözleşmesinin yenilenmeyeceği" yönünde iddialar ortaya attığını belirterek şunları söyledi: "Anladığım kadarıyla ismim iş yapıyor ve bazı "gazeteciler" kulübün beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" bildirdiğini iddia etmek istiyor ama beni kimse aramadığı gibi, menajerimi de kimse aramadı. Dünkü yenilgiyi örtbas etmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorlar?"

"SÖZLEŞMEM 2026'DA BİTİYOR KARAR BENİMDİR" Icardi, ayrılık ihtimaline ilişkin net ifadeler kullanarak;" Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Bunun için imajımı kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin, sözleşmem bittiğinde buradan başım dik ayrılacağım. Ve hipotetik olarak daha önce gidersem de bu tamamen %100 benim kararım olur, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum. Icardi'yi birkaç ay daha elinizde tutacaksınız. Tadını çıkarın, çünkü sonra beni özleyeceksiniz." dedi.

ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Icardi, 7 gol attı. Sarı-kırmızılılardaki dördüncü sezonunu geçiren Arjantinli yıldız, toplamda 107 maçta 68 gol ve 22 asist üretti.