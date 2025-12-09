Tunceli deprem son dakika: Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD - KANDİLLİ son depremler

PODCAST CANLI YAYIN

Tunceli deprem son dakika: Tunceli'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bugün hissedilir bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından aktarılan verilere göre sarsıntı 9 Aralık 2025 saat 15.34'te kaydedildi. Depremin merkez üssünün Pülümür olduğu belirtilirken, yer kabuğunun 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Bölgede depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşandığına dair resmi açıklama yapılmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (Km) Tip Büyüklük Yer
2025-12-09 15:34:14 39.51278 39.88778 7.0 MW 4.2 Pülümür (Tunceli)
2025-12-09 15:22:27 38.08194 38.40972 7.03 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2025-12-09 15:05:44 39.22417 28.13472 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-09 15:03:28 37.35333 31.91917 7.0 ML 1.3 Seydişehir (Konya)
2025-12-09 14:55:56 37.12722 31.95250 7.08 ML 1.9 Akseki (Antalya)
2025-12-09 14:33:46 38.26167 38.10028 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-12-09 14:27:32 40.49250 27.14306 7.0 ML 1.1 Marmara Denizi – Biga (Çanakkale)
2025-12-09 14:07:28 39.16222 28.31889 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-09 13:56:52 39.15722 28.32833 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-09 13:53:21 37.67750 35.36056 7.01 ML 1.8 Aladağ (Adana)
2025-12-09 13:41:18 39.32917 28.09972 6.72 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-09 13:33:48 39.17389 28.26611 2.83 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

