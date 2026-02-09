Domenico Tedesco'dan şampiyonluk yarışı için Trabzonspor açıklaması! "Onların da adı geçmeli"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor için dikkat çeken ifadeler kullandı ve şampiyonluk yarışında bordo mavililerin isminin de geçmesi gerektiğini söyledi.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 21 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe; 14 galibiyet, 7 beraberlik alarak kulüp tarihinde ilk kez ligin ilk 21 haftasını namağlup tamamladı. Sarı-lacivertliler, 22. hafta mücadelesinde 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Domenico Tedesco, Trabzonspor maçıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;
"SADECE İKİ TAKIMIN ADI GEÇİYOR AMA..."
"İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz.
Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar."
KANTE'NİN PERFORMANSI
Tedesco, Fenerbahçe'yle ilk maçına çıkan N'Golo Kante'nin 62 dakikalık performansını da şöyle değerlendirdi:
"İyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum."