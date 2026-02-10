Buca'da yine çöp krizi! Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti
Cumhuryet Halk Partili isimler tarafından yönetilen il ve ilçe belediyelerinde krizler bitmek bilmiyor. İzmir'in Buca ilçesinde bir gün süren grevin sona ermesine rağmen sokaklarda biriken çöp yığınları kaldırılmadı. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Burası hep böyle, Buca genelinde bir çöp sorunu var. Topluyorlar bazen ama yine hep aynı görüntü oluyor" ifadelerini kullandı.
GREV BİTTİ AMA ÇÖPLER KALKMADI
Buca'da belediye işçilerinin gerçekleştirdiği ve bir gün süren grev süreci sona erdi. Ancak grevin ardından ilçedeki ana caddeler, sokak araları ve hatta çocuk parklarının yakınları çöp dağlarıyla doldu.
Konteynerlerden taşan atıklar nedeniyle çevreye ağır bir koku yayılırken, vatandaşlar durumun sadece grevle ilgili olmadığını, ilçede çöp toplama sorununun sürekli yaşandığını ifade etti.
"SİNEK VE FARE BASIYOR"
Mahalle sakinlerinden Nagihan Derin, belediyeye çağrıda bulunarak, "Belediyemiz artık çöplerimizi toplasın. Kokudan geçilmiyor, sinek ve fare basıyor buraları. Çocuklarımız hep mikrop kapıyor, hasta oluyor. Burası hep böyle, Buca genelinde bir çöp sorunu var. Topluyorlar bazen ama yine hep aynı görüntü oluyor" dedi.
"ÖZELLİKLE YAZIN ÇOK KOKUYOR"
Çöp yığınlarının çevre sağlığını tehdit ettiğini belirten Recep Koca ise, "Alan olmayınca çöpler böyle birikiyor, koku oluyor. Özellikle yazın çok kokuyor" ifadelerini kullanarak yetkililerin kalıcı bir çözüm bulmasını istedi.
BUCA BELEDİYESİ YOLSUZLUKLA GÜNDEMDE
Öte yandan Buca Belediyesi yolsuzlukla gündeme geldi. Belediyeye yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B'nin de olduğu 7 kişi tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PHUKET TATİLİ GÜNDEM OLMUŞTU
CHP'li Buca Belediyesi işçilerin maaşlarını ödeyemez haldeyken Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yılbaşı tatili için sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'e gittiği ortaya çıkmış ve tepkilere sebep olmuştu.