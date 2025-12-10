Maç bitti kartı gördü! Bahsi kazandı!

Mert Hakan Yandaş'ın para gönderdiği Ersen Dikmen'in en çok dikkat çeken bahislerinden bir tanesi bilindiği üzere Fenerbahçe'de oynayan İsmail Yüksek'e oynanan özel bahisler oldu. Dikmen'in "İsmail Yüksek kart görür" bahsini geçtiğimiz 23 Ekim günü Fenerbahçe-Stuttgart maçı için yaptığı ortaya çıktı. "Oyuncu kart görür İsmail Yüksek" bahsinin 3 kez 2.93 orandan oynandığı ve kazandığı tespit edildi. İlk 11'de yine sahaya çıkan Yüksek, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Mert Hakan ise kadroda değildi. Milli futbolcu, bu maçın son anları olan 90+8'inci dakikada tartışma nedeniyle sarı kart gördü. Bu da şüpheleri artırdı.

