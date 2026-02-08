Fenerbahçe'ye büyük şok yaşattı! Galatasaray 2 milli yıldıza imza attıracak
Süper Lig'in lideri Galatasaray, sezon sonundaki transfer operasyonuna başladı. Ara tescil döneminde Fenerbahçe'nin teklifini geri çeviren Deniz Gül için girişim gerçekleştirilecek. Geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen genç forvete imza attırılmak isteniyor. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu da listede İşte detaylar...
Kış transfer döneminde kadrosunu 5 isimle güçlendiren Galatasaray'da şimdiden yaz için kollar sıvandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ilk sıraya golcü takviyesini yazdı. Ayrıca orta sahaya da flaş bir isim gelecek.
TORREIRA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Galatasaray'da iç transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, takımın önemli isimlerinden Lucas Torreira'nın maaşında iyileştirme yapmak için resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Kulüp yönetiminin, Uruguaylı orta saha oyuncusunun ücretinde güncellemeye gitme kararı aldığı öğrenildi.
MAAŞINA 1 MİLYON EURO İYİLEŞTİRME PLANLANIYOR
Galatasaray yönetiminin planlamasına göre Lucas Torreira'nın mevcut maaşında 1 milyon euroya yakın bir artış yapılması hedefleniyor. Sarı-kırmızılılar, bu düzenleme ile birlikte oyuncunun kulüp içindeki ücret dengesini yeniden yapılandırmayı amaçlıyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ İLE AYNI SEVİYEYE ÇIKACAK
Yapılacak iyileştirme sonrası Torreira'nın maaşının, takımın en yüksek kazanan isimlerinden Barış Alper Yılmaz ile aynı seviyeye çekilmesi planlanıyor. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yıllık kazancının 5 milyon euro olduğu bilinirken, Torreira'nın da bu seviyeye yükseltilmesi gündemde.
SÖZLEŞME UZATMA HAMLESİ
Sarı-kırmızılı yönetim, maaş düzenlemesinin ardından 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini de uzatmayı hedefliyor. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre Galatasaray, Torreira'yı uzun vadeli planlamanın önemli parçalarından biri olarak görüyor ve yeni kontrat için hazırlık yapıyor.
SEZON PERFORMANSI İSTİKRARLI
Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev aldı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, söz konusu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki istikrarlı performansıyla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.
MEVCUT SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Lucas Torreira'nın, Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Yapılması planlanan yeni anlaşmanın, hem maaş hem de süre açısından güncellenmesi bekleniyor.
LEROY SANÉ İÇİN YOL HARİTASI NETLEŞTİ
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Leroy Sané ile ilgili plan ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, Alman yıldızı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile oynanacak kritik karşılaşmaya yetiştirmek istediği öğrenildi.
HEDEF JUVENTUS MAÇI
Galatasaray cephesinde yapılan planlamaya göre Leroy Sané'nin, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından kontrollü bir tedavi ve antrenman sürecinden geçirildiği belirtildi. Teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu Juventus maçına kadar tam anlamıyla hazır hale getirmeyi amaçlıyor.
RİZE VE EYÜPSPOR KARŞISINDA RİSK ALINMAYACAK
Leroy Sané, bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almadı. Alman futbolcunun, ligin bir sonraki haftasında oynanacak İkas Eyüpspor maçında da riske edilmemesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Sané'nin sahalara dönüşünü tamamen Juventus karşılaşmasına odakladı.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Leroy Sané, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 28 maçta görev aldı. Alman yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek hücum hattına önemli katkı sağladı.
DEV RANDEVU 17 ŞUBAT'TA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile ilk maçını 17 Şubat Salı günü sahasında oynayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tüm planlamanın, bu karşılaşmada Leroy Sané'yi sahaya hazır bir şekilde çıkarabilmek üzerine yapıldığı ifade ediliyor.
SARA İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Brezilyalı futbolcunun yükselen grafiği, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yeniden yer almasına neden oldu.
PREMIER LİG İLGİSİ YENİDEN GÜNDEMDE
Gabriel Sara ile daha önce Premier League ekiplerinden Everton ve Leeds United'ın ilgilendiği biliniyordu. Bu kulüplerin ardından İngiltere'den yeni bir hamle geldi ve oyuncu için gözlem süreci başlatıldı.
