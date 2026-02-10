Başkan Erdoğan Riyad'a çıkarma yaptı... GÖKBEY Körfez'e açıldı! Suudi Arabistan'la "ortak üretim" mutabakatı
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan çıkarması ve Riyad'la imzalan ortak bildiri, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma sanayinde iş birliği zemini doğurdu. GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı, uzun dönemli, yüksek teknoloji kazanımlı ortak üretimi içeriyor. Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecek. Helikopterler çevre ülkelere de satılabilecek.
Hızlı Özet Göster
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan temaslarının ardından Ankara-Riyad hattında savunma sanayii iş birliği ivmelendi.
- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu arasında GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.
- TUSAŞ, yerel bir üreticiyle birlikte ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretimini gerçekleştirecek.
- Ortak üretim kapsamında üretilecek helikopterler çevre ülkelere de satılabilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan temaslarının ardından Ankara - Riyad hattındaki iş birliği ivmelendi.
ORTAK BİLDİRİDE SAVUNMA SANAYİ VURGUSU
Türkiye ile Suudi Arabistan'dan ortak bildirisinde savunma sanayiinde müşterek adımlar ön plana çıktı. Savunma ve güvenlik alanında, iki ülke arasında savunma alanında imzalanan mevcut işbirliği anlaşmalarının hayata geçirilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.
İki ülkenin, karşılıklı menfaatlere hizmet edecek ve bölgesel güvenlik ile istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde, çok taraflı işbirliği platformları da dahil olmak üzere, savunma ilişkilerini güçlendirme ve geliştirme yönündeki arzularını teyit ettikleri ifade edildi.
GÖKBEY İÇİN MUTABAKAT ZAPTI
Bu bağlamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu arasında GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında GÖKBEY helikopterinin yurt dışında ortak üretimi kararlaştırıldı.
Mutabakat zaptı, uzun dönemli, yüksek teknoloji kazanımlı ortak üretimi içeriyor.
TUSAŞ SUUDİ ARABİSTAN'DA ÜRETECEK
Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile GAMİ, askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçlar için helikopter taleplerini toplayacak. Bu talep doğrultusunda TUSAŞ, yerel bir üreticiyle ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretimi gerçekleştirilecek. Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecek.
Suudi Arabistan'ın 2030 yerlileştirme hedeflerinde helikopter sistemleri önemli bir yer tutuyor.
ORTAK ÜRETİM HELİKOPTERLER ÇEVRE ÜLKELERE DE SATILACAK
GÖKBEY'in farklı rollere uygun yapısı Suudi Arabistan'ın tercihinde önemli rol oynadı. Ortak üretim helikopterler, çevre ülkelere de satılabilecek.