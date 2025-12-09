PODCAST CANLI YAYIN
Bir maçtan fazlası: Aslan Şampiyonlar Ligi'nde en kritik maşa çıkıyor!

Son maçında Union SG.’ye kaybeden Galatasaray, Devler Ligi’nde Monaco engelini aşarsa ilk 24’ü büyük oranda garantileyecek. Kaybettiği takdirde ise son 2 maç öncesi şansını zora sokacak.

Giriş Tarihi :09 Aralık 2025
Galatasaray şampiyonlar ligi'nde sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Galatsarayy belki de sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Cimbom, bugün saat 23.00'te Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. maçında Monaco ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı 'Devler Ligi' serüveninde sırasıyla evinde Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, 5. hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybetti. 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan Aslan, ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Galatasaray, bugün kazanması durumunda ilk 24'ü büyük oranda garantileyecek. İlk 16 için de büyük bir adım atmış olacak. Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.


21 MAÇTA 9 YENİLGİ
Galatasaray, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 23 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 36 gole engel olamadı.


ASLAN'A 1 İYİ 1 KÖTÜ HABER
GALATASARAY'DA kulüp doktoru Yener İnce; dünkü idmana da çıkmayan Mario Lemina'nın karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı. Ismail Jakobs'un ise son çalışmada yer aldığı öğrenildi.


SIRA DEVLER LİGİ'NDE!
G.Saray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, bugün takımının hücumdaki yine en önemli ayaklarından biri olacak. Alman yıldız, Süper Lig'de 15 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Son 2 lig maçını boş geçmeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Devmler Ligi'nde ise henüz gol atma başarısı gösteremedi. Alışma sürecini atlatan ve son haftalarda hücumdaki etkili performansıyla öne çıkan Sane'nin performansı merak ediliyor.

Takas Bank
Türk Telekom
D&R E-Ticaret
