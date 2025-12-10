Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl beyin damarlarında üçüncü kez pıhtı oluşması sonucu acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu kritik süreç, sanatçının hem ailesi hem de hayranları için büyük endişe yaratmıştı.