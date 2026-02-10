Özgür Özel-Mesut Özarslan kavgasının arka planı: O mesajlar Mansur Yavaş'ı yakar mı?
CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında WhatsApp mesajları üzerinden patlak veren kriz Özarslan’ın istifası ve suç duyurusuyla siyasetin gündemine oturdu. Köşe yazarlarının gündeminde de geniş yer bulan olayın perde arkası merak edilirken Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi Mansur Yavaş meselesini ortaya attı. Selvi, "Özgür Özel, Mesut Özarslan’a PORTAŞ’la ilgili iddialar hakkında, “Hırsızsın” diyor. Eğer müfettişlerin incelemesi tamamlanır dava açılırsa sadece Mesut Özarslan mı yargılanır? Bu işin ucu Mansur Yavaş’a dokunur mu? PORTAŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki. PORTAŞ’tan dolayı Mansur Yavaş hakkında dava açılırsa Özgür Özel ihbarda bulunmuş duruma düşmez mi?" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında yaşanan gerilim, siyaset gündemini sarsmaya devam ediyor.
ÖZGÜR ÖZEL KÜFÜR KIYAMET!
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat akşamı CHP'den istifa ettiğini ve istifasının gerekçesi olarak Genel Başkan Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden tehdit, hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderdiğini açıkladı.
Özgür Özel ise iddialara yanıt vererek Özarslan'ı yalan söylemekle suçladı ve aileye yönelik küfür içermediğini savundu. Özel,"Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır"diyerek mesajların bağlamını öfke kaynaklı olduğunu öne sürdü.
Daha sonra ortaya çıkan mesajlar Özel'in "Karaktersiz, p.ç, hırsız sana göstereceğim"gibi ifadeler kullandığını küfür ve hakaret ettiğini ortaya koydu.
Özarslan, mesajlarda şahsı ve ailesinin hedef alındığını belirterek Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Özarslan, Özel'e yönelik"O p.ç lafının hesabını soracağım sana" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL MESUT ÖZARSLAN KAVGASININ ARKA PLANI: MANSUR YAVAŞ'I YAKAR MI?
Peki bu kavganın arka planında ne var, Özel'in "yolsuzluk hırsızlık" imalı mesajları Mansur Yavaş'ı yakar mı? Konuyu köşesine taşıyan Sabah Yazarı Mahmut Övür Sabah yaşanan krizin perde arkasını ele alarak, küfür iddiaları, sert mesajlar ve art arda yaşanan parti içi gerilimlerin CHP'de liderlik, siyaset dili ve yönetim anlayışına ilişkin tartışmaları derinleştirdiğine dikkat çekti. Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi ise "PORTAŞ" hatırlatması yaparak,"Bu işin ucu Mansur Yavaş'a dokunur mu? PORTAŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki. PORTAŞ'tan dolayı Mansur Yavaş hakkında dava açılırsa Özgür Özel ihbarda bulunmuş duruma düşmez mi?" ifadelerini kullandı.
Sabah Yazarı Mahmut Övür'ün "Özel-Özarslan kavgasının perde arkası" başlıklı yazısı şu şekilde:
"Siyasette bazı koltuklar vardır; oturanı büyütür. Bazıları da oturanı küçültür. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı serüveni, ikinci kategoriye doğru hızla yol alıyor. Hukuken tartışmalı bir durum olmayabilir; ama siyaset yalnızca kanun maddelerinden ibaret değil. Vicdanın, dilin, üslubun ve karakterin sınandığı bir alan.
Son günlerde yaşananlar gösterdi ki mesele artık "parti içi kriz" olmanın çok ötesine geçti. Bir genel başkanın dili, toplumun nabzını düşürmek için vardır; tansiyonu yükseltmek için değil. Oysa gördüğümüz manzara, öfkesini kontrol edemeyen bir siyasetçinin kendi gölgesiyle kavgasına benziyor.
UTANDIRAN KÜFÜRLÜ SÖZLER
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın parti değiştireceği söylentileri yeni değildi. Türkiye siyasetinde adres değiştirmek, hava durumu kadar olağan. Ama asıl mesele, buna verilen tepkinin biçimi. Bir genel başkanın, gece yarısı refleksiyle yazdığı iddia edilen mesajlar, siyaset literatürüne "Nasıl olmamalı" başlığı altında girecek türdendi. Kullanıldığı söylenen kelimeleri tekrar etmek bile insan utandırıyor ve gerek yok; zaten o sözler sahibinden çok makamı utandırdı.
