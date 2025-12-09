Tunceli deprem son dakika: Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD - KANDİLLİ son depremler
Tunceli deprem son dakika: Tunceli'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
TUNCELİ SALLANDI
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bugün hissedilir bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından aktarılan verilere göre sarsıntı 9 Aralık 2025 saat 15.34'te kaydedildi. Depremin merkez üssünün Pülümür olduğu belirtilirken, yer kabuğunun 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Bölgede depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşandığına dair resmi açıklama yapılmadı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih (TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2025-12-09 15:34:14
|39.51278
|39.88778
|7.0
|MW
|4.2
|Pülümür (Tunceli)
|2025-12-09 15:22:27
|38.08194
|38.40972
|7.03
|ML
|1.0
|Çelikhan (Adıyaman)
|2025-12-09 15:05:44
|39.22417
|28.13472
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-09 15:03:28
|37.35333
|31.91917
|7.0
|ML
|1.3
|Seydişehir (Konya)
|2025-12-09 14:55:56
|37.12722
|31.95250
|7.08
|ML
|1.9
|Akseki (Antalya)
|2025-12-09 14:33:46
|38.26167
|38.10028
|7.0
|ML
|1.4
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-12-09 14:27:32
|40.49250
|27.14306
|7.0
|ML
|1.1
|Marmara Denizi – Biga (Çanakkale)
|2025-12-09 14:07:28
|39.16222
|28.31889
|7.0
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-09 13:56:52
|39.15722
|28.32833
|7.0
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-09 13:53:21
|37.67750
|35.36056
|7.01
|ML
|1.8
|Aladağ (Adana)
|2025-12-09 13:41:18
|39.32917
|28.09972
|6.72
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-09 13:33:48
|39.17389
|28.26611
|2.83
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
