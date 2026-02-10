CHP'li Özel grup toplantısında Mesut Özarslan'ı yine tehdit etti: "Elime düşeceksin"

Özel'in hakaretleri



İMAMOĞLU'NU SAVUNAN ÖZEL'İN HIRSIZLA İŞİM OLMAZ YALANI

Hakkında milyarlarca liralık yolsuzluk dosyası bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve A takımını savunmak için meydan meydan dolaşan Özel,"Bana benim odama gelip gözleri çakmak çakmak, doğru dürüst konuşan ve "Hırsızlara, ranta, rüşvete bulaşmadım" diyen Mesut lazımdı. O Mesut beni kandırdıysa, o Mesut'un yolu açık olsun. Asla ve asla benim hırsızla, yolsuzla işim olmaz. Sen hırsız olduğunu, yolsuz olduğunu, alçak olduğunu itiraf ettin şu anda."ifadeleriyle partiden istifa eden ismi hedef aldı.