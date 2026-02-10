Emekliye memura ikinci maaş modeli: TES ile 10 yılda 309 bin TL ek gelir sağlanacak

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES) NEDİR?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistem işveren, çalışan ve devlet katkısının bir arada yer aldığı fon temelli bir tasarruf modeli olarak tanımlanıyor. Sistem çalışanların emeklilik yıllarında ek gelir elde etmesini sağlarken, uzun vadeli birikim alışkanlığını da güçlendirmeyi hedefliyor.