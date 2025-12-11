SON DAKİKA
Beşiktaş’ta sağ bek alarmı! Marusic için dev transfer yarışı başladı

İtalyan medyasına göre Beşiktaş, Lazio’nun sağ beki Adam Marusic’i listesine ekledi. Napoli ve Juventus da yıldız oyuncuyu takipte.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2025
Beşiktaş devre arasında kadrosunu kaliteli bir sağ bekle takviye etmek istiyor. Corriere dello Sport'un haberine göre Siyah-Beyazlılar, Lazio'nun 33 yaşındaki sağ beki Adam Marusic'i listesine ekledi. Marusic'in durumunu yakından takip eden kulüpler arasında Napoli ve Juventus bulunuyor. İtalyan devlerinin, Ocak ayında oyuncuya prekontrat teklif etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Böylece yıldız savunmacı, Haziran 2025'te bedelsiz olarak transfer edilebilecek. Marusic'e ilginin yalnızca İtalya ile sınırlı olmadığını belirten haberde, Beşiktaş'ın da Montenegrolu oyuncuya talip olduğu ifade ediliyor. Lazio'da Adam Marusic için yeniden sözleşme görüşmeleri başlamış durumda ancak taraflar arasındaki beklenti farkı süreci zorlaştırıyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 33 yaşındaki oyuncu, 2 yıllık sözleşme+ek opsiyon talep ediyor. Bu talep, Lazio yönetimi ile görüşmelerin ilerlemesini güçleştiriyor.

