Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

AFAD verilerine göre deprem yerin 26.66 kilometre derinliğinde gerçekleşti. (Haberde yer alan fotoğraflar AFAD'ın resmi sitesi ve X hesabından alınmıştır.)

AFAD VERİLERİ PAYLAŞILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre depremin detayları şu şekilde:

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Ege Denizi

Tarih: 10 Şubat 2026

Saat: 07:34:59 TSİ

Enlem: 36.03083 N

Boylam: 25.88639 E

Derinlik: 26.66 km