CHP'li Özel grup toplantısında Mesut Özarslan'ı yine tehdit etti: "Elime düşeceksin"
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ağza alınmayacak hakaret ve küfürlerle mesaj attığı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Meclis toplantısında akılalmaz ifadelerle kendini savundu. Hakaretlere ve, "Alçak köpek, s***r git. Köpek, yalaka, karaktersiz p*ç." şeklindeki küfürlerine karşın "kişilik tespiti" yaptığını iddia eden Özel, Özarslan'ı yine tehdit etti. Hakkında milyarlarca liralık yolsuzluk dosyası bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve A takımını savunmak için meydan meydan dolaşan Özel, "Asla ve asla benim hırsızla, yolsuzla işim olmaz." yalanıyla istifa eden ismi hedef aldı.
MECLİS'TE TEHDİTLERE DEVAM ETTİ"Elime düşeceksin acırsam namerdim!"
WhatsApp mesajlarında, "Gün gelince ben sana yapıştırırım" diyerek Özarslan'ı tehdit eden ve, "Alçak köpek, s***r git. Köpek, yalaka, karaktersiz p*ç. Seni doğuran ana senden utanır."ifadeleriyle hakaret eden Özel, Meclis kürsüsünde tehditlerine devam etti.
HAKARETLERE KİŞİLİK TESPİTİ SAVUNMASI
Mesajların hakaret ve tehdit içermediğini iddia eden Özel, "Ertesi gün telefonları kapıyor. Bunun üzerine kendisine telefonla ulaşamadığım için mesaj atıyorum. O mesajları, o mesajları ki… Efendim annesine küfrettikmiş. Haşa. "Anne seni doğuran annen utanır" ifadesi, her lafa annesini karıştırdığı içindir. Onun dışında ne söyleyeceğim? Bu, kişilik tespitine yöneliktir. Aileye yönelik bir kastım varsa Allah cezamı versin." dedi.
İMAMOĞLU'NU SAVUNAN ÖZEL'İN HIRSIZLA İŞİM OLMAZ YALANI
Hakkında milyarlarca liralık yolsuzluk dosyası bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve A takımını savunmak için meydan meydan dolaşan Özel,"Bana benim odama gelip gözleri çakmak çakmak, doğru dürüst konuşan ve "Hırsızlara, ranta, rüşvete bulaşmadım" diyen Mesut lazımdı. O Mesut beni kandırdıysa, o Mesut'un yolu açık olsun. Asla ve asla benim hırsızla, yolsuzla işim olmaz. Sen hırsız olduğunu, yolsuz olduğunu, alçak olduğunu itiraf ettin şu anda."ifadeleriyle partiden istifa eden ismi hedef aldı.
YİNE TEHDİT ETTİ: SANA ACIRSAM NAMERDİM
Sözlerine devam eden Özel, CHP'den istifa eden Özarslan'ı,"Bu lafları söyleyenlere sığındığını, seni savunanlara sırtını döndüğünü tercih ettin. Madem hırsızdın, niye bizi oyaladın? Yolun açık olsun. Ama gün gelecek, devir dönecek. Elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim." diyerek bir kez daha tehdit etti.