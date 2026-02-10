Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'ten Ankara'da sivil anayasa çağrısı: "Bir an önce geçilmeli"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısına davet ettiği Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki kadınlar Ankara'ya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Yalçın'ın parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği Güneş gözyaşlarına hakim olamadı. "Benim oğlumun arayıp da anne 'bunlara üzülme' demesi insanı üzüyor." diyen Güneş, kılık kıyafetin anayasal bir hak haline gelmesi gerektiğini belirterek sivil anayasa çağrısı yaptı. Yalçın ise, "Cumhurbaşkanımız, partimiz dimdik arkanızdadır. Bunlara pabuç bırakacak değiliz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Yalçın, parti genel merkezindeki makamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısına davet ettiği Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindekileri ağırladı."Rencide edilmek çok üzücü"
Hasan Basri Yalçın, burada, Belediye Başkanı Güneş'e yönelik hakaret içeren sözlü saldırılara ilişkin toplumsal ve çok anlamlı bir tepki oluştuğunu söyledi.
Hala başörtüye yönelik zihniyetin, rahatsız edici tutumun, bu toplumun temel değerlerine yönelik nefret dilinin sona ermediğine işaret eden Yalçın, "Hani şey derlerdi. 'Biz aslında başörtüsüne karşı değiliz, türbana karşıyız. Annelerimiz, anneannelerimiz gibi taksanız sorun olmaz'. Şalvarıyla, örtmesiyle bir Anadolu kadınını hazmedemeyecek kadar maalesef kin ve nefret dolu insanlar. Meselenin zaten hukuki süreci de başladı. İnşallah bizim bunlarla, bu zihniyetle de mücadelemiz devam edecek. Zeynep Başkan ve arkadaşları, tam da temsil etmesi gereken şeyi temsil ederek hepimizin gururu oldular." diye konuştu.
"BU ÜLKEDE ÇOK CİDDİ BİR ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNE İHTİYAÇ VAR"
Yalçın, Zeynep Güneş ve arkadaşlarını, grup toplantısında, partide ve teşkilat toplantılarında beyaz örtmelerle görmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.
Bu tür insanların kendinden ve değerlerinden nefret eden bir zihniyete sahip olduğunun altını çizen Yalçın, "Başarıyı, belediye başkanlığını şalvarla, örtmeyle kısıtlayabileceklerini zanneden bir zihniyet. Senelerdir bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Zeynep Başkan'a da sizlere de o başarılı mücadele için biz çok teşekkür ediyoruz." sözlerini sarf etti.
Yalçın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda çok hassas olduğunu ve konuyla yakından ilgilendiğini aktardı.
Kültürel kıyafetleri hor görecek kadar bu toplumdan uzaklaşmış insanlar olduğuna işaret eden Yalçın, "Bunlar sadece hukuki, siyasi düzenlemelerle çözülmüyor. Bu ülkede çok ciddi bir zihniyet dönüşümüne de ihtiyaç var. O zihniyetin mücadelesini de hep beraber vereceğiz. Zeynep Başkan zaten mücadeleden kaçmaz." ifadesini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZ, PARTİMİZ DİMDİK ARKANIZDADIR"
Bu tür insanların kendilerini aydın, becerikli, iş bilen kişiler zannettiklerine işaret eden Yalçın, kişilerin giyimine değil insan olarak yaptıklarına bakılması gerektiğini dile getirdi.
"Halbuki demokrasi denilen şey tam anlamıyla bu değil mi?"diyen Yalçın,"Her tür kıyafeti giyen insanın her tür görevde olabildiği, her tür standartları taşıyan insanın kendi başarısıyla, bileğinin hakkıyla, layıkıyla her şeyi yapabileceği bir dünya, bir zemin aslında demokrasi. Ama bunu bile hazmedememişler. Sadece insanları kılığıyla, kıyafetiyle yargılamak ve o kılık kıyafet tam da bizim değerlerimizi, toplumumuzu geçmişimizi, her şeyimizi simgelerken ona bile düşman olmak herhalde bizim gibi makul insanların anlayabileceği bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.
Özgürlükler alanındaki mücadeleyi sürdürdüklerini ve büyük mesafeler katettiklerini söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:
"İnşallah bundan sonra sivil anayasayla da o mesafeleri taçlandıracağız. Bu zihniyetle mücadeleyi bırakmayacağız. Cesaretle, özgüvenle kendi mücadelemize devam edeceğiz. O anlamak istemeyen insanlara kafalarına vura vura bu toprakların gerçek sahipleri, gerçek temsilcileri olduğumuzu, tam da bizim bunları temsil ettiğimizi anlatacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız, partimiz dimdik arkanızdadır. Bunlara pabuç bırakacak değiliz. Gereken bütün tedbirler alınacaktır inşallah. Bu ülkede senelerdir kadınlarımıza bunları yaşattılar.
Üniversite kapılarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, askerlikte yemin merasimine giden annelere bunları yaşattılar. Maalesef bu kafanın kadın düşmanlığı, özgürlük düşmanlığı bitmedi. Sivil anayasasından, başörtü ve kıyafet meselelerinin garanti altına alınmasına kadar her türlü şeyin sonuna kadar takipçisiyiz. Zeynep Başkan Anadolu'dur. Zeynep Başkan Anadolu'yu, hepimizi temsil eder. Onun hakkını hiçbir yerde bırakmayacağız inşallah. Dava takip edilecek."
"BİRİLERİNİN BENİ ETİKETLEMESİNİ İSTEMİYORUM"
Belediye Başkanı Zeynep Güneş ise daha önceki yıllarda da grup toplantısına katıldığını, o dönemlerde de bu kıyafetleri giydiğini, kimseden bir tepki almadığını hatırlattı.
BAŞÖRTÜLÜ OLMAK AYIP MIDIR?
"Belediye başkanı olunca ne oluyor?" ifadesini kullanan Güneş,"Ben bu ülkede yaşıyorum, ben de bu ülkenin insanıyım. Ben bu ülkeye kötülük etmedim, ülkemi, vatanımı seviyorum. Birilerinin beni etiketlemesini istemiyorum. Çiftçi olmak ayıp mıdır? Başörtülü olmak ayıp mıdır?" sorusunu yöneltti.
Bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizen Güneş,"Kendi anneannesinin, kendi örfünü beğenmiyor. Neyi beğendireceğiz?" dedi.
"BU ŞEKİLDE RENCİDE EDİLMEK HAKİKATEN ÇOK ÜZÜCÜ"
Konuşması esnasında gözyaşlarını tutamayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu mücadele hepimizin, gelecek nesillerin de mücadelesi. Linçlenmek, hakir görülmek, bu vatanın toprağından olup da bir insanın bu şekilde rencide edilmesi hakikaten çok üzücü bir şey. Yani bir anne evladının tesellisine kalmamalı. Benim oğlumun arayıp da anne 'bunlara üzülme' demesi insanı üzüyor. Benim teselli etmem gereken çocuk, beni teselli ediyor. Böyle bir şey olamaz. İnsan üzülüyor. Onun için anayasal haklarımızı verin Başkanım. Kılık kıyafetin anayasal bir hak haline gelmesi gerekiyor bu ülkede. Bir an önce sivil anayasaya geçilmeli."
ZEYNEP GÜNEŞ'E SALDIRI
İYİ Parti kurucularından Mehmet Emin Korkmaz Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'İ başörtüsü ve şalvarı üzerinden hedef göstermişti.
KADIN KOLLARI BAŞKANI ERCAN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Zeynep Güneş ile AK Parti Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Belediye Başkanı Güneş'e yapılan ve hakaret içeren sözlü saldırıları anımsatan Ercan, bu çirkin ifadelerin, kadınların onuruna ve Güneş'i oylarıyla o makama getiren milletin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlık olduğunu ifade etti."Asla boyun eğmeyeceğiz"
"28 ŞUBAT HEVESLİSİ BU PESPAYE ZİHNİYETLE, HUKUK VE DEMOKRASİ ZEMİNİNDE MÜCADELE EDECEĞİZ"
Bunların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ercan,"bu zehirli dili reddetmekle kalmadıklarını, aynı zamanda kadınları hedef alan, baskıyı, aşağılamayı ve ötekileştirmeyi siyasi üslup haline getiren faşizan zihniyeti en ağır biçimde lanetlediklerini" belirtti.
Tuğba Işık Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen, 28 Şubat heveslisi bu pespaye zihniyet ve sahipleriyle, hukuk ve demokrasi zemininde kararlılıkla mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Milletimizden aldığı yetkiyle ilçesine, şehrine ve ülkesine hizmet eden bir kadını, sırf kıyafet tercihi üzerinden tahkir etmek, faşizmin en alasıdır. Bu hadsizliğin adı, düpedüz 'kadına yönelik zihinsel şiddettir'. Amacı da kadını susturmak, kadını görünmez kılmak, daha önce yıllarca yapıldığı gibi milletimizin bizatihi kendisini kamusal alandan dışlamaktır. Burada hedef alınan, yalnızca kadın bir belediye başkanı ve onun kıyafet tercihi değildir; milli ve manevi değerlerimizin özü ve merkezidir."
Ercan, hedef alınanın, bu toprakların irfanıyla yoğrulmuş, inancını, kültürünü ve kimliğini gururla taşıyan kadınların kendisi olduğunu dile getirdi.
