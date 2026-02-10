Türk Lirası’na operasyon Epstein belgelerinde: “Erdoğan köşeye sıkıştı”

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein dosyalarında 2018'de Türk Lirası'nı hedef alan finansal saldırı ile ilgili detaylar da ortaya çıktı.

EPSTEIN VE BANNON'UN YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Belgelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ile kimliği belirsiz bir kişinin konuşmaları görülüyor. Belgede Türkiye'ye yönelik operasyonu açıkça gözler önüne seren yazışmalar şu şekilde:

Steve Bannon:"Lira serbest düşüşte. Bu nihai kozdur. Erdoğan köşeye sıkıştı."

Muhatabı:"Kesinlikle. Ekonomik baskı asıl yumruktur. Şu an için herhangi bir askeri hamleden çok daha iyidir. Türkiye harareti (baskıyı) hissediyor."

Steve Bannon: "Biz böyle kazanırız. Bunun geldiğini görmediler. Lira'nın çöküşü onlar için geri dönüşü olmayan noktadır."

Gazeteci Gaffar Yakınca, AHaber'de yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrasında düşük faiz ve dengeli kur politikası uyguladığını hatırlattı. Berat Albayrak'ın da Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonra yaptığı ilk işlerden birinin yurt dışına yönelik döviz hareketlerine, SWAP işlemleri olarak bilinen alanlarda kısıtlama getirmek olduğunu hatırlatan Yakınca şu ifadeleri kullandı:

TÜRK LİRASI'NA OPERASYONU KUTLADILAR

"Epstein yazışmaları da bunu gösteriyor. Türkiye'ye yönelik yapılan ekonomik operasyonların burada bir uzantısı var mı diye araştırdım. Aradığım ipucunu, Epstein dosyasına dahil edilmiş olan Steve Bannon isimli aşırı sağcı bir siyasetçinin özel yazışmaları arasında buldum. Bu konuşma 2018 yılının Mayıs ayında geçiyor. İsmi bilinmeyen bir kişi, Bannon'a 'Türk lirası çok ağır bir darbe aldı ve bu mükemmel bir şey' diyor. Bannon da bu kişiye, 'Bannon hırpalar, çekişle vurur, tanrılar ise kısa pozisyon alır' diye cevap veriyor. Bu 'kısa pozisyon' ifadesi, finansta bir para birimine yapılacak operasyonu kodlayan bir tanımlama. İsmi bilinmeyen kişi ise 'Türkiye, İran'a yapılacak yaptırımların habercisi. Şimdi Hindistan, Katar; hepsi kaçıyor' diyor. Burada çok açık bir şekilde, Bannon ile ismi bilinmeyen kişi arasında 2018 yılının Mayıs ayında Türk lirasına yapılan bir operasyonun kutlamasının yapıldığı görülüyor."