Emekliye memura ikinci maaş modeli: TES ile 10 yılda 309 bin TL ek gelir sağlanacak

Özel sektörde ve kamuda çalışanların emeklilik döneminde maddi gelir seviyesini artırmayı hedefleyen yeni model için çalışmalar hız kazandı. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlıklar devam ederken uygulanacak modelde hem çalışanlardan hem de işverenlerden belli oranda kesinti yapılması planlanıyor. Sisteme devlet de yüzde 30 devlet katkısı sağlayacak. BES'in aksine cayma hakkı olmayacak.

Yeni yılda emeklilik sistemi için köklü değişiklikler yapılacak. Bu kapsamda hükümet çalışanların da emeklilik döneminde ek gelir elde etmelerini sağlayacak çalışmalara hız verdi.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES) NEDİR?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistem işveren, çalışan ve devlet katkısının bir arada yer aldığı fon temelli bir tasarruf modeli olarak tanımlanıyor. Sistem çalışanların emeklilik yıllarında ek gelir elde etmesini sağlarken, uzun vadeli birikim alışkanlığını da güçlendirmeyi hedefliyor.

TES'in Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre şekilde çalışarak emeklilik sisteminin daha sağlam hale gelmesini amaçlıyor.

TES NASIL UYGULANACAK?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışan kişilerin brüt maaşından belirlenen oranda otomatik kesintinin TES fonuna aktarılmasıyla işler. İşveren de aynı şekilde katkı sağlar, devlet ise vergi avantajı ve ek destekler sunar.

Yapılan birikimler profesyonel fon yöneticileri tarafından değerlendirilerek emeklilik döneminde toplu veya taksitli ödeme olarak katılımcıya ek gelir avantajı sağlar.

KATILIM ZORUNLU MU GÖNÜLLÜ MÜ OLACAK?

TES kapsamında tüm çalışanlar için katılımın zorunlu olması öngörülüyor. BES'te otomatik katılım sadece 45 yaş altı çalışanlar için sınırlıydı.

CAYMA HAKKI OLACAK MI?

BES'te katılımcılara ilk 2 ay içinde cayma hakkı veriliyor. Ancak TES için aynı durum söz konusu olmayacak. Sistemde kalma zorunluluğu olduğu için erken çıkış büyük ölçüde sınırlandırılacak.

ÜÇLÜ KATKI MODELİ

TES'te çalışanın maaşı üzerinden yüzde 3 kesinti yapılacak. İşveren de yüzde 3 oranında katkı sağlamış olacak. Devlet ise toplam katkı üzerinden yüzde 30 destek sunacak.

BES'te fonlar bireysel emeklilik şirketleri tarafından yönetiliyor. Ancak TES'te fonların daha merkezi yapı ve devlet denetimi üzerinden yönetilmesi planlanıyor.

EMEKLİLİKTE İKİNCİ MAAŞ AVANTAJI

TES'te birikimlere erişim SGK emeklilik yaşına bağlanacak. Emeklilik yaşları sigorta başlangıç tarihine göre kadınlarda 58-65, erkeklerde ise 60-65 arasında kademeli bir şekilde uygulanmış olacak.

Sistem kapsamında SGK emekli aylığına ek olarak tamamlayıcı bir maaş ödenmesi hedeflenen maddeler arasında.

MEMURLAR DA SİSTEMDE YER ALACAK MI?

TES'te özel sektör ve kamu ayrımının olmaması bekleniyor. Bu çerçevede kamuda çalışan öğretmen, polis, doktor, kaymakam vs. sisteme dahil edilecek.

BES VE TES AYNI ANDA MI KESİLECEK?

TES devreye alındığında otomatik BES sisteme entegre edilecek. Böylelikle maaşlardan ayrı ayrı kesinti yapılmayacak.

Sadece TES kapsamında yüzde 3 oranında kesinti uygulanmış olacak.

UZUN SÜRE AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞANLAR DAHA MI AVANTAJLI OLACAK?

Sistemin kıdemle bağlantılı şekilde ilerlemesi değerlendirilen seçenekler arasında. Böylelikle aynı iş yerinde uzun süre çalışan kişilerin daha avantajlı olması öngörülüyor.

Ancak iş değiştirildiğinde de birikim aynı şekilde korunacak. Çalışan kişi iş değiştirirse TES birikimi yeni iş yerine taşınabilecek. Sistem sıfırlanmamış olacak.

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAP

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın brüt maaşından yüzde 3, işverenin de yüzde 3 katkısı kesilecek. Devlet ise yüzde 30 ek destek sağlayacak.

Bu aşamada asgari ücretle çalışan bir işçi için hesaplama şu şekilde olacak:

Brüt maaş: 33.030 TL
Çalışan kesintisi (%3): 991 TL
İşveren katkısı (%3): 991 TL
Devlet katkısı (%30): 595 TL
Aylık toplam TES birikimi: 2.577 TL

10 YILDA 309 BİN 20 YILDA 618 BİN EK GELİR

Bu hesaplama baz alındığında 10 yıl sonunda toplam nominal birikim 309 bin 240 TL, 20 yıl sonunda ise 618 bin 480 TL olacak.

