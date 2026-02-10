Kurtlar Vadisi’nin Abla’sı Şıvga Gerez'e oyunculuk da dansözlük de annesinden miras

Türk televizyon tarihinin en sert ama bir o kadar da merak edilen karakterlerinden biriydi Şıvga Gerez..

Kurtlar Vadisi'nde "Cerrahpaşalılar'ın Ablası" olarak hafızalara kazındı ancak onun hikayesi, dizideki o karanlık dünyadan çok daha renkli ve derin bağlarla örülüydü. Sanatçının kanser nedeniyle aramızdan ayrılması, ardında bıraktığı o gizemli ve çok yönlü yaşamı yeniden gündeme taşıdı.