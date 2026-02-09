‘Aynı Yağmur Altında’ ekibi basınla buluştu: "Farkındalık yaratmaya devam edeceğiz"

"ÇOK GÜZEL BİR İŞ ÇIKARDIK" Burak Tozkoparan: Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Çok güzel bir iş çıkardık. Umarım karşılığını alırız.

"HER ZAMAN GURUR SAYFAMDA OLACAK BİR DİZİ" Hülya Avşar:Her sanatçının kendi kendine göre bir gurur duyduğu listesi vardır. Ben birçok sinema filminde oynadım, birçok dizide de oynadım ama gurur listemin içerisine girecek olan projelerimin sayısı bu diziyle birlikte bir tane daha arttı. Benim her zaman gurur sayfamda olacak bir diziyi çektiğimize inanıyorum. Kadro olarak son derece gurur duyuyorum bütün arkadaşlarımızla. Onlarla birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Her biriyle birlikte olmak bana bir şeref. O yüzden de bu dizinin olmasında emeği olan bütün herkese teşekkür ediyorum. Karakterimizi oturtmak biraz zamanımızı aldı çünkü gerçekten çok ince eleyip sık dokuyacağımız bir karakter. Mihenk taşı gibi bir şey; yani yapılan ufacık bir yanlış bizim düzenimizi bozabilir. Bütün arkadaşlarımızın rolleri de öyle. Herkes bu rolleri oturtmak için çok ciddi vakit harcadı. Ben çok keyif alıyorum. Yani her ailede olan; böyle çaktırmadan dediğini yaptırmaya çalışan, manipüle eden ama bir taraftan da doğruyu söyleyen bir karakter. Güzel bir karakter. Eğleniyorum açıkçası oynarken. Bunun dışında başka ne diyebilirim… Bekar. Ailesiyle yaşıyor, onun özellikle altını çiziyorum. Her türlü şey beklenebilir vaziyette; ki gençliğinde zaten pek de uslu durduğunu düşünmüyoruz rol olarak.

"TOPLUMSAL OLAYLARA DUYARLI BİR PROJE" Deniz Uğur: Çok saygıdeğer bir kadro kuruldu. Bunun için de yapımı tebrik etmek gerekiyor. Kolay değil bu insanları bir araya getirmek. O yüzden evet, kadromuzla hepimiz gurur duyuyoruz. Bunun dışında da yapımın özellikle üstünde durduğu şey, beni de bu projeyle ilgili en çok ilgilendiren şey; evet, toplumsal olaylara duyarlı bir proje bu. Hatırlatıcı, sevgiyi, vicdanı ve insanlığı sürekli alt metninde hatırlatan bir proje bu. Bu anlamda da önemli bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Birçok insan bizim fragmanlarımızı izleyip, aslında tam olarak projeyi izlememişken bir fikir sahibi olduklarını düşündü ama bence çok şaşıracaklar. Yani beklentisi ne yönde olursa olsun herkesi şaşırtacak ve ters köşeye yatıracak bir proje olacağını düşünüyorum. Çünkü biz bir yandan tabuları da yıkıyoruz ve evrensel bir mesaj veriyoruz diye düşünüyorum. İnşallah bütün seyirciye geçer bu. Ben en çok Hülya'ya gülüyorum. Çok doğal tepkileri var çünkü bazen. Bir gece eve gittim, sabah kalktığımda hala gülüyordum. Bir de hakikaten bu kadar kariyer sahibi oyuncular var ve kimse birbirine ego yapmıyor. Egosu üzerinden konuşmuyor. Herkes çok samimi ilişki kurdu. Bu karakterlere de yansıdı, karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri de renkli oldu. Levent Ülgen:Çok güzel bir iş olacak.

"HER ŞEY TIKIR TIKIR GİTTİ" Erkan Can: Arkadaşlar hislerimize tercüman oldular. İyi bir kadro kurduk, takım kurduk. Kamera önü, kamera arkası… Şimdiye kadar yaptığımız çekimlerde her şey tıkır tıkır gitti. Umarım bundan sonra da aynı güzellikte, aynı tempoda devam eder. Hayırlı uğurlu olsun.