İNGİLİZ SCOUTLAR RAMS PARK'TA OLACAK
Edinilen bilgilere göre İngiliz kulüplerine bağlı scout ekipleri, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar yakından takip edecek. Gözlemcilerin, Galatasaray'ın iç saha karşılaşmalarında RAMS Park tribünlerinden Gabriel Sara'yı izlemeleri bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Galatasaray formasıyla bu sezon 30 resmi maçta görev alan Gabriel Sara, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki oyun kurucu rolü ve skor üretimine olan katkısıyla teknik heyetin vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın, Galatasaray ile 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncunun performansını ve artan ilgiyi yakından takip ettiği öğrenildi.
DENİZ GÜL ISRARI SÜRÜYOR
Ara transfer döneminde girişimlerde bulunan Galatasaray, Porto forması giyen milli santrfor Deniz Gül için yaz transfer döneminde yeniden hamle yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, devre arasında sonuç alamadığı transfer dosyasını sezon sonuna bıraktığı öğrenildi.
KİŞ TRANSFERİNDE PORTO ENGELİ
Galatasaray, ara transfer döneminde Deniz Gül için Porto ile temasa geçti ancak Portekiz temsilcisinin tutumu nedeniyle ilerleme sağlayamadı. Porto'nun, 21 yaşındaki futbolcuyu sezon ortasında kadrodan çıkarmak istemediği ve olası bir satış için 20 milyon euronun altında bir bonservis bedelini değerlendirmeye almadığı belirtildi. Bu talep sonrası görüşmeler askıya alındı.
SEZONU PORTEKİZ'DE TAMAMLAMAK İSTEDİ
Genç santrforun da sezonu Porto'da tamamlama isteği nedeniyle kış transferine sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray cephesi, transfer planlamasını yaz dönemine erteledi. Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda şartların değişmesini beklediği ve transfer için yeniden masaya oturmayı hedeflediği aktarıldı.
YAZ DÖNEMİNDE ŞARTLAR ZORLANACAK
Galatasaray yönetiminin, yaz transfer döneminde hem oyuncu hem de kulübüyle temasları tazelemeyi planladığı öğrenildi. Sezon sonunda Porto'nun transfere daha olumlu yaklaşabileceği değerlendirilirken, sarı-kırmızılılar bu doğrultuda hazırlıklarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE'DEN SON GÜN HAMLESİ
Ara transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'nin de Deniz Gül için devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulübün, genç futbolcunun şartlarını öğrenmek için oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.
"BU ÇOCUK GALATASARAYLI" CEVABI
Bu görüşmede dikkat çeken bir diyalog yaşandığı ifade edildi. Deniz Gül'ün menajerinin, Fenerbahçe cephesine, oyuncunun Galatasaraylı olduğunu ve başka bir kulüpte oynamayı düşünmediğini ilettiği öğrenildi. Bu cevabın ardından Fenerbahçe'nin transfer girişimini sonlandırdığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI VE İSTATİSTİKLER
Deniz Gül, bu sezon Porto formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
6 MİLYON EURO
Porto ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde bu sözleşme süresi ve piyasa değeri doğrultusunda yeni bir teklif hazırlaması bekleniyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN VAZGEÇİLMİYOR
Transfer döneminin son saatlerinde Galatasaray, Inter forması giyen milli orta saha Hakan Çalhanoğlu için girişimlerde bulundu. Ancak sarı-kırmızılılar, zamanın daralması ve görüşmelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle istediği hamleyi gerçekleştiremedi.
TRANSFER SEZON SONUNA BIRAKILDI
Hem zamanla yarışan hem de müzakerelerde sonuç alamayan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferini sezon sonuna bırakma kararı aldı. Ara transfer döneminde çözümü kiralık oyuncularda bulan sarı-kırmızılı kulüp, yıldız transferleri için yaz dönemini işaret etti.
SEÇİM SÜRECİ ETKİLİ OLDU
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de yaklaşan seçim süreci nedeniyle yüksek maliyetli yıldız transferlerini sezon sonuna ertelediği öğrenildi. Bu durumun, Hakan Çalhanoğlu transferinin askıya alınmasında etkili olduğu ifade edildi.
TRANSFERE SICAK
Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiren milli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymeye oldukça sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray taraftarlarının da takımda görmek istediği deneyimli orta saha için girişimlerin yaz transfer döneminde vakit kaybetmeden yeniden başlayacağı aktarıldı.
INTER YENİ SÖZLEŞME DÜŞÜNÜYOR
Inter cephesinin ise 32 yaşındaki futbolcuyla yeni bir sözleşme yapmayı değerlendirdiği öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu'nun, geleceğine dair son kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 22 resmi maçta süre aldı. Milli yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.