Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylar

Ünlülere uyuşturucu soruşturması medyaya uzandı. TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet'ten sonra Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. TMSF tarafından görevinden alınan Ersoy'la birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı. Adliyeye sevk sırasında Ufuk Tetik isimli şahıs gazetecilere saldırdı. Sevk yazısında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri aktarıldı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ersoy'un yanısı sıra Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy (DHA)Mehmet Akif Ersoy (DHA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, sanat, medya ve magazin dünyasında adeta deprem etkisi yaratmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy, adliyeye sevk edildi. (DHA)Mehmet Akif Ersoy, adliyeye sevk edildi. (DHA)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü kaydeden bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu.

ERSOY TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, şüphelilerden Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede!

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılık tarafından Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan hakkında hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında dosyada gizli tanık, bilgi sahibi beyanlarının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyan verdikleri belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alındığı anlar.Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alındığı anlar.

UYUŞTURUCU PARTİLERİNİN SONU İYİ BİTMEDİ

Sevk yazısında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri aktarıldı. Ayrıca şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, ilerleyen süreçlerde de sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddiası sevk yazısında yer aldı. Şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerinde hareket ettiği vurgulandı

GAZETECİLERE SALDIRDI

Adliyeye sevk sırasında Ufuk Tetik isimli şahıs görüntü alan gazetecilere saldırdı.

Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı!


GÖREVDEN ALINDI

Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı.

Mehmet Akif Ersoy. (Instagram)Mehmet Akif Ersoy. (Instagram)

Habertürk'ten yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç. (Sosyal medya/ekran görüntüsü)Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç. (Sosyal medya/ekran görüntüsü)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmişti.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. (DHA)'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. (DHA)

GENİŞ AĞ DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturmanın merkezindeki şüpheli sosyal medya fenomeni, telefonunu kendi rızasıyla incelemeye vermişti. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etmişti. Fenomenin ifadesinde, faaliyetlerini gizlemek için bir medya şirketi kurduğunu iddia etmesi, savcılık tutanaklarına yansımıştı. Şüpheli, ticaretini yaptığını ve elde ettiği kazancın yasa dışı ticaretten kaynaklandığını öne sürdü. Bu itiraflar ve geçmiş operasyonlardan elde edilen dijital verilerin çapraz sorgusu, soruşturmanın seyrini sadece kullanıcılar değil, aynı zamanda olası satıcı ve temin ediciler üzerine de yoğunlaştırmıştı.

Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...

EKRAN YÜZLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürülen spikerler, suçlamalar karşısında ifade vermiş ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil olmuştu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Haber spikerleri (Takvim.com.tr)Haber spikerleri (Takvim.com.tr)

SANAT DÜNYASI TEST SIRASINDA

Operasyon kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı ve diğer sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda kişi, gözaltı kararı olmaksızın ifadeye çağrıldı. Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları temiz çıkarken, testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçların kullandıkları yasal/reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını öne sürdükleri öğrenilmişti.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturma, TCK'nın ilgili maddeleri olan TCK 188 (Uyuşturucu Ticareti) ve TCK 191 (Uyuşturucu Kullanımı) kapsamında çok yönlü olarak devam ediyor. Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi, ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni ifade çağrılarına yol açabilir.

