Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylar

Habertürk'ten yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç. (Sosyal medya/ekran görüntüsü)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmişti.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. (DHA)

GENİŞ AĞ DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturmanın merkezindeki şüpheli sosyal medya fenomeni, telefonunu kendi rızasıyla incelemeye vermişti. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etmişti. Fenomenin ifadesinde, faaliyetlerini gizlemek için bir medya şirketi kurduğunu iddia etmesi, savcılık tutanaklarına yansımıştı. Şüpheli, ticaretini yaptığını ve elde ettiği kazancın yasa dışı ticaretten kaynaklandığını öne sürdü. Bu itiraflar ve geçmiş operasyonlardan elde edilen dijital verilerin çapraz sorgusu, soruşturmanın seyrini sadece kullanıcılar değil, aynı zamanda olası satıcı ve temin ediciler üzerine de yoğunlaştırmıştı.