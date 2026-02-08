Tavukta Ramazan düzenlemesi: Haksız fiyat artışları sonrası ihracat durduruldu

Yılbaşından bu yana beyaz et fiyatlarına yapılan zamların toplamda yaklaşık yüzde 50'ye ulaştığı belirtildi.

Ramazan ayı öncesinde beyaz et fiyatlarındaki artışlar üzerine tavuk ihracatına geçici yasak getirildi. Alınan kararın, iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, söz konusu kararın iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla alındığı belirtilirken, piyasa gelişmelerinin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.

Beyaz ette fiyat artışına ihracat freni



YILBAŞINDAN BU YANA ZAM ORANI YÜZDE 50'YE ULAŞTI

A Haber muhabiri Barış Türel'in aktardığına göre, yılbaşından bu yana beyaz et fiyatlarında kademeli olarak yapılan zamlarla birlikte toplam artış oranı yaklaşık yüzde 50'ye ulaştı. Bu durum vatandaşın tepkisine yol açarken, Ramazan öncesinde özellikle tavuk fiyatlarındaki son yüzde 15'lik artış beklentileri daha da artırdı.