Tavukta Ramazan düzenlemesi: Haksız fiyat artışları sonrası ihracat durduruldu
Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarının üretici ve satıcılar tarafından yaklaşık yüzde 15 artırılması üzerine Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatının 9 Şubat 2026 tarihinden itibaren durdurulacağını duyurdu.
- Ramazan ayı öncesinde artan fiyatlar nedeniyle tavuk ihracatına geçici yasak getirildi.
- Kararın, iç piyasada arzı artırarak fiyat artışlarını sınırlandırmak amacıyla alındığı bildirildi.
- Yılbaşından bu yana beyaz et fiyatlarına yapılan zamların toplamda yaklaşık yüzde 50'ye ulaştığı belirtildi.
- Yetkililer, piyasa gelişmelerinin yakından izleneceğini ve gerekirse ek tedbirler alınabileceğini kaydetti.
- Vatandaşların, haksız fiyat artışlarını Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya e-Devlet üzerinden şikâyet edebileceği duyuruldu.
Ramazan ayı öncesinde beyaz et fiyatlarındaki artışlar üzerine tavuk ihracatına geçici yasak getirildi. Alınan kararın, iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, söz konusu kararın iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla alındığı belirtilirken, piyasa gelişmelerinin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.Beyaz ette fiyat artışına ihracat freni
YILBAŞINDAN BU YANA ZAM ORANI YÜZDE 50'YE ULAŞTI
A Haber muhabiri Barış Türel'in aktardığına göre, yılbaşından bu yana beyaz et fiyatlarında kademeli olarak yapılan zamlarla birlikte toplam artış oranı yaklaşık yüzde 50'ye ulaştı. Bu durum vatandaşın tepkisine yol açarken, Ramazan öncesinde özellikle tavuk fiyatlarındaki son yüzde 15'lik artış beklentileri daha da artırdı.
GEÇEN YILKİ TEDBİRLER FİYAT ARTIŞLARINI DURDURMUŞTU
Geçen yıl da benzer bir uygulamaya gidildiğini hatırlatan Türel, o dönemde alınan tedbirlerle fiyat artışlarının durdurulduğunu ve piyasada rahatlama sağlandığını ifade etti. Beyaz etin Ramazan sofralarının temel ürünlerinden biri olduğu vurgulanırken, yüksek fiyatların özellikle dar gelirli vatandaşlar üzerinde ciddi baskı oluşturduğu belirtildi.
VATANDAŞA ALO 175 VE e-DEVLET ÇAĞRISI
Türel, yetkililerin vatandaşların haksız fiyat artışlarıyla karşılaşmaları halinde Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya e-Devlet üzerinden şikâyette bulunabileceklerini söylediğini aktardı.
"GEÇİCİ VE SINIRLI BİR TEDBİR"
Alınan ihracat yasağının uzun vadeli bir uygulama olmadığına dikkat çeken Türel, Türkiye'nin beyaz et ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığı ve çok sayıda uluslararası ticari anlaşmaya sahip olduğu vurgulandı.
Kararın, Ramazan öncesinde iç piyasayı rahatlatmaya yönelik geçici ve sınırlı bir tedbir olduğu belirtilirken, bu süreçte fırsatçılığa karşı denetimlerin artırılacağı ve vatandaşın beyaz ete erişiminin kolaylaştırılacağı ifade edildi.