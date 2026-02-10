Menajer Ayşe Barım'a ağırlaştırılmış müebbet talebi!
Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra 248 gün cezaevinde kalan menajer Ayşe Barım için istenen ceza resmen netleşti. Savcılık, Barım hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Ayrıntılar geliyor...