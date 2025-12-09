Çok konuşulacak "kimlik" kararı... Otellerdeki o uygulama sona erdi

ŞİKAYET YAĞDI Turizm ve otelcilik sektörünün, insana hizmet etme niteliğinden dolayı kişisel verilerin en yoğun işlendiği sektörlerden biri olduğuna işaret edilen kararda, konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alındığı yönünde şikayet ve ihbarlar geldiği belirtildi.

Otellerde kimlik fotokopisi işlemi yasaklandı (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Kararda, teyit amacıyla olsa dahi T.C. kimlik belgesinin istenmesinin ardından fotokopisinin de alınarak kayda geçirilmesi şeklinde gerçekleşen kişisel veri işleme faaliyetinin, gereğinden fazla veri işleme sonucunu doğurmakla beraber bunun hukuki bir dayanağının da söz konusu olmadığı vurgulandı.