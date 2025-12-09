ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 9 ARALIK 2025 ATV

PODCAST CANLI YAYIN

Türkan'ın babasından inanılmaz açıklamalar! Kayıp karısı Mihrace'nin başına bir şey mi geldi? Batuhan evlilik vaadiyle tekrar mı dolandırıldı? Oğlunun kumbarasını kırıp ortadan kayboldu! Kocası Erhan 1,5 yıldır nerede? Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

Türkan'ın babasından inanılmaz açıklamalar!

Kayıp karısı Mihrace'nin başına bir şey mi geldi?

Batuhan evlilik vaadiyle tekrar mı dolandırıldı?

Oğlunun kumbarasını kırıp ortadan kayboldu! Kocası Erhan 1,5 yıldır nerede?

