Fenerbahçe'ye büyük şok yaşattı! Galatasaray 2 milli yıldıza imza attıracak

KİŞ TRANSFERİNDE PORTO ENGELİ Galatasaray, ara transfer döneminde Deniz Gül için Porto ile temasa geçti ancak Portekiz temsilcisinin tutumu nedeniyle ilerleme sağlayamadı. Porto'nun, 21 yaşındaki futbolcuyu sezon ortasında kadrodan çıkarmak istemediği ve olası bir satış için 20 milyon euronun altında bir bonservis bedelini değerlendirmeye almadığı belirtildi. Bu talep sonrası görüşmeler askıya alındı.

SEZONU PORTEKİZ'DE TAMAMLAMAK İSTEDİ Genç santrforun da sezonu Porto'da tamamlama isteği nedeniyle kış transferine sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray cephesi, transfer planlamasını yaz dönemine erteledi. Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda şartların değişmesini beklediği ve transfer için yeniden masaya oturmayı hedeflediği aktarıldı.

YAZ DÖNEMİNDE ŞARTLAR ZORLANACAK Galatasaray yönetiminin, yaz transfer döneminde hem oyuncu hem de kulübüyle temasları tazelemeyi planladığı öğrenildi. Sezon sonunda Porto'nun transfere daha olumlu yaklaşabileceği değerlendirilirken, sarı-kırmızılılar bu doğrultuda hazırlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DEN SON GÜN HAMLESİ Ara transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'nin de Deniz Gül için devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulübün, genç futbolcunun şartlarını öğrenmek için oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.