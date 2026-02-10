Özgür Özel'in küfür kıyamet mesajlarının kronolojisi | Mesut Özarslan tek tek paylaştı: İşte Savcılığa sunulan ek beyanı...
CHP’de iplerin koptuğu o gecenin sır perdesi aralandı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İstifa ettiğim için tepki gördüm" algısını yerle bir ederek savcılığa ek beyan sundu. akan Murat Kurum ile görüşmesinin ardından hedef tahtasına konduğunu belirten Özarslan, Genel Başkan Özgür Özel’in gece yarısı başlayan telefon tacizlerini ve hakaret dolu mesajlarını belgeledi. "Önce küfür yedi, sonra istifa etti" tartışmasına son noktayı koyan dilekçede; 7 Şubat gecesi saat 23.57’de başlayan ısrarlı aramaların, dakikalar içinde nasıl tehdit ve hakaret fırtınasına dönüştüğü kronolojik olarak anlatıldı.
- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret ve tehdit içeren mesajlar gönderdiği gerekçesiyle partisinden istifa etti.
- Özarslan, savcılığa sunduğu ek beyanla hakaret ve tehditlerin istifa kararından önce gerçekleştiğini saat saat kronolojiyle belgeledi.
- Krizin, Özarslan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin CHP Genel Merkezi tarafından sorun edilmesiyle başladığı belirtildi.
- Savcılık dilekçesinde 7-8 Şubat tarihlerindeki ısrarlı aramalar ve mesajların ardından 8 Şubat akşamı istifanın gerçekleştiği bilgisi yer aldı.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partisinin genel başkanı Özgür Özel'in ağza alınmayacak akılalmaz küfürlerinin ardından partisinden istifa etti. Bu hamle sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel-Mesut Özarslan arasındaki kriz büyüdü.
Küfür kıyamet kavgada Mesut Özarslan yaptığı suç duyurusuna ilişkin savcılığa ek beyan sundu.
ÖNCE TEHDİT ARDINDAN İSTİFA
Özarslan, kamuoyunda dolaşan "İstifa küfürden önceydi"iddialarını saat saat kronolojiyle çökertti. Savcılığa verilen dilekçede, hakaret ve tehdit içeren mesajların istifadan önce geldiği, istifa kararının ise bu baskı sürecinin ardından alındığı açıkça ortaya konuldu.
KRİZİN FİTİLİ O GÖRÜŞMEYLE ATEŞLENDİ
Dilekçeye göre süreç, Özarslan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmelerin, CHP Genel Merkezi tarafından "siyasi sorun" olarak değerlendirilmesiyle başladı. Bunun ardından Özarslan'a yönelik ısrarlı aramalar, mesajlar ve baskı süreci devreye girdi.
SAVCILIĞA SUNULAN SAAT SAAT KRONOLOJİ
Ek beyanda, Özgür Özel'e isnat edilen eylemler net saatlerle sıralandı:
07 Şubat 2026 – 23.57'den itibaren:
6 adet ısrarlı cevapsız arama
07 Şubat 2026 – 23.59 / 08 Şubat 2026 – 00.11:
Hakaret, tehdit ve huzur bozma içerikli mesajlar
08 Şubat 2026 – 00.12:
Görüntülü arama
Dilekçede, bu eylemler sonrası Özarslan'ın iç huzurunun bozulduğu, kamu görevlisi olarak kişilik haklarının zedelendiği ve benzer eylemlerin süreceği yönünde ciddi kaygı oluştuğu vurgulandı.
"İSTİFA BU SÜREÇTEN SONRA GELDİ"
Savcılığa sunulan ek beyanda en kritik nokta ise istifa zamanlaması oldu. Özarslan'ın avukatı aracılığıyla verilen dilekçede şu bilgilere yer verildi:
08 Şubat 2026 – 18.21:
X (Twitter) hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu
08 Şubat 2026 – 18.22:
e-Devlet üzerinden CHP üyeliğini resmen sonlandırdı
Böylece istifanın, iddia edildiği gibi "önceden alınmış bir karar" olmadığı, hakaret ve tehditlerin ardından geldiği savcılık kayıtlarına girmiş oldu.
GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU
Ek beyan dilekçesinde, böylelikle istifa kararının, kamuoyunda iddia edildiği gibi istifadan sonra edilen küfürler nedeniyle değil; küfür ve tehdit içerikli eylemlerin ardından alındığı açıkça ortaya konuldu.