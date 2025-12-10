SON DAKİKA
Maç bitti kartı gördü! Bahsi kazandı!

Ersen Dikmen’in “İsmail Yüksek sarı kart görür” bahsi yaptığı Fenerbahçe- Stuttgart maçında yıldız futbolcunun 90+8’de kart görmesi dikkat çekti

Giriş Tarihi :10 Aralık 2025
Mert Hakan Yandaş'ın para gönderdiği Ersen Dikmen'in en çok dikkat çeken bahislerinden bir tanesi bilindiği üzere Fenerbahçe'de oynayan İsmail Yüksek'e oynanan özel bahisler oldu. Dikmen'in "İsmail Yüksek kart görür" bahsini geçtiğimiz 23 Ekim günü Fenerbahçe-Stuttgart maçı için yaptığı ortaya çıktı. "Oyuncu kart görür İsmail Yüksek" bahsinin 3 kez 2.93 orandan oynandığı ve kazandığı tespit edildi. İlk 11'de yine sahaya çıkan Yüksek, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Mert Hakan ise kadroda değildi. Milli futbolcu, bu maçın son anları olan 90+8'inci dakikada tartışma nedeniyle sarı kart gördü. Bu da şüpheleri artırdı.

