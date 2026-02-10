Özgür Özel'in küfür kıyamet mesajlarının kronolojisi | Mesut Özarslan tek tek paylaştı: İşte Savcılığa sunulan ek beyanı...

(CHP Genel Başkanı Özgür Özel)

Dilekçede, bu eylemler sonrası Özarslan'ın iç huzurunun bozulduğu, kamu görevlisi olarak kişilik haklarının zedelendiği ve benzer eylemlerin süreceği yönünde ciddi kaygı oluştuğu vurgulandı.

"İSTİFA BU SÜREÇTEN SONRA GELDİ"

Savcılığa sunulan ek beyanda en kritik nokta ise istifa zamanlaması oldu. Özarslan'ın avukatı aracılığıyla verilen dilekçede şu bilgilere yer verildi:

08 Şubat 2026 – 18.21:

X (Twitter) hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu

08 Şubat 2026 – 18.22:

e-Devlet üzerinden CHP üyeliğini resmen sonlandırdı

Böylece istifanın, iddia edildiği gibi "önceden alınmış bir karar" olmadığı, hakaret ve tehditlerin ardından geldiği savcılık kayıtlarına girmiş oldu.