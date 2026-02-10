2 aylık Melisa bebeğin ölümüne ilişkin davada anne ve bakıcının ifadeleri ortaya çıktı

Olay, 7 Şubat günü saat 03.15 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz D.(41) ve Kenyalı Lindah Nyamoıta S. (26) çiftinin çocukları olan 2 aylık bebek Melisa Doğan'ı annesi Sierra Leone uyruklu bakıcı olan Isha K.(34)'ye bırakıp işe gitti. Gece saatlerinde bebeğin ateşlendiğini farkeden bakıcı, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Melisa Doğan, ihbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüksek ateşe bağlı nöbet geçirdiği tespit edilen Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanan anne Lindah Nyamota S. ve bakıcı İsha K.'nın savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Bebeğin annesi Lindah Nyamoıta. (Görseller DHA'dan alınmıştır)

'BIRAKTIĞIMDA İYİYDİ'

Anne Lindah S. ifadesinde, "Türkiye'ye 2022 yılında yasal yollarla çalışmak amacıyla giriş yaptım. Deniz Doğan ile yaklaşık 3 yıldır gönül ilişkimiz vardır. Bu ilişki sonucunda 30 Ekim 2025 günü Melisa Doğan isimli bebeğimiz doğdu. Biz Deniz ile aynı evde yaşamaktayız. O gün sabah saatlerinde bebeğin hasta olduğunu anladım ve daha önce bir arkadaşım, Isha K.'nin numarasını vererek bebek baktığını ve istediği zaman belirli bir ücret karşılığında bakabileceğini söylemişti. Deniz geçen hafta bebeği hastaneye götürmem için 5 bin lira para bırakmıştı. Ben de bana vermiş olduğu paranın bir kısmını cep telefonu, bir kısmını ise çocuğumun tedavisinde kullandım. Ben bebeği geçen hafta götürdüğümden dolayı tekrar hastaneye götürmedim."

Olayın yaşandığı ev.

"Olay günü saat 11.00 sıralarında Isha K.'yı aradım ve iş görüşmem olduğunu söyleyerek bebeği bırakmam konusunda müsait olup olmadığını sordum, anlaştık ve bebeği bıraktım. Bebeğimi bakıcıya bıraktığım zaman iyi durumdaydı, hafif grip gibiydi fakat ciddi bir durumu yoktu. Gün içinde Isha'yı arayarak durumunun nasıl olduğunu sordum, bana iyi olduğunu söyledi. Akşam saat 21.00 sıralarında Isha'yı yeniden aradım ve evde temizlik yaptığımı, temizlikten sonra arkadaşıma uğrayacağımı söyledim. Temizliğin ardından arkadaşıma uğradım ve saat 23.00 sıralarında cep telefonumu kontrol ettiğimde arama gelmediğini gördüm. Telefonu açtığımda kadını aradım ancak bana çocuğumun hasta olduğunu dahi söylemedi, sadece gelip almam gerektiğini söyledi. Ben de gittim ve evde başka bir tanımadığım, kimlik bilgilerini bilmediğim yabancı uyruklu kadının olduğunu ve bana çocuğumun hasta olduğunu, hatta ölmüş olabileceğini söylediğini öğrendim. Bunun üzerine çocuğumun babası Deniz'i aradım fakat cevap vermedi. Daha sonra çocuğumun hastanede olduğunu söylediler. Gelmiş olduğum taksi ile hastaneye doğru gidiyorduk, bu esnada Deniz'e ulaştım ve durumu anlattım" dedi.