"BELEDİYE BAŞKANI'NA YÖNELİK ÇİRKİN SALDIRILAR, ASLA TESADÜF DEĞİLDİR"
Milli Mücadele yıllarında da Anadolu kadınının kıyafetinin kirletilmek istendiğini, küstah ve mülevves ellerin kadınların başörtüsünü hedef alma cüretini gösterdiğini ifade eden Ercan, "Ancak Nene Hatun'lar, Fatma Bacı'lar, Halime Çavuş'lar ve daha nicesi bu elleri kırarak tarihimizin en zorlu günlerinde cepheye mermi taşımış, canını dişine takmış, işgal ve kuşatmaya karşı muazzam bir iffet ve kahramanlık destanı yazmıştır." diye konuştu.
Ercan, "Millet düşmanları İstiklal Harbi'nde püskürtülmüş olsa da ektikleri zehirli tohumların bazılarının zihin tarlasında bugün bile uç verdiğini görüyoruz" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Anadolu'nun bağrında yetişen ve üç dönem üst üste seçilen bir kadın belediye başkanına yönelik çirkin saldırılar, asla tesadüf değildir. İşgal günlerinde bu toprakların ruhunu hedef alanlarla aynı bataklıktan beslenenler, bugün de Anadolu'ya, Anadolu'nun değerlerine ve millet iradesine bitmek bilmez bir husumet içindedir."
Kadınların bu dili çok iyi tanıdıklarını belirten Ercan, geçmişte"Şu kıyafetle okuyamazsın", "Bu başörtüsüyle çalışamazsın", "Sen bu makama yakışmazsın"denilerek, kapıların yüzlerine kapatıldığını söyledi.
Ercan, kadınların mesleğiyle inancı, okuluyla kıyafeti arasında bir tercih yapmaya zorlandığını hatırlatarak, Türkiye'nin bu karanlık dönemleri geride bıraktığını kaydetti.
AK Parti ve Cumhur İttifakı var oldukça, güçlü oldukça, kimsenin baskı dolu o günleri bir daha geri getiremeyeceği yönünde görüş bildiren Ercan, milletin de yasaklardan beslenen zihniyete geçit vermeyeceğini vurguladı.
"KADIN YÖNETİCİYİ TAHKİR ETMEYİ KENDİLERİNE HAK GÖRENLERE ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, yapay zekadan uzay teknolojilerine, yeşil enerjiden dijital dönüşüme kadar, insanlığın geleceğinin konuşulduğu, kadınların yönetim ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının tartışıldığı bu dönemde hala kadınların kıyafetiyle uğraşanlara seslendiklerini belirterek, şu görüşleri paylaştı:
"AK Parti Kadın Kolları olarak buradan açıkça şunları söylüyoruz, kadınları hedef tahtasına koyanlara, kamusal alanı sadece kendilerine ait sananlara, 'makbul görmedikleri' kadın yöneticiyi tahkir etmeyi kendilerine hak görenlere asla boyun eğmeyeceğiz. Yıllardır 'kadın hakları' maskesi altında siyaset yapan, her fırsatta kadınların özgürlüğünden dem vuran bu zihniyetin, kendilerinden olmayan, kendi ideolojik kalıplarına sığmayan kadınlara yönelik saldırganlıklarına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Kibirli, kirli, küstah bir dille Sayın Zeynep Güneş'e saldıranların lügatinde kadın, ancak kendi ideolojik kamplarına hizmet ederse değerlidir. Oysa bize göre kadın, toplumun ve siyasetin tam merkezindedir. Kimliğiyle, inancıyla ve tercihleriyle bu ülkenin asli unsurudur. Yerel yönetimlerden bürokrasi kademelerine, siyasetten sivil topluma, akademiden iş dünyasına kadar her alanda varlık gösteren kadınlar, bu ülkenin istikbalidir. Kadınların kamusal alanda daha görünür, daha güçlü ve daha etkili hale gelmesi, bu toksik dilin kökünün kazınmasıyla mümkündür."
Ercan, Mihalgazi Belediye Başkanı'nı hedef alan çirkin saldırıyı samimiyetle kınayan siyasi partilerin temsilcilerine de AK Parti Kadın Kolları olarak teşekkür ettiklerini aktardı.
Tuğba Işık Ercan,"Yol ve dava arkadaşımız Zeynep Güneş'in yanındayız. Bu saldırı karşısında sessiz kalmayacağız. Nefret dilini meşrulaştırmak motifiyle hareket edenlere karşı mücadeleyi yalnızca siyasette değil, hukuk zemininde de kararlılıkla sürdüreceğiz."ifadesini kullandı.
Ercan,"Kimse endişe etmesin. Bu ülkenin onurlu kadınları olarak, bizler buradayız. Tüm kadınların özgürce yaşadığı Türkiye'de, AK Parti hükümetleri döneminde elde edilen kazanımlara dil uzatılmasına izin vermeyecek; dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı, Türkiye'nin kadınlarıyla el ele verip, hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.
Toplantıya, Belediye Başkanı Güneş'e destek vermek üzere Ankara'ya gelen beyaz başörtülü Mihalgazi'li kadınlar da katıldı.