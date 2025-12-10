Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl geçirdiği inme ve akciğer enfeksiyonunun ardından fizik tedaviye başlamıştı. 75 yaşındaki sanatçının son halini hemşerisinin paylaşımında ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl beyin damarlarında üçüncü kez pıhtı oluşması sonucu acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu kritik süreç, sanatçının hem ailesi hem de hayranları için büyük endişe yaratmıştı.
Yoğun bakım süreci dört ay süren İnanır, tedavisi ilerledikçe önce normal odaya alınmış, ardından taburcu edilmişti.
Ancak temmuz ayında, akciğerinde gelişen enfeksiyon nedeniyle bir kez daha hastaneye kaldırılan usta oyuncu, bu süreçte yoğun bir tedavi programına tabi tutuldu.
Uzun süren hastalık süreci sonrası yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi gören Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf geldi.
Sanatçının son hali, İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak tarafından paylaşılan ziyaret fotoğraflarıyla ortaya çıktı.
İşte Kadir İnanır'ın son hali...