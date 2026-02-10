Buca'da yine çöp krizi! Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti

İzmir'in Buca ilçesinde bir gün süren grevin sona ermesine rağmen sokaklarda biriken çöp yığınları kaldırılmadı.

GREV BİTTİ AMA ÇÖPLER KALKMADI

Buca'da belediye işçilerinin gerçekleştirdiği ve bir gün süren grev süreci sona erdi. Ancak grevin ardından ilçedeki ana caddeler, sokak araları ve hatta çocuk parklarının yakınları çöp dağlarıyla doldu.

Konteynerlerden taşan atıklar nedeniyle çevreye ağır bir koku yayılırken, vatandaşlar durumun sadece grevle ilgili olmadığını, ilçede çöp toplama sorununun sürekli yaşandığını ifade etti.