Sokrates, "Dil bozulursa ruh bozulur" der. Belli ki bazı ruhlar, sözlükle kavga hâlinde.
YALANLA SİYASET YAPILMAZ
Özgür Özel'in adı son dönemde hizmet projelerinden çok "inkâr seanslarıyla" anılıyor. Gazeteci Enver Aysever'le yaşanan polemik bunun en görünür örneğiydi. Meydanlarda "Yok böyle bir şey" diye yükselen ses, birkaç gün sonra belgelerin fısıltısı karşısında kısılıverdi.
Siyasette yalan söylemek mümkündür; ama yalanla siyaset yapmak uzun sürmez. Çünkü gerçek, inatçı bir misafirdir. Kapıyı çalmadan girer.
400 BELEDİYE, SIFIR HİZMET
CHP yerel seçimlerde tarihi bir başarı kazandı. Ama bu başarı, hizmet ve huzur getirmedi. Tam tersine; peş peşe gelen istifalar, iktidar partisine yönelen belediye başkanları, "Bir şeyler ters gidiyor" tabelası gibi asılı duruyor. Bunu sadece "siyasi operasyon" diyerek geçiştirmek, yangına parfüm sıkmakla aynı etkiyi yapar.
Asıl soru şu: Eğer belediyelerde anlatıldığı kadar kusursuz bir tablo olsaydı, insanlar kapıyı bu kadar kolay çeker miydi? Hizmet memnuniyeti olan yerde kaçış değil, sahiplenme olur.
ÖZARSLAN'IN HAKLI ÖFKESİ
Keçiören Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamalar, tartışmayı başka bir noktaya taşıdı. Ailesine yönelik ifadeler karşısında duyduğu öfkeyi açıkça dile getirdi ve hesabını soracağını söyledi.
Bir siyasetçinin, rakibini eleştirmesi normaldir. Ama rakibinin annesini, babasını tartışmaya sokması normal değildir. Siyaset, mahalle kavgası değil, devlet terbiyesidir.
CHP BU DİLE MECBUR MU?
Bir genel başkan düşünün; günü hakaretle başlasın, inkârla bitirsin. Başarı hikâyesi anlatmak yerine sürekli "Beni yanlış anladılar" desin. Böyle bir tabloya başarı denmez, savrulma denir.
Türkiye'nin ana muhalefet koltuğu, öfke terapisi yapılacak bir yer değil. Topluma güven aşılayacak bir kürsüdür. Oradan yükselen ses, hakaret değil umut olmalıydı.
Bugün gelinen noktada mesele Özel mi, Özarslan mı sorusundan daha büyük: Bu siyaset dili kime yakışıyor? Kime fayda sağlıyor?
Ve en önemlisi... Türkiye ve CHP buna mecbur mu?"
YAVAŞ'I YAKAR MI?
Hürriyet yazarı Abdülkadir Sevi ise "Özgür Özel'in mesajları Mansur Yavaş'ı yakar mı" başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
Özgür Özel, Mesut Özarslan'a PORTAŞ'la ilgili iddialar hakkında,"Hırsızsın"diyor. Eğer müfettişlerin incelemesi tamamlanır dava açılırsa sadece Mesut Özarslan mı yargılanır? Bu işin ucu Mansur Yavaş'a dokunur mu? PORTAŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki. PORTAŞ'tan dolayı Mansur Yavaş hakkında dava açılırsa Özgür Özel ihbarda bulunmuş duruma düşmez mi?
Özgür Özel çok başarılı bir genel başkandı. Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine girmesini önleyemedi. CHP, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmişti. Ekrem İmamoğlu diplomasi iptal edilmiş, hakkında yolsuzluk, rüşvet ve casusluk iddiasıyla dava açılan biri konumuna düştü. Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olması mümkün gözükmüyor. Geriye cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş kalmıştı. Özgür Özel'in WhatsApp mesajları delil olarak kullanılarakMansur Yavaş hakkında dava açılırsa ne olacak?
ÖZGÜR ÖZEL'İN MESAJLARI
Mansur Yavaş hakkında dava açılırsa Özgür Özel itiraz ederse, AK Parti,'Sen hırsız dedin. Senin WhatsApp mesajların delil olarak gösterildi'dese ne diyecek?
Özgür Özel cumhurbaşkanı adaylığında mıntıka temizliği yapıyor. Önce Ekrem İmamoğlu sonra Mansur Yavaş...
Bu arada bir de AK Parti'ye uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı almak istiyorlarsa PORTAŞ'la ilgili iddialar aydınlatılmadan almasınlar.