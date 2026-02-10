Özgür Özel-Mesut Özarslan kavgasının arka planı: O mesajlar Mansur Yavaş'ı yakar mı?

YALANLA SİYASET YAPILMAZ

Özgür Özel'in adı son dönemde hizmet projelerinden çok "inkâr seanslarıyla" anılıyor. Gazeteci Enver Aysever'le yaşanan polemik bunun en görünür örneğiydi. Meydanlarda "Yok böyle bir şey" diye yükselen ses, birkaç gün sonra belgelerin fısıltısı karşısında kısılıverdi.

Siyasette yalan söylemek mümkündür; ama yalanla siyaset yapmak uzun sürmez. Çünkü gerçek, inatçı bir misafirdir. Kapıyı çalmadan girer.

400 BELEDİYE, SIFIR HİZMET

CHP yerel seçimlerde tarihi bir başarı kazandı. Ama bu başarı, hizmet ve huzur getirmedi. Tam tersine; peş peşe gelen istifalar, iktidar partisine yönelen belediye başkanları, "Bir şeyler ters gidiyor" tabelası gibi asılı duruyor. Bunu sadece "siyasi operasyon" diyerek geçiştirmek, yangına parfüm sıkmakla aynı etkiyi yapar.

Asıl soru şu: Eğer belediyelerde anlatıldığı kadar kusursuz bir tablo olsaydı, insanlar kapıyı bu kadar kolay çeker miydi? Hizmet memnuniyeti olan yerde kaçış değil, sahiplenme olur.

ÖZARSLAN'IN HAKLI ÖFKESİ

Keçiören Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamalar, tartışmayı başka bir noktaya taşıdı. Ailesine yönelik ifadeler karşısında duyduğu öfkeyi açıkça dile getirdi ve hesabını soracağını söyledi.

Bir siyasetçinin, rakibini eleştirmesi normaldir. Ama rakibinin annesini, babasını tartışmaya sokması normal değildir. Siyaset, mahalle kavgası değil, devlet terbiyesidir.

CHP BU DİLE MECBUR MU?

Bir genel başkan düşünün; günü hakaretle başlasın, inkârla bitirsin. Başarı hikâyesi anlatmak yerine sürekli "Beni yanlış anladılar" desin. Böyle bir tabloya başarı denmez, savrulma denir.

Türkiye'nin ana muhalefet koltuğu, öfke terapisi yapılacak bir yer değil. Topluma güven aşılayacak bir kürsüdür. Oradan yükselen ses, hakaret değil umut olmalıydı.

Bugün gelinen noktada mesele Özel mi, Özarslan mı sorusundan daha büyük: Bu siyaset dili kime yakışıyor? Kime fayda sağlıyor?

Ve en önemlisi... Türkiye ve CHP buna mecbur mu?"

Yavaş, Özel İmamoğlu ve Özarslan (Fotoğraf Sosyal Medyadan alınmıştır)

YAVAŞ'I YAKAR MI?

Hürriyet yazarı Abdülkadir Sevi ise "Özgür Özel'in mesajları Mansur Yavaş'ı yakar mı" başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Özgür Özel, Mesut Özarslan'a PORTAŞ'la ilgili iddialar hakkında,"Hırsızsın"diyor. Eğer müfettişlerin incelemesi tamamlanır dava açılırsa sadece Mesut Özarslan mı yargılanır? Bu işin ucu Mansur Yavaş'a dokunur mu? PORTAŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki. PORTAŞ'tan dolayı Mansur Yavaş hakkında dava açılırsa Özgür Özel ihbarda bulunmuş duruma düşmez mi?

Özgür Özel çok başarılı bir genel başkandı. Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine girmesini önleyemedi. CHP, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmişti. Ekrem İmamoğlu diplomasi iptal edilmiş, hakkında yolsuzluk, rüşvet ve casusluk iddiasıyla dava açılan biri konumuna düştü. Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olması mümkün gözükmüyor. Geriye cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş kalmıştı. Özgür Özel'in WhatsApp mesajları delil olarak kullanılarakMansur Yavaş hakkında dava açılırsa ne olacak?

ÖZGÜR ÖZEL'İN MESAJLARI

Mansur Yavaş hakkında dava açılırsa Özgür Özel itiraz ederse, AK Parti,'Sen hırsız dedin. Senin WhatsApp mesajların delil olarak gösterildi'dese ne diyecek?

Özgür Özel cumhurbaşkanı adaylığında mıntıka temizliği yapıyor. Önce Ekrem İmamoğlu sonra Mansur Yavaş...

Bu arada bir de AK Parti'ye uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı almak istiyorlarsa PORTAŞ'la ilgili iddialar aydınlatılmadan almasınlar.