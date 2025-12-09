Haberler

Kayseri'de şok olay: Kendi karısı için gitti başka kadını öldürdü

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen emekli başçavuş, eve giremeyince bina görevlisinin karısını bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan İ.Ş. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 12:41

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen emekli başçavuş, eve giremeyince bina görevlisinin karısını bıçaklayarak öldürdü. KAPIYI AÇAMAYINCA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre bir buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Yuva Sokaktaki evine girmeye çalışan İ.Ş. (51); kapıyı açamayınca binanın dışına çıktı.

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evine giden emekli başçavuş, eve giremeyince bina görevlisinin karısını bıçaklayarak öldürdü (Fotoğraf:İHA) GÖREVLİNİN EŞİNİ BIÇAKLADI

Bina girişinde görevlinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş.; M.G.'yi çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı. İ.Ş. olayın ardından kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evine giden emekli başçavuş, eve giremeyince bina görevlisinin karısını bıçaklayarak öldürdü (Fotoğraf:İHA) Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G.; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan İ.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.