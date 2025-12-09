PODCAST CANLI YAYIN

Çok konuşulacak "kimlik" kararı... Otellerdeki o uygulama sona erdi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), otellerde yıllardır süren kimlik fotokopisi alma uygulamasını tamamen yasakladı. Resmî Gazete’de yayımlanan ilke kararına göre konaklama tesisleri artık misafirlerin T.C. kimlik fotokopisini isteyemeyecek daha önce alınmış tüm fotokopiler de imha edilecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik belgesi fotokopisinin alınması uygulamasını yasakladı.

KVKK'nin "Turizm ve Otelcilik Sektöründe Konaklama Hizmeti Alan Kişilerin T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisinin Kaydedilmesi" hakkında ilke kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ŞİKAYET YAĞDI
Turizm ve otelcilik sektörünün, insana hizmet etme niteliğinden dolayı kişisel verilerin en yoğun işlendiği sektörlerden biri olduğuna işaret edilen kararda, konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alındığı yönünde şikayet ve ihbarlar geldiği belirtildi.

Kararda, teyit amacıyla olsa dahi T.C. kimlik belgesinin istenmesinin ardından fotokopisinin de alınarak kayda geçirilmesi şeklinde gerçekleşen kişisel veri işleme faaliyetinin, gereğinden fazla veri işleme sonucunu doğurmakla beraber bunun hukuki bir dayanağının da söz konusu olmadığı vurgulandı.

KİMLİK FOTOKOPİSİNİN KAYDEDİLMESİ HUKUKA AYKIRI
T.C. kimlik belgesi fotokopisinin kaydedilmesi işleminin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hukuka aykırı bir işleme faaliyeti olduğu sonucuna varıldığı bildirilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, turizm ve otelcilik alanında hizmet veren veri sorumluları tarafından, konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alınması uygulanmasına son verilmesi, ilke kararının yayımlanmasından önce konaklama amacıyla hizmet alan ilgili kişilere ait T.C. kimlik belgesi fotokopilerini kayıt altına alan veri sorumlularının bu nitelikteki belgeleri Kanun'un 7. maddesine uygun olarak imha etmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

Kararda, belirtilen hususlara uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında Kanun'un 18. maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği kaydedildi.

