Kayseri'de şok olay: Kendi karısı için gitti başka kadını öldürdü
Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen emekli başçavuş, eve giremeyince bina görevlisinin karısını bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan İ.Ş. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
KAPIYI AÇAMAYINCA TARTIŞMA ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre bir buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Yuva Sokaktaki evine girmeye çalışan İ.Ş. (51); kapıyı açamayınca binanın dışına çıktı.
GÖREVLİNİN EŞİNİ BIÇAKLADI
Bina girişinde görevlinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş.; M.G.'yi çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı. İ.Ş. olayın ardından kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G.; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan İ.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.