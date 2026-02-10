Emekliye memura ikinci maaş modeli: TES ile 10 yılda 309 bin TL ek gelir sağlanacak
Özel sektörde ve kamuda çalışanların emeklilik döneminde maddi gelir seviyesini artırmayı hedefleyen yeni model için çalışmalar hız kazandı. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlıklar devam ederken uygulanacak modelde hem çalışanlardan hem de işverenlerden belli oranda kesinti yapılması planlanıyor. Sisteme devlet de yüzde 30 devlet katkısı sağlayacak. BES'in aksine cayma hakkı olmayacak.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: