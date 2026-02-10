Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Ege Denizi’nde bugün saat 07.34’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 26.66 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının 36.03083 kuzey enlemi ve 25.88639 doğu boylamında meydana geldiği belirtildi.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞILDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre depremin detayları şu şekilde:
Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 10 Şubat 2026
Saat: 07:34:59 TSİ
Enlem: 36.03083 N
Boylam: 25.88639 E
Derinlik: 26.66 km
AFAD 10 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2026-02-10 07:34:59
|36.03083
|25.88639
|26.66
|MW
|4.0
|Ege Denizi
|2026-02-10 06:24:57
|36.37139
|36.37694
|8.13
|ML
|1.2
|Kumlu (Hatay)
|2026-02-10 06:21:59
|38.52361
|27.64028
|7.05
|ML
|1.5
|Turgutlu (Manisa)
|2026-02-10 05:51:04
|38.12389
|36.90194
|7.03
|ML
|2.2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2026-02-10 05:42:30
|38.26083
|37.76667
|7.0
|ML
|0.9
|Akçadağ (Malatya)
|2026-02-10 05:39:20
|39.20667
|27.98194
|9.41
|ML
|2.6
|Akhisar (Manisa)
|2026-02-10 05:31:10
|39.20222
|28.15056
|8.3
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-10 05:05:20
|39.19556
|28.11139
|7.01
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-10 03:46:51
|36.53444
|31.20222
|86.32
|ML
|2.0
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [32.34 km] Manavgat (Antalya)
|2026-02-10 03:36:27
|40.16861
|31.78778
|8.94
|ML
|2.1
|Beypazarı (Ankara)
|2026-02-10 03:36:10
|39.17222
|28.21083
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-10 03:24:54
|39.22417
|28.15111
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)